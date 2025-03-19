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Алешин Михаил
Алешин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Альфа-Групп 714 1
|Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 178 1
|Лужков Юрий 113 5
|Собянин Сергей 397 4
|Ермолаев Артем 378 4
|Щеголев Игорь 698 2
|Михайлов Алексей 77 2
|Лысенко Эдуард 308 1
|Припачкин Юрий 66 1
|Лебедев Игорь 8 1
|Журавлев Станислав 6 1
|Локтаев Дмитрий 4 1
|Двуреченских Виктор 1 1
|ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 79 2
|ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
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