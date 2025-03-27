Минобрнауки РФ - ЦИТО ФГБУ - Центр информационно-технического обеспечения

АО «ЦИТО» – одно из ведущих предприятий медицинской промышленности и реабилитационной индустрии, которое занимает одно из лидирующих мест по обеспечению населения протезно-ортопедическими изделиями, прежде всего, ветеранов СВО и производит более 500 видов медицинских изделий для накостного, интрамедуллярного и внеочагового остеосинтеза, эндопротезирования крупных суставов, спинальной хирургии и скелетного вытяжения, а также комплектующие протезно-ортопедических изделий. На предприятии реализован полный цикл контроля качества продукции. Система менеджмента качества сертифицирована по стандарту ISO 13485.