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Microsoft Certified
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21.07.2021 Navicon развивает свой бизнес в Европе в партнерстве с Microsoft 1
09.07.2021 Microsoft объявила победителей конкурса партнерских ИТ-решений по итогам 2021 года 2
26.02.2021 Crayon стала LSP-партнером Microsoft 1
07.10.2020 Егор Бавыкин, Softline: До 30% облачного бюджета российских компаний расходуются впустую 1
14.07.2020 Microsoft объявила победителей конкурса партнерских ИТ-решений 2
18.05.2020 Softline помогла «Хидбук Клауд» улучшить работоспособность среды Azure 1
14.05.2020 Check Point Software сообщила о росте выручки в первом квартале 1
17.01.2020 Российский сервис myQuiz стал платформой для викторин Vodafone 1
06.11.2019 Panasonic присоединился к программе Microsoft Cloud 1
19.06.2019 Подготовка кадров – обязательный элемент цифровой трансформации 1
10.06.2019 «КОРУС Консалтинг» стал партнером года Microsoft в области управления продажами и полевым персоналом 1
04.06.2019 Тройственный союз: для цифровой трансформации нужны надежные партнеры 1
12.03.2019 Microsoft запустила бесплатные онлайн-курсы по искусственному интеллекту для бизнеса 1
06.11.2018 На новые MacBook, iMac и Mac mini невозможно установить Linux 1
03.09.2018 Dell EMC наращивает облачные возможности платформ и инфраструктурных решений 1
13.08.2018 МТС первой запустила сервисы на платформе Microsoft Azure Stack из своих дата-центров в России 1
13.08.2018 МТС первой в России начала раздавать Microsoft Azure из собственных ЦОДов 1
02.08.2018 Легендарная ИТ-специалист обличила недостатки Windows 10 в открытом письме руководству Microsoft 2
09.07.2018 «КОРУС Консалтинг» автоматизирует продажи и обслуживание в «Абамет» 1
14.06.2018 Commvault расширяет возможности управления данными в Microsoft Office 365 1
15.05.2018 LWCOM реализовала гибридную схему работы почтовых серверов для «Элком-Электро» 1
18.04.2018 Commvault расширяет интеграцию с Microsoft Azure Stack 1
04.04.2018 Microsoft открыла бесплатные курсы по искусственному интеллекту на Python 1
22.03.2018 Зачем ИТ-экспертам подтверждать свои знания сертификатами 1
31.01.2018 Райффайзенбанк завершает миграцию почты с IBM Notes Domino на Microsoft Exchange 1
11.12.2017 Бизнес-клиентов «Билайна» подключат к облаку Microsoft 1
17.02.2017 «Облакотека» запустила новый IaaS-сервис на платформе Windows Server 2016 2
30.01.2017 Comparex предлагает облачные сервисы с помесячной оплатой 1
11.01.2017 RRC добавила сервис Microsoft Azure CSP к платформе Bento Cloud 2
04.10.2016 ActiveCloud пополнила портфель облачных решений платформой по управлению данными Microsoft SQL Server Enterprise 1
05.09.2016 RRC представила облачную платформу Bento Cloud 1
02.08.2016 DataLine запускает CloudBase – сервис по управлению базами данных в облаке 1
03.03.2016 «МобилитиЛаб» представила новую редакцию WorksPad for Service Providers 2
30.11.2015 Промсвязьбанк расширяет практику краудсорсинга 1
24.09.2015 Промсвязьбанк с помощью облачных технологий провел конкурс на создание мобильного приложения для СМБ 2
03.06.2015 DataLine запускает сервис AzureLine 1
28.05.2015 «ИТ Сервис» перенес учетную систему кредитного дома «ПартнерЪ» на платформу «Облакотеки» 1
08.02.2013 Разработка Windows 8-приложений: опыт ABBYY 1
24.01.2011 Новая партнерская программа Microsoft: ждать ли изменений? 2
09.12.2010 Microsoft вернул «золотые» статусы российским партнерам 2

Публикаций - 48, упоминаний - 57

Microsoft Certified упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 36
Softline - Софтлайн 1475 5
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 73 3
VMware 1830 2
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 9 2
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 22 2
Heedbook Cloud - Хидбук Клауд 4 2
Awara IT - Авара Ай Ти Солюшенс 11 2
RRC 67 2
Navicon - Навикон 198 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
NVision Group - Энвижн Груп 546 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Корус Консалтинг ГК 808 2
Commvault 148 2
Cisco Systems 2056 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
GMCS 225 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Dell Technologies 133 1
Mellanox Technologies 69 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Crayon 10 1
SoftwareONE Group 97 1
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 1
DataArt 36 1
Элком-Электро 3 1
Dell EMC 2419 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Dell EMC Services 7 1
VizorLabs - Визорлабс 3 1
Virtustream 12 1
Panasonic 1175 1
Pivotal Software 45 1
HP Inc. 2937 1
ESET 989 1
IBM 3557 1
Vodafone Group 386 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 2
Абамет 6 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Аэрофлот 493 1
КАРО - Сеть кинотеатров 10 1
Qatar Airways - Авиакомпания 6 1
Татнефть Танеко НПЗ 13 1
ЯКласс 19 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Coca-Cola Company 113 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
САФ-Нева 4 1
Yamaha 39 1
Avito - Авито 171 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
Татнефть 114 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Microsoft ITIL Foundation 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 21 2
ИТ-аутсорсинг 672 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Site-to-Site VPN - средство организации виртуальных сетей 5 2
BLOB - Binary Large Object - двоичный большой объект - массив двоичных данных СУБД 5 2
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
AOD - Always On Display 103 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 60 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 13 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
MR - Mixed Reality - Смешанная реальность 11 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
Microsoft Azure 1171 22
Microsoft Office 365 769 12
Microsoft Windows 10 6676 6
Microsoft Exchange 684 6
Microsoft Azure Stack 56 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 4
Microsoft SQL Server 798 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
SQL - Язык программирования 436 3
Microsoft Dynamics 365 92 3
RRC Bento Cloud 7 2
Commvault Data Platform 29 2
Microsoft Windows Azure Marketplace 46 2
Jenkins 22 2
Microsoft Azure Storage 10 2
Microsoft Power BI 113 2
Microsoft Dynamics For Sales 4 2
Microsoft Windows Azure Pack 12 2
Microsoft OneDrive for Business 5 2
Microsoft Windows PowerShell 94 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft Teams 214 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Microsoft Azure Health Checkup 2 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
Microsoft Visual Studio 170 2
Linux OS 4276 1
Microsoft Surface - Планшет 305 1
Microsoft Zune 92 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Outlook 650 1
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 359 1
Apple iPhone 11 152 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Panasonic Toughbook Android - Серия планшетов 37 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Беленький Александр 20 4
Марченко Дмитрий 28 2
Колмыков Александр 8 2
Самойлов Юрий 55 2
Бавыкин Егор 2 2
Хренков Владимир 18 2
De Meno Randy - де Мено Ренди 3 2
Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 1
Леушев Андрей 63 1
Абрамишвили Артур 1 1
Tucker John - Такер Джон 1 1
Пашков-Орлов Алексей 1 1
Maleshyn Martin Phillip - Малешин Мартин Филипп 1 1
Bradley Susan - Брэдли Сьюзан 3 1
Anderson Brad - Андерсон Брэд 9 1
Поляков Дмитрий 18 1
Юн Вадим 5 1
Новицкая Оксана 4 1
Демидов Михаил 132 1
Маринин Алексей 2 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Липич Григорий 49 1
Кулашова Анна 8 1
Brockway Tad - Броквей Тед 6 1
Итунин Алексей 4 1
Левина Ольга 1 1
Дорогой Леонид 1 1
Бар-Бирюкова Мария 62 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 27 1
Shwed Gil - Швед Гил 41 1
Сартаев Михаил 1 1
Жуков Владимир 3 1
Сысоев Сергей 4 1
Агаев Сергей 22 1
Фейгин Илья 3 1
Горлина Татьяна 4 1
Ammerlaan Mike - Аммерлан Майк 1 1
Маслов Алексей 4 1
Галушкин Олег 168 1
Халин Дмитрий 52 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Италия - Итальянская Республика 1401 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Монголия 172 1
Австрия - Австрийская Республика 530 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Катар 78 1
Казахстан - Республика 2650 1
Европа 3788 1
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Америка 466 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Бельгия - Королевство 399 1
Чехия - Чешская Республика 500 1
Украина 3398 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 229 1
Европа Западная 618 1
Россия - Краснодар 1041 1
Австрия - Вена 48 1
Россия - Омск 632 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Ближний Восток 1479 1
Канада 1311 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Ирландия - Республика 365 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 98 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
CGEIT - Certified in the Governance of Enterprise IT - Сертифицированный специалист по корпоративному управлению ИТ 1 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Phoronix 15 1
ComputerWorld 92 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
Gartner 2197 1
Forrester Research 388 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
TelecomDaily ИАА 112 1
NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
Microsoft AI Business School 2 1
Кубок наций Персидского залива по футболу 1 1
Cisco Expo 9 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
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