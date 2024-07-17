Московский вуз готовит профессионалов для защиты учебных заведений

Первыми в России магистерскую программу высшего образования «Обеспечение безопасности образовательной организации» разработали в Московском городском педагогическом университете. В МГПУ будут готовить специалистов высокого уровня по комплексной безопасности для школ и вузов, которые умеют справляться с вызовами современного мира, владеют всеми передовыми ИT-технологиями, в том числе, используют ИИ для предупреждения внештатных ситуаций. Об этом CNews сообщили представители МГПУ.

Как защититься от террористов, действовать при пожаре, уберечь личные данные в сети? Какие современные технические средства помогают сделать учебное заведение безопасным местом? В каких нормативно-правовых актах должен разбираться специалист по безопасности? Преподаватели магистратуры МГПУ, среди которых ведущие эксперты в области обеспечения безопасности, руководители органов исполнительной власти, сотрудники МЧС и МВД, всем этим темам, а также программе антитеррора, профилактике экстремизма, работе с ДСП, ГОиЧС будут уделять особенное внимание, сказал доцент кафедры физического воспитания и безопасности жизнедеятельности МГПУ, организатор клуба «Безопасная школа» Олег Зверев.

Магистранты МГПУ приобретут профессиональные компетенции в различных областях, связанных с безопасностью, узнают о методиках и технологических разработках, направленных на создание условий для безопасного пребывания учеников, студентов и сотрудников в учебном заведении. Например, системы с использованием искусственного интеллекта, анализирующие потенциально опасные ситуации - падение человека, возгорание, появление вооруженного преступника в здании. Разработан блок лекций по организации высокоэффективной охраны и документ «Антикризисная команда», регулирующий действия сотрудников в ЧС, где, в частности, расписаны алгоритмы вывода учащихся из здания при эвакуации.

Программа магистратуры стала продолжением всероссийских встреч «Безопасной школы», которую в МГПУ проводит Олег Зверев. В клубе собираются специалисты и заместители директоров по безопасности со всей страны, обсуждают проблемы безопасности в учебных заведениях, новые технологии и делятся лайфхаками.

Стоит отметить, что выпускники программы «Обеспечение безопасности образовательной организации» МГПУ впервые в России как специалисты по безопасности получат диплом о высшем специальном образовании и такие знания, которые помогут им обеспечить безопасность в учебном заведении по современным стандартам.