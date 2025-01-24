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МГПУ Московский городской педагогический университет

МГПУ - Московский городской педагогический университет

Московский городской педагогический университет - один из ведущих педагогических вузов Москвы, административно подчинён Москве. Имеет более 40 учебных площадок в округе столицы, в том числе в Зеленограде, 71 программа бакалавриата, 1 специалитет и 103 программы магистратуры. Участник программы «Приоритет-2030». 


24.01.2025 Российские педагоги смогут бесплатно пройти курс по искусственному интеллекту для запуска технологических кружков для подростков 1
25.12.2024 Число клиентов «МТС Линк» в 2024 году выросло на 65% 1
25.12.2024 Число клиентов «МТС Линк» за год выросло на 65% 1
12.11.2024 Как музеи подружились с чат-ботами 1
04.09.2024 МГПУ и «Микрон» готовят инженеров для отечественной радиоэлектроники 3
27.08.2024 Исследование МГПУ: владельцы трекеров здоровья используют их регулярно 2
20.08.2024 МГПУ разработал регламент по использованию ИИ в выпускных квалификационных работах 3
22.07.2024 «Алиса» стала лучше понимать пользователей с особенностями речи 1
18.07.2024 Как будущие педагоги и лингвисты используют нейросети в своих работах 2
18.07.2024 Навыки программирования и анализа данных могут повысить зарплату специалистов-гуманитариев в два раза — исследование «Яндекс Образования» 1
17.07.2024 Московский вуз готовит профессионалов для защиты учебных заведений 1
01.07.2024 «Яндекс» научит экономистов, маркетологов, педагогов и финансистов работать с нейросетями и Data Science 2
28.06.2024 В МГПУ создали цифровых двойников великих педагогов Ушинского и Выготского 2
13.05.2024 В образовательный процесс МГПУ включены аналитические инструменты Polymatica 3
29.01.2024 МГПУ и «Антиплагиат» совместно будут бороться с неэтичным использованием искусственного интеллекта в научных работах 2
14.12.2023 МГПУ и Proscom объединят усилия в автоматизации базы данных вуза 2
12.12.2023 «Базальт СПО» за три квартала 2023 г. предоставила образовательным организациям более 77 тыс. лицензий операционных систем «Альт» 1
10.11.2023 Александр Кузнецов назначен директором департамента маркетинга ГК Merlion 1
11.09.2023 VK Education запускает сервис для проверки грамотности школьников к старту чемпионата сочинений «Своими словами» 1
01.09.2023 Российский вуз впервые разрешил студентам писать дипломы с помощью искусственного интеллекта 4
24.06.2022 Российских студентов обяжут изучать ИТ-профессии. Вузы считают это обременением 1
28.04.2022 Более 400 школ Кировской области бесплатно получат российское офисное ПО «Мой офис» 1
18.01.2022 «Мойофис» выпустил обновленное и дополненное пособие по цифровой грамотности для школьников 1
23.09.2021 Все школы Кабардино-Балкарской Республики бесплатно получат российское офисное ПО и учебное пособие от «Мой офис» 1
25.06.2021 HeadHunter составил рейтинг ВУЗов и факультетов Москвы в сфере ИТ за 2021 год 1
24.06.2021 Все школы Республики Калмыкия переходят на российское офисное ПО «МойОфис» 1
06.04.2021 «Мой офис» и МГПУ повысят цифровую грамотность и компетенции использования отечественного ПО у российских учителей 1
23.03.2021 «Делайт 2000» модернизировала залы заседаний в МГПУ 1
21.10.2020 Москва подписала соглашения о развитии городских программ для стартапов 1
30.06.2020 Школы и вузы на удаленке: какие ИТ помогают учить и учиться дома 1
28.05.2020 Как за пару недель перевести целый университет из офлайна в онлайн 4
07.06.2019 Microsoft запускает масштабную образовательную инициативу в российских вузах 1
31.08.2018 Студенты 27 российских вузов стали амбассадорами Mail.Ru Group 1
01.09.2014 В МГПУ электронный документооборот на EOS for SharePoint охватывает все подразделения 3
23.01.2014 Московский городской педагогический университет внедряет EOS for SharePoint 3
16.02.2010 GeoВласть 2010: подготовка синтеза управления и геотехнологий 1
30.11.2009 Конференция "Учитель XXI века" завершила работу в МГПУ 1
18.11.2009 География и власть: на пороге синтеза 1
06.07.2009 МГПУ объявляет о наборе абитуриентов на географический факультет 3
25.05.2009 MEDIAS 2009: образ информатики будущего 1

Публикаций - 49, упоминаний - 74

МГПУ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24631 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 3
Yandex - Яндекс 7349 3
Цифра ГК 2427 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Юниксофт - Uniquesoft 21 2
Антиплагиат 16 2
Telegram Group 1988 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12581 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 298 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
Dassault Systemes 221 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 1
Сапротон ЦРСАП - Центр развития систем автоматизированного проектирования 2 1
Sony 6544 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
Adobe Systems 1550 1
Галактика - Корпорация 1467 1
Corel Corporation 336 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 1
Делайт 2000 - DeLight 42 1
РПК - Русская промышленная компания 21 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 63 1
ИНЭК Холдинг - INEC - ИНЭК Автоматизированные системы - ИНЭК ИТ - ИНЭК Информационные Технологии 55 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 1
Инфарс - Инфарс-проект 6 1
SAP SE 5279 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 21 1
ВЕЛЕС-дата 7 1
ORBISystems 4 1
Протвино НП - Протвинский технопарк 7 1
StatSoft 14 1
X Corp - Twitter 2846 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 70 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7312 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 2
Эксмо-АСТ - издательство 71 2
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 62 2
Четыре Лапы 13 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
ADV Group 6 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 1
Почта России ПАО 2113 1
Газпром ПАО 1342 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Национальная инжиниринговая корпорация - НИК 5 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2347 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 1
Гранит 53 1
В2В Energo ЭТП - Центр реновации энергетики - Инжиниринговая компания 12 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 459 1
Траектория будущего (АТБ) 6 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 23 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 238 1
Стройсервис 3 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 1
Музей русского импрессионизма 6 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2502 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4963 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 429 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5917 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4514 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 458 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
Cyprus-Russian Business Association - Ассоциация российских бизнесменов на Кипре 1 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50468 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66042 14
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ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1262 2
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1227 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1562 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12526 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15724 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24138 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10175 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1988 2
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10086 2
Новые облачные технологии - МойОфис 779 5
Новые облачные технологии - МойОфис Азбука 13 5
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 30 3
Python - высокоуровневый язык программирования 932 3
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 3
Microsoft Teams - MS Teams 548 2
Autodesk AutoCAD 337 2
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 59 2
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 119 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 2
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 67 2
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 11 2
МТС Линк - Чаты 23 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1326 1
Microsoft Azure Cognitive Services 10 1
Microsoft Azure Web Apps 1 1
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 8 1
МИК - Московский акселератор 36 1
IBM SPSS Statistics 54 1
Делайт 2000 - Confera 3 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2750 1
Google Earth - Google Планета Земля 458 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 207 1
Linux OS 9950 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1420 1
Microsoft Windows 15664 1
Apple iPhone 6 4862 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 1
Барс.Образование-Электронная школа 25 1
Новые облачные технологии - XO_Fonts - свободный набор шрифтов 15 1
Яндекс Agnitum Outpost Firewall 23 1
ORBISMap 4 1
Медиа Софт Интегро - Looxity 2 1
IGMASS - International Global Monitoring AeroSpace System - МАКСМ - Международная аэрокосмическая система глобального мониторинга 8 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 149 1
OpenAI ChatGPT 343 1
Дмитриева Валентина 7 6
Клименко Станислав 11 4
Лавренова Екатерина 4 3
Батурин Юрий 7 3
Реморенко Игорь 5 3
Сулейманов Руслан 12 2
Кузьминов Ярослав 17 2
Гиацинтова Светлана 18 2
Леонов Андрей 7 2
Массель Людмила 3 2
Столяров Лев 4 2
Козлова Дарья 30 2
Тивьяева Ирина 2 2
Михайлова Светлана 2 2
Сергунина Наталья 368 1
Дергунова Ольга 119 1
Марданов Сергей 18 1
Истомин Дмитрий 4 1
Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 18 1
Трошин Алексей 12 1
Платонов Владимир 1 1
Фурсин Алексей 157 1
Александрович Максим 3 1
Сошников Дмитрий 16 1
Токарев Сергей 9 1
Кучейко Алексей 22 1
Иванов Сергей 388 1
Мусабаев Талгат 19 1
Путилин Владислав 14 1
Северов Дмитрий 41 1
Жуков Дмитрий 8 1
Ветцель Ирина 8 1
Чемезов Сергей 142 1
Алексеев Александр 20 1
Федотов Михаил 17 1
Карташова Людмила 1 1
Левченко Ирина 1 1
Лукина Ирина 1 1
Прохоров Сергей 23 1
Кружалин Виктор 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43185 40
Россия - РФ - Российская федерация 144333 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17385 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7428 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2899 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2729 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1281 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 699 3
Европа 21772 3
Россия - УФО - Свердловская область 1495 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1658 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1477 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 882 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3102 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52120 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 935 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 328 2
Кипр - Республика 550 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 2
Франция - Французская Республика 7849 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Кроноцкий государственный биосферный заповедник - Долина гейзеров 35 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 227 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3943 2
Россия - СФО - Новосибирск 4294 2
Россия - ЦФО - Калужская область 980 2
Россия - ЦФО - Орловская область 321 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 927 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1162 1
Россия - ПФО - Самарская область 1311 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1766 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1443 1
Россия - УФО - Тюменская область 1147 1
Россия - УФО - Челябинская область 1211 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 794 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1520 1
Южная Корея - Республика 6650 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29046 41
Образование в России 2195 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51045 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8391 7
Информатика - computer science - informatique 1054 7
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1435 6
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