ЭР-Телеком Холдинг ЭРТХ Акадо Холдинг Акадо Телеком Комкор Московская телекоммуникационная корпорация
ОАО «КОМКОР» (торговая марка «АКАДО Телеком») - оператор широкополосных кабельных сетей Москвы и Московской области и провайдер услуг связи Москвы и МО.
ЭР-Телеком Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Припачкин Юрий 66 33
|Савюк Виктор 39 28
|Лобанов Денис 45 27
|Вексельберг Виктор 152 24
|Назаров Сергей 57 24
|Гуштуров Леонид 23 23
|Кореш Виктор 81 20
|Алимбеков Сергей 20 18
|Рычка Денис 17 17
|Силин Михаил 27 16
|Комиссаров Дмитрий 203 16
|Чеглаков Андрей 55 15
|Медведев Дмитрий 1629 13
|Медриш Михаил 15 13
|Кирсанов Алексей 24 13
|Путин Владимир 2728 12
|Захаров Дмитрий 45 12
|Бояринов Андрей 17 11
|Чернов Максим 31 11
|Анкилов Константин 100 10
|Кривенко Виталий 23 10
|Краснов Федор 11 10
|Давидан Александр 16 9
|Брюквин Юрий 289 8
|Кремер Владимир 10 8
|Щеголев Игорь 689 8
|Скобелев Юрий 9 8
|Синицын Дмитрий 9 7
|Рейман Леонид 1031 7
|Клишин Виталий 16 7
|Ермолаев Артем 361 7
|Кусков Денис 218 7
|Ткаченко Андрей 19 6
|Панков Александр 69 6
|Ваньков Вадим 14 6
|Семериков Андрей 37 6
|Солонин Виталий 89 6
|Басов Алексей 114 6
|Андреев Владимир 85 5
|Никифоров Николай 1172 5
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