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Konica Minolta стала партнером Axoft по программе Microsoft CSP

Axoft, глобальный эксперт в области дистрибуции информационных технологий и сервисов, и Konica Minolta Business Solutions Russia заключили соглашение о партнерстве в рамках программы Microsoft CSP. Партнеры сосредоточатся на продвижении услуг по цифровизации бизнеса на базе решений Microsoft. Заказчики Konica Minolta получат доступ к облачным продуктам мирового производителя, включая Microsoft 365, Azure, а также к приложениям на базе платформы Microsoft Teams и коллекции дополнений для MS Teams.

Konica Minolta, выступая в роли ИТ-провайдера полного цикла, имеет несколько ключевых направлений деятельности. Одно из них – создание и продвижение продуктов и сервисов для цифровых рабочих мест. Речь об облачных решениях, услугах управления печатью, а также системах на основе технологии интеллектуального видеонаблюдения.

Получение статуса Microsoft CSP Partner для компании – очередной шаг на пути реализации глобальной стратегии по расширению сервисов для клиентов. Партнерское соглашение откроет заказчикам Konica Minolta доступ к полному спектру облачных решений Microsoft.

Компания сосредоточится на внедрении решений на базе облачной инфраструктуры Microsoft. В планах Axoft – официального дистрибьютора Microsoft в России – оказывать содействие партнеру в пресейле, продвижении решений, маркетинге, технической поддержке на каждом этапе реализации проектов.

В рамках партнерства Axoft также обеспечит удобное взаимодействие с заказчиками с помощью платформы Axoft ActivePlatform, работающей в режиме 24/7. Кроме того, компания внесет свой вклад в автоматизацию бизнес-процессов заказчиков и их обучение.

«Партнёрский канал Axoft пополнился сильным игроком, имеющим экспертизу в различных аспектах ИТ-инфраструктуры, включая печатные сервисы, автоматизацию бизнес-процессов, обеспечение жизненного цикла документов, информационную безопасность и создание умных офисных пространств. Сотрудничество с Axoft позволит Konica Minolta закрывать потребности заказчиков в облачных решениях Microsoft и реализовывать крупные проекты без участия посредников. Мы видим высокий потенциал в развитии совместного направления», – сказал Сергей Крутилин, руководитель направления Microsoft Cloud компании Axoft.

«Продукты на базе облачных технологий Microsoft сегодня широко востребованы бизнесом. Благодаря поддержке компании Axoft, знающей особенности разработок вендора, а также специфику их дистрибуции, мы сможем еще эффективнее решать задачи наших клиентов в части автоматизации бизнес-процессов, а также сокращать их расходы на внедрение новых ИТ-инструментов», – отметил Павел Шалагинов, руководитель отдела развития ИТ-решений Konica Minolta Business Solutions Russia.

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