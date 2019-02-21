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Microsoft Imagine Cup


21.02.2019 Кто заработает на квантовой криптографии и квантовых вычислениях? 1
21.04.2017 Трое в лодке Imagine Cup 2017: смогут ли российские стартапы победить в международном конкурсе? 5
16.04.2017 Тимур Бергалиев: Мне всегда хотелось изменить мир, чтобы было, что рассказать детям 4
12.04.2017 Виталий Китаев: После участия в Imagine Cup наша жизнь кардинально изменилась 3
05.04.2017 ИТ-стартап: Для детей компьютер должен быть не развлечением, а инструментом развития 5
28.03.2017 Как вырастить успешный ИТ-стартап: 5 историй российских разработчиков 4
29.07.2016 Microsoft наградила лучшие студенческие проекты конкурса Imagine Cup 2016 1
08.04.2016 Студенческая разработка «умного» детского протеза заняла первое место на конкурсе Microsoft Imagine Cup 4
03.08.2015 В технологическом конкурсе Microsoft второй год подряд побеждает российская команда 1
06.02.2015 Прием заявок на участие в конкурсе Imagine Cup 2015 продлится до 15 февраля 4
13.11.2014 Технологические тренды нового времени: видение Microsoft 1
04.08.2014 Российская команда Brainy Studio стала победителем Imagine Cup 2014 1
26.03.2014 «Агентство стратегических инициатив», РВК и фонд «Сколково» поддержали конкурс Imagine Cup 2014 в России 4
17.10.2013 ИТ-разработчики: зарплаты растут, дефицит сохраняется 1
09.10.2013 Imagine Cup ждет российских участников в 2014 г. в Сиэтле 2
17.09.2013 Как начать собственный ИТ-бизнес 1
15.07.2013 Mail.ru вручила специальные призы в рамках Imagine Cup 1
11.07.2013 Imagine Cup: объявлены победители 1
10.07.2013 Imagine Cup: студенты в Питере сражаются за $1 млн от Microsoft 1
03.07.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: июнь 2013 1
02.07.2013 8-12 июля в Санкт-Петербурге состоится мировой финал конкурса студенческих проектов Imagine Cup 2013 2
05.06.2013 86 международных студенческих команд прошли в финал конкурса Imagine Сup 2013 1
03.06.2013 Еще два российских стартапа получили гранты от Microsoft 1
09.04.2013 Определены победители российского финала Imagine Cup 2013 1
29.03.2013 Российские студенты поборятся за путевку на мировой финал конкурса Imagine Cup 1
18.02.2013 Региональные финалы Imagine Cup 2013 пройдут в 10 городах России со 2 по 29 марта 2
25.01.2013 Молодые разработчики из Томска и Казани получили $110 тыс. от фонда посевного финансирования Microsoft 1
23.01.2013 Imagine Cup 2013 пройдет при поддержке «Сколково» и АСИ 3
10.10.2012 Microsoft поддержит молодых российских специалистов и предпринимателей 1
28.09.2012 В России стартует технологический конкурс для студентов Imagine Cup 1
16.07.2012 Imagine Cup 2013 в России: готовимся к главной олимпиаде ИТ-идей 1
10.07.2012 Команда Украины победила в ИТ-чемпионате Imagine Cup. ВИДЕО 2
16.04.2012 Финал Imagine Cup определил лучшие социально важные проекты студентов России 3
13.04.2012 Финал конкурса Imagine Cup будет показан в прямом эфире 1
22.12.2010 Microsoft предлагает студентам решить наиболее острые мировые проблемы с помощью ИТ 2
24.06.2010 Microsoft и администрация Санкт-Петербурга договорились о сотрудничестве в сфере образования 1
14.04.2010 В Нижнем Новгороде состоялся всероссийский финал Кубка технологий Imagine Cup 2010 3
16.12.2009 Финал международного кубка технологий Imagine Cup пройдет в Нижнем Новгороде 1
05.02.2009 AddVenture запустил вторую программу инвестирования в ИТ-стартапы 1
21.10.2008 В Казанском государственном университете открылся Центр инноваций Microsoft 1

Публикаций - 47, упоминаний - 88

Microsoft Imagine Cup упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 29
VK - Mail.ru Group 2490 4
SAP SE 3228 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
Марс ФГУП НПО 86 1
Twitter 2204 1
IBM 3575 1
Криптонит ГК - Kryptonite 30 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 1
Квантовая информатика - Научно-исследовательская лаборатория 1 1
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 12 1
PAX Technology 14 1
Quantum Technologies Flagship 3 1
D-Wave Systems 9 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 257 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
Lego Education 10 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Belkacar - Оператор каршеринга 26 1
TMT Investments 81 1
Runa Capital 153 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 111 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Экзоскелет - Exoskeleton 6 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 9
Microsoft Windows 8 1228 6
Google Android 10752 3
Apple iOS 5742 3
Microsoft Azure 1171 3
Microsoft Kinect 42 3
C# - C Sharp - Язык программирования 146 2
Java - Язык программирования 1185 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Microsoft Windows 864 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 115 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 259 1
Microsoft Office OneNote 137 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 362 1
Microsoft SQL Server 799 1
WhatsApp Messenger 654 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Сошников Дмитрий 10 2
Steve Jobs - Стив Джобс 711 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 168 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Огородников Дмитрий 24 1
Шишкин Василий 3 1
Бергалиев Тимур 3 1
Сандрикова Мария 1 1
Виласюк Александр 1 1
Виласак Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 8
Япония 2827 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 5
Индия - Республика 2184 5
Украина 3417 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 3
Франция - Французская Республика 2150 3
Россия - ПФО - Казань 1526 3
Россия - СФО - Новосибирск 1988 3
Россия - Пермь 748 2
Германия - Федеративная Республика 3693 2
США - Сиэтл 138 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Австралия - Австралийский Союз 1133 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Беларусь - Белоруссия 2104 2
Южная Корея - Республика 1470 2
Европа Западная 621 1
Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Европа 3798 1
Земля - планета Солнечной системы 889 1
Восточная Европа 1698 1
США - Бостон 101 1
Россия - Челябинская область 665 1
Нидерланды 984 1
Россия - Челябинск 781 1
Испания - Барселона 537 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
CNews Analytics 1992 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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