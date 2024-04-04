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Индексная книга (каталог) CNews*
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Microsoft Cloud and Enterprise Group Microsoft Cloud and Enterprise Engineering Group Microsoft Cloud Microsoft CPS Microsoft Cloud Platform System Microsoft CloudOS Network

СОБЫТИЯ

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04.04.2024 Власти США: «Культура безопасности Microsoft неадекватна и требует капитального ремонта» 1
13.01.2022 Microsoft представила исследование Work Trend Index, новые функции Teams и Viva 1
15.12.2021 Konica Minolta стала партнером Axoft по программе Microsoft CSP 1
28.10.2021 Microsoft рассказала о планах в сфере устойчивого развития 2
03.08.2021 В России теперь можно взять Windows 11 в аренду. Цены ниже, чем в США 1
14.07.2021 Microsoft представила Windows 365, открывая пользователям новые возможности облачной ОС 1
14.07.2021 Microsoft представила облачную платформу по аналитике углеродных выбросов для бизнеса 2
29.12.2020 AppDynamics стала официальным APM-партнером Microsoft Cloud Adoption Framework для Azure 1
17.12.2020 МТС и Microsoft подключили NB-IoT к глобальной платформе интернета вещей 1
19.02.2020 Veeam представила новую версию Availability Suite 1
13.09.2018 5nine Software представила Cloud Manager для управления гибридными облаками 1
04.06.2018 Microsoft купила Github, крупнейший в мире сайт разработчиков открытого ПО 1
10.05.2018 Red Hat и Microsoft анонсировали совместное OpenShift-решение на платформе Azure 1
18.08.2017 Softline предоставила «Ресурстрансу» почтовый сервис в облаке 1
08.06.2017 Softline обследовала ИТ-инфраструктуру сети магазинов «Высшая Лига» 1
28.04.2017 Microsoft стал вдвое больше зарабатывать на Azure 1
15.03.2017 Microsoft Teams стал доступен пользователям Office 365 на 19 языках 1
30.01.2017 Comparex предлагает облачные сервисы с помесячной оплатой 1
28.07.2016 5nine Software представил Cloud Security v8 для Microsoft Hyper-V 1
22.03.2016 ActiveCloud запустила в России «облако» на базе технологий Microsoft 4
11.03.2016 Стив Балмер признался в любви к Linux 1
09.03.2016 Microsoft готовит к релизу SQL Server для Linux 1
03.03.2016 «МобилитиЛаб» представила новую редакцию WorksPad for Service Providers 1
15.01.2016 Что хочет бизнес: как не думать о «железе» 1
14.12.2015 «Корус Консалтинг» помог перенести данные SATO в российский ЦОД 1
09.10.2015 Идеолог открытого ПО в Microsoft покидает компанию после 26 лет работы 2
17.09.2015 35% компаний готовы перейти на последние версии Windows Server или в «облако» Microsoft 1
15.09.2015 Gartner включила Dell в число визионеров в своем «Магическом квадранте» по сетевой инфраструктуре ЦОД 1
14.09.2015 «Ростелеком» разместил в своём облаке карьерный портал Сбербанка 1
10.08.2015 Softline перенесла почтовые сервисы Kagazy Recycling в «облако» 1
03.06.2015 DataLine запускает сервис AzureLine 2
25.05.2015 «Облакотека» запустила новую услугу корпоративной электронной почты «RusO 365» 1
28.04.2015 ИТ в здравоохранении: идеи есть, перспективы туманны 1
21.04.2015 Из российских ЦОДов начали предоставляться первые сервисы на базе Windows Azure Pack 4
28.01.2015 Облачная инфраструктура Softline получит инвестиции от Microsoft 1
28.01.2015 Microsoft перевозит Windows Azure в российские ЦОДы 1

Публикаций - 63, упоминаний - 78

Microsoft Cloud and Enterprise Group и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 60
Softline - Софтлайн 3743 8
SAP SE 5601 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Google LLC 12688 6
Microsoft - Nokia Devices & Services 36 5
Apple Inc 13154 5
9594 5
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 4
Ростелеком 10948 4
Broadcom - VMware 2610 4
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Cisco Systems 5372 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Oracle Corporation 7074 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 3
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 3
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 2
Box inc - box.com - box.net 375 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Офис24 8 2
МегаФон 10742 2
Dell EMC 5180 2
Lenovo Group 2446 2
HP Inc. 5883 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
Fujitsu 2105 2
Крок - Croc 1964 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 2
Red Hat 1378 2
5nine Software 11 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 2
Nvidia Corp 4002 1
Dell EMC Networking and Solutions - Dell Networking and Enterprise Infrastructure - Dell NetWorks 22 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 9
Ford 434 5
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 3
Boeing Commercial Airplanes - BCA 8 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 1
Alaska Airlines 14 1
Чеченские минеральные воды 3 1
Астек НПО - Астэк оптик - Астек-оптик 6 1
Los Angeles Clippers - баскетбольный клуб 1 1
МЗ Балаково - Металлургический завод Балаково 4 1
Золотые луга - Ситниковский Молочный комбинат - СМ и КК - Ситниковский молочно-консервный комбинат 6 1
Новая поликлиника 3 1
Moor Insights & Strategy 13 1
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 1
ЖилфондСервис 2 1
Юмакс 3 1
Випком 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Boeing 1031 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 1
РесурсТранс 16 1
Expedia Group 136 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
Barclays 122 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 45
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 12
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 5
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 4
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 3
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 472 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 3
Microsoft Windows 16882 24
Microsoft Azure 1526 24
Microsoft Office 365 1042 13
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 11
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 11
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 9
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 9
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 8
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 8
Microsoft Dynamics 1197 8
Linux Cloud OS 20 7
Linux OS 11533 7
Microsoft Azure Pack 17 6
Google Android 15243 6
Microsoft Surface - Планшет 450 6
Microsoft Visual Studio 429 6
Microsoft Windows Server 2012 203 6
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 5
Apple iOS 8583 5
Microsoft Windows 10 1938 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
Microsoft Dynamics CRM 564 4
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 4
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Microsoft Windows 11 827 3
Облакотека - RusO 365 4 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Teams - MS Teams 670 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Microsoft Windows Server 2008 483 3
Microsoft Windows OEM - Original Equipment Manufacturer - версии продуктов, поставляемые вместе с аппаратным обеспечением 15 2
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 36 2
Microsoft Windows 365 22 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 2
Hitachi Unified Storage - HUS - HUS VM 18 2
Microsoft 365 Copilot 248 2
Softline - ActiveCloud - ActivePlatform 4 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 24
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 19
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 12
Mulally Alan - Малалли Алан 14 9
Mulally Alan - Маллали Алан 10 8
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 7
Bates Tony - Бейтс Тони 24 5
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 5
Галушкин Олег 182 3
Allen Paul - Аллен Пол 125 3
Hood Amy - Гуд Эми 17 2
Бахтиаров Алексей 21 2
Халин Дмитрий 56 2
Захаренко Максим 57 2
Аникин Леонид 61 2
Татаринов Кирилл 43 2
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 2
Anderson Brad - Андерсон Брэд 11 1
Jackson Jim - Джексон Джим 1 1
Mollenkopf Steve - Молленкопф Стив 11 1
Ramaswamy Sridhar - Рамасвами Шридхар 6 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
Sethi Satinder - Сетхи Сатиндер 3 1
Avalos Julio - Авалос Хулио 2 1
Полещук Александр 8 1
Пастухов Борис 5 1
Засыпкин Дмитрий 6 1
Канаметова Залина 4 1
Рудычева Наталья 95 1
Шмид Александр 17 1
Бетсис Павел 101 1
Румянцева Ольга 62 1
Заединов Руслан 47 1
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Корман Игорь 21 1
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 1
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Мякишев Антон 11 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Индия - Bharat 5869 4
Индия - Хайдарабад - Хайдерабад 56 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Европа 24964 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
США - Висконсин 118 1
Казахстан - Республика 6048 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Европа Восточная 3138 1
Израиль 2856 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Великобритания - Лондон 2432 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 90 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 1
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