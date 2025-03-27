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Минобрнауки РФ ЦИТО ФГБУ Центр информационно-технического обеспечения
АО «ЦИТО» – одно из ведущих предприятий медицинской промышленности и реабилитационной индустрии, которое занимает одно из лидирующих мест по обеспечению населения протезно-ортопедическими изделиями, прежде всего, ветеранов СВО и производит более 500 видов медицинских изделий для накостного, интрамедуллярного и внеочагового остеосинтеза, эндопротезирования крупных суставов, спинальной хирургии и скелетного вытяжения, а также комплектующие протезно-ортопедических изделий. На предприятии реализован полный цикл контроля качества продукции. Система менеджмента качества сертифицирована по стандарту ISO 13485.
Минобрнауки РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Петров Михаил 138 5
|Шадаев Максут 1024 5
|Чернышенко Дмитрий 569 5
|Лысенко Эдуард 308 5
|Терещенко Денис 88 5
|Паршин Максим 317 5
|Хайруллин Айрат 104 5
|Ципорин Павел 102 5
|Кудрин Алексей 124 5
|Албычев Александр 152 5
|Пугачев Павел 63 5
|Власов Сергей 98 5
|Петрушин Андрей 110 5
|Меджитов Тимур 85 5
|Шпак Василий 229 5
|Разумовский Дмитрий 122 5
|Мартынова Елена 87 5
|Майнина Кристина 18 5
|Черников Алексей 53 5
|Сорокин Даниил 33 5
|Херсонцев Алексей 93 5
|Скиба Владимир 42 5
|Куртяник Надежда 277 5
|Труненков Сергей 35 5
|Мнев Игорь 17 5
|Надтока Руслан 5 5
|Казмерчук Елена 12 4
|Потапова Екатерина 13 3
|Коваленко Павел 40 3
|Слышкин Василий 129 1
|Гвоздева Наталья 16 1
|Кондаков Александр 21 1
|Сошников Дмитрий 16 1
|Иванов Никита 11 1
|Мальчер Леонид 8 1
|Борматова Светлана 10 1
|Петренко Ксения 3 1
|Хайтович Максим 2 1
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