МГПУ Московский городской педагогический университет
Московский городской педагогический университет - один из ведущих педагогических вузов Москвы, административно подчинён Москве. Имеет более 40 учебных площадок в округе столицы, в том числе в Зеленограде, 71 программа бакалавриата, 1 специалитет и 103 программы магистратуры. Участник программы «Приоритет-2030».
МГПУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
|Cyprus-Russian Business Association - Ассоциация российских бизнесменов на Кипре 1 1
|НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
|Дмитриева Валентина 7 6
|Клименко Станислав 11 4
|Лавренова Екатерина 4 3
|Батурин Юрий 7 3
|Реморенко Игорь 5 3
|Сулейманов Руслан 12 2
|Кузьминов Ярослав 17 2
|Гиацинтова Светлана 18 2
|Леонов Андрей 7 2
|Массель Людмила 3 2
|Столяров Лев 4 2
|Козлова Дарья 30 2
|Тивьяева Ирина 2 2
|Михайлова Светлана 2 2
|Сергунина Наталья 368 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Марданов Сергей 18 1
|Истомин Дмитрий 4 1
|Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 18 1
|Трошин Алексей 12 1
|Платонов Владимир 1 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Александрович Максим 3 1
|Сошников Дмитрий 16 1
|Токарев Сергей 9 1
|Кучейко Алексей 22 1
|Иванов Сергей 388 1
|Мусабаев Талгат 19 1
|Путилин Владислав 14 1
|Северов Дмитрий 41 1
|Жуков Дмитрий 8 1
|Ветцель Ирина 8 1
|Чемезов Сергей 142 1
|Алексеев Александр 20 1
|Федотов Михаил 17 1
|Карташова Людмила 1 1
|Левченко Ирина 1 1
|Лукина Ирина 1 1
|Прохоров Сергей 23 1
|Кружалин Виктор 4 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 6
|Forbes - Форбс 817 1
|РИА Новости 917 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11242 1
|Ведомости 1000 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
Создано именных указателей - 166627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.