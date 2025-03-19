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Алешин Михаил


19.03.2025 «Перекресток» внедряет систему безопасности на распределительных центрах 1
21.09.2018 У ДИТ Москвы сменился глава. Столичными ИТ будет управлять Эдуард Лысенко 1
08.08.2011 Итоги «Электронной Москвы»: полный провал и нарушения на сотни миллионов 2
16.11.2010 Первым заместителем главы столичного комитета ИТ стал Михаил Алешин 2
26.10.2010 Собянин сменил ИТ-директора Москвы 1
18.08.2010 Лужков повысил статус ИТ-ведомства Москвы 2
18.08.2010 Правительство Москвы реорганизовало Управление информатизации в Комитет ИТ 1
02.03.2010 Москва делится опытом информатизации с регионами 1
19.02.2010 Москва сэкономила на школьном интернете 1
04.08.2009 Новым ИТ-директором Москвы стал строитель 2

Публикаций - 10, упоминаний - 14

Алешин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 3
Cisco Systems 5134 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 170 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2051 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Ростелеком 9806 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Альфа-Групп 714 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 178 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 584 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11815 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3304 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 772 1
Счётная палата РФ - КСП Москвы - Контрольно-счетная палата города Москвы 11 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 434 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 240 1
МАГ - Международная Ассамблея столиц и крупных городов 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1734 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31186 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4087 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7769 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2548 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 577 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8168 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11181 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20842 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4698 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7525 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12660 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1792 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9363 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9415 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17184 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 837 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10846 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1455 1
Оповещение и уведомление - Notification 4725 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1237 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6736 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5306 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 241 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 774 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва ЦОД 3 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Умный город 2030 - цифровая стратегия Москвы 7 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 138 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 100 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1525 1
Барс.Образование-Электронная школа 26 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 60 1
Лужков Юрий 113 5
Собянин Сергей 397 4
Ермолаев Артем 378 4
Щеголев Игорь 698 2
Михайлов Алексей 77 2
Лысенко Эдуард 308 1
Припачкин Юрий 66 1
Лебедев Игорь 8 1
Журавлев Станислав 6 1
Локтаев Дмитрий 4 1
Двуреченских Виктор 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 9
Россия - РФ - Российская федерация 146308 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1054 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 717 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14174 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7555 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 136 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3584 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10045 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5021 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2150 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5857 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18821 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2958 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9960 1
Аудит - аудиторский услуги 2720 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4895 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4409 1
РИА Новости 928 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 79 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
Global mobileGov Awards 5 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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