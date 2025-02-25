Барс.Образование-Электронная школа
Барс.Образование-Электронная школа и организации, системы, технологии, персоны:
|Собянин Сергей 390 3
|Ермолаев Артем 378 3
|Полухин Александр 7 2
|Путин Владимир 3192 2
|Ахмеров Тимур 87 1
|Рудзевич Мария 36 1
|Васильева Ольга 22 1
|Младшев Анатолий 12 1
|Моор Александр 10 1
|Черномордиков Михаил 20 1
|Торбахов Александр 97 1
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Краснов Александр 74 1
|Гиацинтова Светлана 18 1
|Кравцов Роман 83 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Шихов Леонид 2 1
|Лашин Ренат 69 1
|Романова Светлана 6 1
|Алешин Михаил 9 1
|Кондаков Александр 21 1
|Филонов Евгений 1 1
|Шишмарев Владислав 5 1
|Макаров Станислав 117 1
|Котелов Валерий 2 1
|Хомяков Сергей 45 1
|Пинчук Виктор 43 1
|Либин Сергей 24 1
|Хаустов Андрей 10 1
|Кадников Вячеслав 20 1
|Лавренова Екатерина 4 1
|Нащекин Алексей 116 1
|Астахов Илья 2 1
|Науменко Юлиана 3 1
|Питолин Евгений 6 1
|Бутин Вячеслав 11 1
|Черногубова Наталья 10 1
|Herrero Sergi - Херреро Серджи 10 1
|Лацанич Василь 106 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11261 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 1
|Gartner - Гартнер 3561 1
|Рустелеком ТК 304 1
|TAP Advisors 1 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 194 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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