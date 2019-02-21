Microsoft Imagine Cup

Microsoft наградила лучшие студенческие проекты конкурса Imagine Cup 2016 1

В технологическом конкурсе Microsoft второй год подряд побеждает российская команда 1

Прием заявок на участие в конкурсе Imagine Cup 2015 продлится до 15 февраля 4

Российская команда Brainy Studio стала победителем Imagine Cup 2014 1

86 международных студенческих команд прошли в финал конкурса Imagine Сup 2013 1

Еще два российских стартапа получили гранты от Microsoft 1

Определены победители российского финала Imagine Cup 2013 1

Российские студенты поборятся за путевку на мировой финал конкурса Imagine Cup 1

Региональные финалы Imagine Cup 2013 пройдут в 10 городах России со 2 по 29 марта 2

Microsoft поддержит молодых российских специалистов и предпринимателей 1

В России стартует технологический конкурс для студентов Imagine Cup 1

Финал Imagine Cup определил лучшие социально важные проекты студентов России 3

Финал конкурса Imagine Cup будет показан в прямом эфире 1

Microsoft предлагает студентам решить наиболее острые мировые проблемы с помощью ИТ 2

В Нижнем Новгороде состоялся всероссийский финал Кубка технологий Imagine Cup 2010 3

Финал международного кубка технологий Imagine Cup пройдет в Нижнем Новгороде 1