Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Imagine Cup
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Публикаций - 47, упоминаний - 88
Microsoft Imagine Cup упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
|ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
|CNews Analytics 1992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru