Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169524
ИКТ 13218
Организации 10362
Ведомства 1447
Ассоциации 974
Технологии 3393
Системы 25156
Персоны 72482
География 2750
Статьи 1509
Пресса 1191
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

Барс.Образование-Электронная школа



25.02.2025 ДИТ: Операционная система «ОС МЭШ» будет использоваться для проведения выпускных экзаменов в 2025 году 1
19.10.2022 Авторизоваться на mos.ru теперь можно по QR-коду 1
22.07.2022 На mos.ru зарегистрировались более 15 млн человек 1
06.04.2021 «Мой офис» и МГПУ повысят цифровую грамотность и компетенции использования отечественного ПО у российских учителей 1
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 1
21.12.2020 Родителям первоклассников Тюмени бесплатно раздадут ключи для Kaspersky Safe Kids 1
19.10.2020 Московская школьная платформа для удаленной учебы рухнула в первые минуты работы 1
26.08.2020 «Галэкс» реализовала «Цифровой сельсовет» в Новосибирской области 1
22.04.2020 «Барс груп» представила функциональность дистанционного обучения в «Электронной школе» 1
21.02.2020 «Барс груп» усовершенствовала АИС «Электронное образование» в Рязанской области 1
05.07.2019 «Барс груп» выпустит новый модуль для «Электронной школы» 1
14.06.2019 34 школы Москвы получат платформу для работы в ИТ-классах 1
24.09.2018 Школа умного города расскажет о технологиях современного телевидения 1
20.09.2018 В Москве запустили выездную поддержку учителей 1
01.08.2018 Клик на старт: как устроены современные школы 1
01.06.2018 Учителя более чем 200 школ столицы прошли инструктаж по работе в Московской электронной школе 1
21.05.2018 Москва впервые примет мировых лидеров по внедрению технологий умного города 1
09.02.2018 «Барс Груп» модернизирует решения программного комплекса «Барс. Образование» 1
18.10.2017 Артем Ермолаев -

Когда, как и зачем московские школы станут электронными

 1
22.06.2017 Samsung и «Мобильное Электронное Образование» представили проект развития цифрового образования в России 1
13.03.2017 В московских школах создадут одну из крупнейших в мире сетей Wi-Fi 1
06.12.2013 «БАРС Груп» начала комплексную автоматизацию системы образования в Смоленской области 1
20.05.2013 «Барс Груп» разработал бесплатное приложение «Дневник в кармане» для Windows 8 1
28.03.2013 ИКТ для госсектора: всесторонний охват 1
07.03.2012 Национальная облачная платформа России почти готова. СКРИНШОТЫ 1
27.05.2011 К системе электронных дневников и журналов «КлассИнфо» подключились 23 региона России 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Барс.Образование-Электронная школа и организации, системы, технологии, персоны:

БАРС Груп 546 9
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 341 7
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 5
Ростелеком 9750 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 2
Yandex - Яндекс 7431 2
Microsoft Corporation 24675 2
Google LLC 11831 2
МЭО - Мобильное электронное образование 19 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4918 1
TrueConf - ТруКонф 400 1
Галэкс НТЦ - Galex 37 1
Profilum - Профилум 5 1
Новые облачные технологии (НОТ) 450 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8774 1
Huawei 3955 1
Meta Platforms - Facebook 4445 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12792 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2916 1
МегаФон 8956 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Samsung Electronics 10292 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3956 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1012 1
Oracle Corporation 6710 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 86 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Lenovo Motorola 3502 1
Цифра ГК 2439 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 2
ЯКласс 68 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1360 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2731 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Траектория будущего (АТБ) 6 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1912 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2524 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4540 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5967 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 577 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 130 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1400 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5480 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 117 1
Парк Зарядье 40 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 97 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 671 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1772 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15820 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12577 4
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1446 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24292 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27818 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14455 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11119 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12620 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12033 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11224 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8087 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11125 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10576 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12244 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2513 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 985 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13753 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6641 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6291 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5342 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3998 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7645 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4055 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1793 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20755 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11452 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3911 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7469 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12599 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27965 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6427 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4619 2
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 60 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5244 7
Электронный дневник - Цифровой дневник 153 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1431 5
Барс.Образование 33 4
Google Play - Google Store - Android Market 3309 2
Apple - App Store 2903 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 439 2
Новые облачные технологии - МойОфис 790 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 770 2
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 80 2
Правительство Москвы - Наш город 103 2
Правительство Москвы - Город идей 16 2
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 32 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 469 1
Microsoft Office Excel 1201 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 65 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1416 1
Microsoft Teams - MS Teams 551 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Linux OS 10025 1
Microsoft Skype 2067 1
Google YouTube - Видеохостинг 2761 1
VK RuStore - Рустор 348 1
Huawei AppGallery 283 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 47 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 33 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 308 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 972 1
Microsoft Windows 15732 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва ЦОД 3 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 240 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 252 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 342 1
Apple iPhone 6 4862 1
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 57 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 234 1
Discord 121 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Социальный мониторинг 6 1
Собянин Сергей 390 3
Ермолаев Артем 378 3
Полухин Александр 7 2
Путин Владимир 3192 2
Ахмеров Тимур 87 1
Рудзевич Мария 36 1
Васильева Ольга 22 1
Младшев Анатолий 12 1
Моор Александр 10 1
Черномордиков Михаил 20 1
Торбахов Александр 97 1
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 1
Лысенко Эдуард 308 1
Краснов Александр 74 1
Гиацинтова Светлана 18 1
Кравцов Роман 83 1
Брюквин Юрий 299 1
Шихов Леонид 2 1
Лашин Ренат 69 1
Романова Светлана 6 1
Алешин Михаил 9 1
Кондаков Александр 21 1
Филонов Евгений 1 1
Шишмарев Владислав 5 1
Макаров Станислав 117 1
Котелов Валерий 2 1
Хомяков Сергей 45 1
Пинчук Виктор 43 1
Либин Сергей 24 1
Хаустов Андрей 10 1
Кадников Вячеслав 20 1
Лавренова Екатерина 4 1
Нащекин Алексей 116 1
Астахов Илья 2 1
Науменко Юлиана 3 1
Питолин Евгений 6 1
Бутин Вячеслав 11 1
Черногубова Наталья 10 1
Herrero Sergi - Херреро Серджи 10 1
Лацанич Василь 106 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 13
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1680 2
Россия - УФО - Тюменская область 1165 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2988 2
Турция - Турецкая республика 2371 2
Россия - ЦФО - Калужская область 988 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 1
Украина 7630 1
Польша - Республика 1964 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Земля - планета Солнечной системы 10406 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3972 1
Армения - Республика 2294 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1787 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1277 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7507 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2759 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17490 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 681 1
Сингапур - Республика 1855 1
Великобритания - Лондон 2388 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1240 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1385 1
Таджикистан - Республика 866 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Ирландия - Дублин 159 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 562 1
Аргентина - Буэнос-Айрес 65 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 844 1
ЮАР - Кейптаун 45 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 489 1
Италия - Пьемонт - Турин 44 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10008 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18679 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3971 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9894 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3575 3
Образование в России 2216 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24260 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8770 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6997 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4851 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1214 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4022 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7655 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13647 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3562 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1292 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6170 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5460 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1966 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2766 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4492 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6002 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2847 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6957 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8092 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1598 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16398 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 134 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1898 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1101 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5558 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 625 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6739 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11261 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 1
Gartner - Гартнер 3561 1
Рустелеком ТК 304 1
TAP Advisors 1 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 194 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 341 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 545 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 9 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 49 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 21 1
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 1
Samsung IT Школа 11 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 2
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 2
Global mobileGov Awards 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342651, в очереди разбора - 766421.
Создано именных указателей - 169524.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще