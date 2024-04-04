Индексная книга (каталог) CNews*
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Microsoft Cloud and Enterprise Group Microsoft Cloud and Enterprise Engineering Group Microsoft Cloud Microsoft CPS Microsoft Cloud Platform System Microsoft CloudOS Network
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 63, упоминаний - 78
Microsoft Cloud and Enterprise Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Bloomberg 1627 7
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
|Forbes - Форбс 1002 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
|ZDnet 663 2
|CRN 50 1
|Chicago Sun-Times 10 1
|ComputerWorld 144 1
|Mashable 372 1
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
|The Verge - Издание 619 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
|Ведомости 1466 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
|The Washington Post 350 1
|AP - Associated Press 2007 1
|Fortune 211 1
|Известия ИД 770 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.