В МГПУ создали цифровых двойников великих педагогов Ушинского и Выготского

Впервые в системе образования появились модели искусственного интеллекта «Аспирант Ушинского» и «Аспирант Выготского», созданные Московским городским педагогическим университетом в помощь преподавателям и студентам педвузов, а также учителям и родителям, интересующимся педагогикой, психологией и воспитанием детей. В основе ИИ лежат большие языковые модели, дообученные на трудах ученых-педагогов. Цифровые двойники 4 июля ответят на вопросы студентов, абитуриентов и их родителей во дворе университета. Об этом CNews сообщили представители МГПУ.

Ученые МГПУ «оживили» наследие великих педагогов с помощью искусственного интеллекта и создали в мессенджере Telegram сервисы, в которые загружены труды основателей отечественной педагогики. Поскольку ни Константин Ушинский, ни Лев Выготский не могут отвечать за суждения, выработанные искусственным интеллектом, даже обученным на их научных трудах, в МГПУ назвали свой проект – «Аспирант Ушинского» и «Аспирант Выготского».

Преподаватели могут использовать их при подготовке вопросов для проверки и самопроверки студентов, планирования лекций, кроме того виртуальные «Аспиранты» великих педагогов помогут студентам сократить время на поиск необходимой информации и в то же время повысить их мотивацию к изучению фундаментальных проблем педагогики.

«Педагогическое наследие Ушинского и Выготского – это фундамент, на котором зиждется отечественная педагогика. А использование таких инструментов, как искусственный интеллект – это уже реальность, без которой современный образовательный процесс сложно представить. Взаимодействуя с нейросетью, студент знакомится со своей будущей деятельностью в игровой форме, при этом, изучая серьезные вещи», – сказал один из участников проекта, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ, профессор Александр Савенков.

В основе разработанных «Аспирантов» лежит большая языковая модель YandexGPT, объяснил начальник управления информационных технологий и сервисов МГПУ Роман Куприянов. В них загружены два тома научных трудов Константина Ушинского и шесть томов работ Льва Выготского. Когда пользователь отправляет запрос, программа анализирует труды педагогов, и на их основе генерирует ответ.

«В мире уже есть виртуальные персонажи, которые общаются с пользователем в стиле героев фильмов или исторических личностей. Цифровые «Аспиранты» великих педагогов, созданные в МГПУ, предназначены для использования в образовательном процессе преподавателями и студентами», – сказал Роман Куприянов.

Каждого из «Аспирантов» можно использовать в качестве педагогической энциклопедии. Модель по запросу подбирает цитаты, проводит аргументированный анализ и помогает сделать выводы. А так как Ушинский и Выготский – представители разных эпох и профессиональных взглядов, у пользователя появляется возможность задать один и тот же вопрос обоим «Аспирантам», получить всеобъемлющие ответы, сравнить их и использовать в жизни или работе. У «Аспиранта Выготского» можно узнать про «зону ближайшего развития» – понятие, которое ввел в педагогическую науку Лев Семенович, а у «Аспиранта Ушинского» разницу между педагогическим и психологическим тактом, и даже про использование электронных ресурсов в образовании.

Возможности представленных лингвистических моделей в образовательном процессе безграничны, считает профессор Александр Савенков, и в будущем, чтобы их расширить для студентов, можно создать в МГПУ «Аспиранта Макаренко» или «Аспиранта Песталоцци». Виртуальные помощники тренируют навыки критического мышления у студентов. Например, преподаватель может поставить задачу студентам с помощью «Аспиранта» создать педагогический кейс и способы решения ситуации, обсудить эти советы, сравнить ответы нейросети с первоисточником.

В прошлом году Ученый совет Московского городского педагогического университета первым из российских вузов разрешил студентам пользоваться нейросетями при подготовке выпускных квалификационных работ. При этом, в источниках им необходимо указывать всех «соавторов», в том числе и нейро-«Аспирантов» МГПУ. Соблюдение этого условия отслеживает система «Антиплагиат», которая распознает тексты, сгенерированные искусственным интеллектом.