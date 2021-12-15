Konica Minolta стала партнером Axoft по программе Microsoft CSP в, и Konica Minolta Business Solutions Russia заключили соглашение о партнерстве в рамках программы Microsoft CSP. Партнеры сосредоточатся на продвижении услуг по цифровизации бизнеса на базе р

Thecus и Microsoft объединили усилия для продвижения интернета вещей Thecus Technology объявила о сертификации своих устройств для использования с программным обеспечением Microsoft Azure Certified for Internet of Things (IoT), что позволит работать в концепции интернета вещей, используя решения по сетевому хранению, которые уже прошли предварительные тесты на ин

Microsoft вернул «золотые» статусы российским партнерам вым правилам действия партнерской программы и «решил изменить условия подтверждения старых статусов Microsoft Gold Certified Partner». «Компании, обладающие этим статусом до запуска новой прогр

Почти все российские партнеры Microsoft лишились «золотого» статуса SAT, отзывов клиентов и, конечно же, иметь в своем штате минимум 4-х сертифицированных специалистов Microsoft Certified Professional (MCP) и высокие показатели эффективности компании (KPI), - р

9-летняя девочка стала профессионалом Microsoft ю премию за это выдающееся достижение. Тем временем юная М. Лавинашри готовится к сдаче экзамена на Microsoft Certified Systems Engineer, сообщает индийская газета The Hindu. Девочка осваивает

"Антивирусные Решения" получили статус Microsoft Gold Certified Partner ходимых требований, компания «Антивирусные Решения» повышает свой статус партнера и получает статус Microsoft Gold Certified Partner. В частности, компания «Антивирусные Решения» подтвердила на

"Галактика" подтвердила свой статус Microsoft Certified Partner са Microsoft Certified Partner: наличие в штате компании специалистов, сертифицированных Microsoft (Microsoft Certified Professional), и наличие собственных программных разработок, сертифициров

"Специалист" получил статус Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions категории "Решения для обучения" - Microsoft Certified Gold Partner for Learning Solutions. Статус Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions присуждается только авторизованным уч

Школа IT CNews представляет программу обучения сертифицированного администратора Microsoft В октябре Школа IT запускает программу обучения Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA - Сертифицированный системный администратор M

Microsoft объявил промежуточные итоги программы Microsoft Certified Partner ь-Залесский, Донецк, Запорожье и Одесса. Тринадцать компаний повысили свой партнерский статус, став Microsoft Gold Certified Partner, и еще 37 э получили статус сертифицированных учебных центро

"Крок" получила статус золотого партнера Microsoft пания "Крок" провели в Москве пресс-конференцию, где объявили о присвоении компании "Крок" статуса "Microsoft Gold Certified Partner for Support Services" (золотой партнер Microsoft в категории

Aкадемия "АйТи" получила сертификат Microsoft в категории "Решения для обучения" АйТи статуса сертифицированного партнера Microsoft уровня Gold в категории "Решения для обучения" (Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions). Таким образом, Академия "АйТи" стал

"Весть-МетаТехнология" получила статус Microsoft Gold Certified Partner Российский системный интегратор, компания "Весть-МетаТехнология", получила статус Microsoft Gold Certified Partner в категории "Решения для коллективной работы" (Collaborative

"Аладдин" получила статус Сертифицированного партнера Microsoft ). Как отметил директор по развитию бизнеса компании "Аладдин" Владимир Мамыкин, "Получение статуса Microsoft Certified Professional свидетельствует о том, что наша компания вышла на новый уров

"Весть-МетаТехнология" получила партнерский статус Microsoft Gold Certified Partner Компания "Весть-МетаТехнология" получила привилегированный статус Microsoft Gold Certified Partner в категории "Решения для коллективной работы" (Collaborative Solutions). По мере развития российского рынка информационных технологий возрастает потребность зак

SoftLine получила статус Microsoft Certified Gold Partner tified Gold Partner в категории "Корпоративные системы" (Enterprise Systems). Для получения статуса Microsoft Gold Certified Partner компаниям необходимо выполнить повышенные требования по серт

Microsoft расширяет программу Microsoft Certified Partner вносятся с целью усиления поддержки партнеров Microsoft со статусами Microsoft Certified Partner и Microsoft Gold Certified Partner. С начала 2002 года будут значительно расширены технические,

Microsoft расширила программы сертификации Корпорация Microsoft объявила о расширении спектра программ сертификации на статус Microsoft Certified Professional (MCP) и обновлении их условий. Ранее, для того чтобы сохрани

Microsoft доверила учебному центру "Микроинформ" обучение инструкторов и соответствующий практический опыт кандидата MCT обязательно должны быть подтверждены сертификатом Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft Certified Solution Developer или Microsoft Ce

Microsoft доверила учебному центру "Микроинформ" обучение инструкторов и соответствующий практический опыт кандидата MCT обязательно должны быть подтверждены сертификатом Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft Certified Solution Developer или Microsoft Ce

Microsoft и "Эврика" бесплатно обучат работе с Microsoft Active Directory питерских IT-специалистов санкт-петербургской компанией "Эврика", обладающей статусом сертифицированного партнера Microsoft (Microsoft Certified Partner), проводит в Санкт-Петербурге "День знаний с Microsoft" э акцию п

Navision CIS получила статус Microsoft Gold Certified Partner Компания Navision CIS первой в России получила статус Microsoft Gold Certified Partner в категории "программное обеспечение" (Microsoft Gold Cer

Российская компания AVM Consulting получила статус Microsoft Certified Solution Provider AVM Consulting - молодая российская компания, занимающаяся разработкой сложных веб-сайтов и интернет-магазинов, - получила статус Microsoft Certified Solution Provider. Участники программы получают от Microsoft поддержку, в частности, оперативный доступ к информации, участие в технических и маркетинговых конференциях и се

Microsoft объявила о начале программы для партнеров Microsoft Certified Solution Provider 2000 Представительство Microsoft в СНГ объявило о начале нового этапа ежегодной регистрации партнеров в рамках программы Microsoft Certified Solution Provider (MCSP) на 2000 год. Программа MCSP ориентирована на компании, которые не только продают программное обеспечение Microsoft, но и оказывают широкий спектр ус

Actis Systems сертифицирована в качестве Microsoft Certified Solution Provider Студия Web-дизайна Actis Systems получила статус Microsoft Certified Solution Provider. По словам представителей компании, это можно считать, скорее, механизмом внутренней организации, при которой программным решениям будет уделяться равное с

Wang Global сертифицирована в качестве Microsoft Certified Solution Provider ское представительство компании Wang Global, известной на российском рынке под торговой маркой Olivetti Solutions, объявило вчера о получении статуса сертифицированного поставщика решений Microsoft - Microsoft Certified Solution Provider. Это стало логическим развитием партнерских отношений Microsoft и Wang Global в России, направленных на предоставление корпоративным заказчикам бизнес-реше