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Минобрнауки РФ ЦИТО ФГБУ Центр информационно-технического обеспечения

Минобрнауки РФ - ЦИТО ФГБУ - Центр информационно-технического обеспечения

АО «ЦИТО» – одно из ведущих предприятий медицинской промышленности и реабилитационной индустрии, которое занимает одно из лидирующих мест по обеспечению населения протезно-ортопедическими изделиями, прежде всего, ветеранов СВО и производит более 500 видов медицинских изделий для накостного, интрамедуллярного и внеочагового остеосинтеза, эндопротезирования крупных суставов, спинальной хирургии и скелетного вытяжения, а также комплектующие протезно-ортопедических изделий. На предприятии реализован полный цикл контроля качества продукции. Система менеджмента качества сертифицирована по стандарту ISO 13485.


27.03.2025 Как найти правильный компромисс при импортозамещении: мнения экспертов 1
26.12.2022 «Гринатом простые решения» перевел рабочие места челябинских госслужащих на новую версию Astra Linux 1
16.09.2022 Победитель конкурса «Лидеры России» и директор ФКУ «Государственные технологии» выступят на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2
09.09.2022 Минцифры, Минэк, МИД, Счетная палата, Минтруд, Минэнерго, Ростест, ФАС, на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2
05.09.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября 2
22.08.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября 2
25.04.2007 Финалист Imagine Cup 2007: команда МАИ выступит в Южной Корее 1

Публикаций - 8, упоминаний - 13

Минобрнауки РФ и организации, системы, технологии, персоны:

RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 84 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 2
Microsoft Corporation 24731 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1970 1
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Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 5
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 5
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
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