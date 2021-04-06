Спецпроекты

«Мой офис» и МГПУ повысят цифровую грамотность и компетенции использования отечественного ПО у российских учителей

Бизнес Кадры

«Мой офис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и Московский городской педагогический университет (МГПУ) заключили соглашение о сотрудничестве, которое позволит расширить учебную программу образовательной организации и запустить цикл курсов для развития у преподавателей навыков использования отечественного программного обеспечения.

Опыт компании «Мой офис» по разработке и поставке ИТ-решений для образовательных учреждений и методологически выверенный подход МГПУ к организации учебного процесса позволят создать эффективные инструменты развития цифровой грамотности у опытных педагогов и разработать актуальные образовательные проекты для подготовки будущих учителей современных школ.

Важным направлением сотрудничества станет популяризация и применение российского программного обеспечения в школах, в том числе, разработка учебно-методических материалов по продуктам «Мой офис» и программы повышения квалификации по применению «Азбуки Мой офис» – пособия по цифровой грамотности для начальной школы.

Первым совместным проектом компании «Мой офис» и МГПУ стал эдьютон «Мы знаем МЭШ». Студенты педагогического университета соревновались в создании методически грамотных уроков для школьников. Двенадцати командам предстояло «с нуля» разработать собственные сценарии интегрированного урока для московской электронной школы (МЭШ) с использованием российского программного обеспечения. Ценность и востребованность представленных решений оценивало авторитетным жюри, в состав которого вошли представители системы образования и ИТ-сферы. В финале все участники презентовали оригинальные проекты.

«Мы рады поддержке наших образовательных инициатив опытными педагогами МГПУ. «Мой офис» накопил большой опыт по повышению компьютерной грамотности и цифровой трансформации школ – нами разработано более десятка образовательных модулей по этим направлениям. В федеральном проекте «Цифровая трансформация школы» при РАНХиГС прошли обучение более 15 тыс. директоров школ. Уверены, наш продукт станет удобным решением для совершенствования цифровых навыков учителей», – отметила Светлана Гиацинтова, генеральный директор АНО «Хаб знаний Мой офис».

«Объединяя наши усилия с командой компании «Мой офис», мы делаем серьезный шаг в сторону подготовки современных учителей – высококлассных специалистов, которые не только глубоко знают свой предмет, но и способны в увлекательной форме, с применением различных цифровых инструментов, в том числе – отечественной разработки, донести свои знания до ученика», – сказала Екатерина Лавренова, директор института цифрового образования МГПУ.

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