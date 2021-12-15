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Microsoft Certified Microsoft Partner Network Партнёрские статусы, сертификаты и программы

СОБЫТИЯ

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15.12.2021 Konica Minolta стала партнером Axoft по программе Microsoft CSP

в, и Konica Minolta Business Solutions Russia заключили соглашение о партнерстве в рамках программы Microsoft CSP. Партнеры сосредоточатся на продвижении услуг по цифровизации бизнеса на базе р
20.10.2016 Thecus и Microsoft объединили усилия для продвижения интернета вещей

Thecus Technology объявила о сертификации своих устройств для использования с программным обеспечением Microsoft Azure Certified for Internet of Things (IoT), что позволит работать в концепции интернета вещей, используя решения по сетевому хранению, которые уже прошли предварительные тесты на ин
09.12.2010 Microsoft вернул «золотые» статусы российским партнерам

вым правилам действия партнерской программы и «решил изменить условия подтверждения старых статусов Microsoft Gold Certified Partner». «Компании, обладающие этим статусом до запуска новой прогр
08.12.2010 Почти все российские партнеры Microsoft лишились «золотого» статуса

SAT, отзывов клиентов и, конечно же, иметь в своем штате минимум 4-х сертифицированных специалистов Microsoft Certified Professional (MCP) и высокие показатели эффективности компании (KPI), - р
24.12.2008 9-летняя девочка стала профессионалом Microsoft

ю премию за это выдающееся достижение. Тем временем юная М. Лавинашри готовится к сдаче экзамена на Microsoft Certified Systems Engineer, сообщает индийская газета The Hindu. Девочка осваивает

30.10.2006 "Антивирусные Решения" получили статус Microsoft Gold Certified Partner

ходимых требований, компания «Антивирусные Решения» повышает свой статус партнера и получает статус Microsoft Gold Certified Partner. В частности, компания «Антивирусные Решения» подтвердила на
16.04.2003 "Галактика" подтвердила свой статус Microsoft Certified Partner

са Microsoft Certified Partner: наличие в штате компании специалистов, сертифицированных Microsoft (Microsoft Certified Professional), и наличие собственных программных разработок, сертифициров
29.10.2002 "Специалист" получил статус Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions

категории "Решения для обучения" - Microsoft Certified Gold Partner for Learning Solutions. Статус Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions присуждается только авторизованным уч
07.10.2002 Школа IT CNews представляет программу обучения сертифицированного администратора Microsoft

В октябре Школа IT запускает программу обучения Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA - Сертифицированный системный администратор M
01.07.2002 Microsoft объявил промежуточные итоги программы Microsoft Certified Partner

ь-Залесский, Донецк, Запорожье и Одесса. Тринадцать компаний повысили свой партнерский статус, став Microsoft Gold Certified Partner, и еще 37 э получили статус сертифицированных учебных центро
17.06.2002 "Крок" получила статус золотого партнера Microsoft

пания "Крок" провели в Москве пресс-конференцию, где объявили о присвоении компании "Крок" статуса "Microsoft Gold Certified Partner for Support Services" (золотой партнер Microsoft в категории
10.06.2002 Aкадемия "АйТи" получила сертификат Microsoft в категории "Решения для обучения"

АйТи статуса сертифицированного партнера Microsoft уровня Gold в категории "Решения для обучения" (Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions). Таким образом, Академия "АйТи" стал
24.05.2002 "Весть-МетаТехнология" получила статус Microsoft Gold Certified Partner

Российский системный интегратор, компания "Весть-МетаТехнология", получила статус Microsoft Gold Certified Partner в категории "Решения для коллективной работы" (Collaborative
23.05.2002 "Аладдин" получила статус Сертифицированного партнера Microsoft

). Как отметил директор по развитию бизнеса компании "Аладдин" Владимир Мамыкин, "Получение статуса Microsoft Certified Professional свидетельствует о том, что наша компания вышла на новый уров
12.03.2002 "Весть-МетаТехнология" получила партнерский статус Microsoft Gold Certified Partner

Компания "Весть-МетаТехнология" получила привилегированный статус Microsoft Gold Certified Partner в категории "Решения для коллективной работы" (Collaborative Solutions). По мере развития российского рынка информационных технологий возрастает потребность зак
07.03.2002 SoftLine получила статус Microsoft Certified Gold Partner

tified Gold Partner в категории "Корпоративные системы" (Enterprise Systems). Для получения статуса Microsoft Gold Certified Partner компаниям необходимо выполнить повышенные требования по серт
04.12.2001 Microsoft расширяет программу Microsoft Certified Partner

вносятся с целью усиления поддержки партнеров Microsoft со статусами Microsoft Certified Partner и Microsoft Gold Certified Partner. С начала 2002 года будут значительно расширены технические,
29.11.2001 Microsoft расширила программы сертификации

Корпорация Microsoft объявила о расширении спектра программ сертификации на статус Microsoft Certified Professional (MCP) и обновлении их условий. Ранее, для того чтобы сохрани
05.09.2001 Microsoft доверила учебному центру "Микроинформ" обучение инструкторов

и соответствующий практический опыт кандидата MCT обязательно должны быть подтверждены сертификатом Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft Certified Solution Developer или Microsoft Ce
05.09.2001 Microsoft доверила учебному центру "Микроинформ" обучение инструкторов

и соответствующий практический опыт кандидата MCT обязательно должны быть подтверждены сертификатом Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft Certified Solution Developer или Microsoft Ce
23.08.2001 Microsoft и "Эврика" бесплатно обучат работе с Microsoft Active Directory питерских IT-специалистов

санкт-петербургской компанией "Эврика", обладающей статусом сертифицированного партнера Microsoft (Microsoft Certified Partner), проводит в Санкт-Петербурге "День знаний с Microsoft" э акцию п
06.04.2001 Navision CIS получила статус Microsoft Gold Certified Partner

Компания Navision CIS первой в России получила статус Microsoft Gold Certified Partner в категории "программное обеспечение" (Microsoft Gold Cer
08.08.2000 Российская компания AVM Consulting получила статус Microsoft Certified Solution Provider

AVM Consulting - молодая российская компания, занимающаяся разработкой сложных веб-сайтов и интернет-магазинов, - получила статус Microsoft Certified Solution Provider. Участники программы получают от Microsoft поддержку, в частности, оперативный доступ к информации, участие в технических и маркетинговых конференциях и се
24.11.1999 Microsoft объявила о начале программы для партнеров Microsoft Certified Solution Provider 2000

Представительство Microsoft в СНГ объявило о начале нового этапа ежегодной регистрации партнеров в рамках программы Microsoft Certified Solution Provider (MCSP) на 2000 год. Программа MCSP ориентирована на компании, которые не только продают программное обеспечение Microsoft, но и оказывают широкий спектр ус
06.05.1999 Actis Systems сертифицирована в качестве Microsoft Certified Solution Provider

Студия Web-дизайна Actis Systems получила статус Microsoft Certified Solution Provider. По словам представителей компании, это можно считать, скорее, механизмом внутренней организации, при которой программным решениям будет уделяться равное с
16.04.1999 Wang Global сертифицирована в качестве Microsoft Certified Solution Provider

ское представительство компании Wang Global, известной на российском рынке под торговой маркой Olivetti Solutions, объявило вчера о получении статуса сертифицированного поставщика решений Microsoft - Microsoft Certified Solution Provider. Это стало логическим развитием партнерских отношений Microsoft и Wang Global в России, направленных на предоставление корпоративным заказчикам бизнес-реше
11.11.1998 Компании "Астро Софт" присвоен статус Microsoft Certified Solution Provider Partner

soft Certified Systems Engineer (MCSE), тогда как для получения статуса MCSP Member достаточно двух Microsoft Certified Professional (MCP). Кроме того, критериями выбора таких партнеров являютс

Публикаций - 230, упоминаний - 344

Microsoft Certified и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 200
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 39
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Softline - Софтлайн 3743 18
Oracle Corporation 7074 14
9594 12
HP - Hewlett-Packard 3662 11
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 11
Cisco Systems 5372 10
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 98 10
OpenText - Micro Focus - Novell 880 9
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 8
Intel Corporation 12811 8
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 7
Yandex - Яндекс 9216 6
HP Inc. 5883 6
Информзащита 941 6
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 6
Google LLC 12688 6
Samsung Electronics 11064 5
SAP SE 5601 5
Dell EMC 5180 5
Lenovo Group 2446 5
Apple Inc 13154 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Крок - Croc 1964 5
TerraLink - ТерраЛинк 292 5
АйТи 1519 5
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 5
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 4
ALESTA Software & Services - Алеста Учебный центр 32 4
Broadcom - VMware 2610 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
Check Point Software Technologies 829 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 4
Газпром ПАО 1493 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Альфа-Банк 1979 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Абамет 9 2
ЯКласс 69 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 17 1
Сибур Холдинг - Сибур Нефтехим 8 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
LATAM Airlines Group 12 1
Qatar Airways - Qatar Airlines - Авиакомпания 13 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Белый Ветер 365 1
Автодизель - ЯМЗ - Ярославский моторный завод 12 1
КамАЗ - Камский прессово-рамный завод 2 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
КамАЗ Лизинг - КамАЗ Лизинговая компания 7 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 1
Kaspi Bank 31 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Евросоюз - Совет Европы 107 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 1
Президент Украины 128 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 32 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
ГУИОН ГУ - Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости Государственное учреждение 3 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Конституционный суд РФ 112 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 61
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 56
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 47
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 40
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 39
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 25
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 25
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 23
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 19
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 15
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 14
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 12
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 7
Microsoft Windows 16882 50
Microsoft Azure 1526 34
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 31
Microsoft Windows 2000 8678 30
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 23
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 22
Microsoft Office 365 1042 21
Microsoft Dynamics 1197 19
Microsoft Office 4170 17
Microsoft Windows XP 2431 15
Microsoft Dynamics CRM 564 15
Microsoft Windows 7 2007 13
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 13
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 11
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 11
Microsoft Windows NT 890 10
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 9
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 9
Microsoft Visual Studio 429 9
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 8
Linux OS 11533 8
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 8
Microsoft Outlook 1506 8
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 8
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 8
Microsoft Azure Stack - Microsoft Azure Stack HCI 81 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 7
Microsoft Windows Server 2008 483 7
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 7
Microsoft Teams - MS Teams 670 6
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 6
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 191 6
Microsoft Windows Embedded 208 5
Microsoft Windows 10 1938 5
Microsoft Dynamics 365 147 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 5
Дергунова Ольга 120 5
Прянишников Николай 316 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Беленький Александр 36 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Мамыкин Владимир 44 3
Черноруцкий Игорь 3 3
Халин Дмитрий 56 3
Лившиц Дмитрий 23 3
Конев Андрей 12 3
Бражников Юрий 7 3
Бавыкин Егор 2 2
De Meno Randy - де Мено Ренди 3 2
Воронин Евгений 15 2
Огнев Дмитрий 2 2
Самойлов Юрий 75 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 2
Марченко Дмитрий 28 2
Бар-Бирюкова Мария 105 2
Иванов Владимир 68 2
Колмыков Александр 9 2
Кирьянова Александра 169 2
Хренков Владимир 24 2
Anderson Brad - Андерсон Брэд 11 1
Bradley Susan - Брэдли Сьюзан 3 1
Maleshyn Martin Phillip - Малешин Мартин Филипп 1 1
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 29 1
Tucker John - Такер Джон 1 1
Хайретдинов Рустэм 95 1
Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 1
Леушев Андрей 75 1
Баркетов Павел 6 1
Рудычева Наталья 95 1
Клепинин Павел 19 1
Абрамишвили Артур 1 1
Новиков Василий 11 1
Бессарабский Алексей 29 1
Пашков-Орлов Алексей 1 1
Кузовкин Алексей 155 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 146
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 21
Европа 24964 15
Украина 7928 14
Казахстан - Республика 6048 12
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Канада 5081 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 7
Армения - Республика 2449 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Узбекистан - Республика 2005 6
Грузия 1332 6
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 6
Таджикистан - Республика 953 6
Туркмения - Туркменистан 456 6
США - Торонто 273 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 4
Япония 13807 4
Индия - Bharat 5869 4
Европа Восточная 3138 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 4
США - Вашингтон - Редмонд 238 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 72 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 39
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 38
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 34
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 25
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 22
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 12
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 7
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 5
Металлы - Золото - Gold 1251 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 5
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 4
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
ComputerWorld 144 2
Neowin 217 1
CNews TV 747 1
Vnunet 224 1
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ZDnet 663 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
BleepingComputer - Издание 458 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
IDG - International Data Group 117 1
Phoronix 59 1
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IDC - International Data Corporation 4975 16
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
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IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
Gartner - AMR Research 48 1
DaraTech 5 1
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Forrester Research 834 1
Microsoft Research 144 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 3
Микроинформ 36 3
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
АстроСофт Учебный Центр 3 2
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 23 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
Microsoft AI Business School 2 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
Dell EMC Education Services 2 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 4
День молодёжи - 27 июня 1087 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Microsoft Inspire 4 2
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Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
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Microsoft Ignite 44 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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