Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Certified
Microsoft Partner Network
Партнёрские статусы, сертификаты и программы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 57
Microsoft Certified упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
|BleepingComputer - Издание 120 1
|Phoronix 15 1
|ComputerWorld 92 1
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|Gartner 2197 1
|Forrester Research 388 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 1
|INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
|Microsoft AI Business School 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru