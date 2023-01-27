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ЭР-Телеком Холдинг ЭРТХ Акадо Холдинг Акадо Телеком Комкор Московская телекоммуникационная корпорация
ОАО «КОМКОР» (торговая марка «АКАДО Телеком») - оператор широкополосных кабельных сетей Москвы и Московской области и провайдер услуг связи Москвы и МО.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1436 дел, на cумму 16 912 400 065 ₽*
СОБЫТИЯ
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|27.01.2023
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«Ростех» попрощался с «Акадо», отдав компанию «Эр-телекому»
«Эр-телеком» увеличил свою долю в «Акадо» Холдинг «Эр-телеком» сообщил об увеличении своей доли в телекоммуникационной компании
|26.01.2023
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«ЭР-телеком» увеличил свою долю в «Акадо»
«Эр-телеком холдинг» стал владельцем 75%-1 акций «Акадо холдинг». Увеличив долю владения в «Акадо холдинге», компания продолжит развиваться на
|15.09.2022
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«Акадо» представила коробочное решение по защите и ускорению сайтов
Компания «Акадо» представила коробочный продукт по защите веб-приложений и веб-сайтов от киберугроз. В него входит WAF – типовая услуга для противодействия интернет-атакам на сети любого оператора, а так
|23.08.2022
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«Акадо» добавил в свою телевизионную экосистему новые рейтинговые телеканалы
«Акадо» увеличил объем ТВ-контента в своей интерактивной телевизионной сети: в августе 2022 г. цифровой оператор начал трансляцию сразу 33 популярных телеканалов, таких как «Мосфильм. Золотая ко
|28.07.2022
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«Акадо» начал подключать клиентов к Московской бирже по универсальной схеме
«Акадо» запустил новую услугу для бизнеса – подключение к торговым и информационным системам Московской биржи по универсальной схеме. «Присоединение к инфраструктуре Московской биржи – одно из с
|11.01.2022
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Продан один из старейших интернет-провайдеров Москвы
же корпоративный и госсектор. Участие в проекте «ЭР-Телеком холдинг» расширит продуктовый портфель «Акадо телеком» за счет интеграции сервисов во всех сегментах бизнеса. Для «ЭР-Телеком холдинг
|11.01.2022
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«ЭР-телеком» и «Ростех» приобрели мажоритарный пакет акций «Акадо холдинг»
Сергей Чемезов. Участие в проекте АО «ЭР-Телеком Холдинг» позволит расширить продуктовый портфель «Акадо Телеком» за счет интеграции сервисов во всех сегментах бизнеса. «Инвестиции в "Акадо" я
|16.11.2021
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«Акадо» запустил новую для России бизнес-модель доступа к онлайн-контенту
Оператор «Акадо телеком» совместно с онлайн-кинотеатром ivi представили рынку новую для России бизнес-м
|20.05.2021
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«Акадо» запустила сервис видеоаналитики в коммерческую эксплуатацию
«Акадо телеком» после успешного тестирования запустила в коммерческую эксплуатацию услугу «Вид
|13.05.2021
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«Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы
«Акадо» сменит владельца «Национальный центр информатизации» (НЦИ) в составе госкорпорации «Ро
|03.06.2020
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Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику
У «Акадо» появился новый контролирующий акционер У «Акадо Холдинг» - головной структуры о
|27.04.2020
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«Акадо телеком» расширила внешние интернет-каналы до 1 Тбит/с
«Акадо телеком» подвела итоги очередного этапа модернизации сети: в результате обновления погр
|12.02.2020
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«Акадо телеком» нарастил мощность системы защиты от DDoS-атак
«Акадо телеком» в рамках программы модернизации сервисных платформ завершил очередной этап раб
|27.11.2019
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«Акадо телеком» установила российское оборудование для защиты от DDoS-атак
«Акадо телеком» запустила в эксплуатацию мультивендорное архитектурное решение для защиты от D
|09.10.2019
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«Акадо телеком» заменил импортное ТВ-оборудование отечественным решением
«Акадо телеком» завершил плановую замену телевизионного оборудования – платформы генератора сл
|26.06.2019
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«Акадо телеком» модернизировал сеть
«Акадо телеком» модернизировал узлы связи в Стокгольме и Франкфурте-на-Майне, с помощью которы
|09.04.2019
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«Сател Про» модернизировала телефонную сеть «Акадо Телеком»
«Сател Про» завершила работы по модернизации сети телефонной связи «Акадо Телеком». Внедрение нового технического решения на базе модульной программной VoIP-плат
|19.02.2019
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«Акадо Телеком» представил новую услугу для столичных банков
«Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») запустила новую услугу – доступ к автоматизированной системе «Транспортный шл
|30.01.2019
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«Акадо телеком» установит 13 тысяч цифровых видеокамер на улицах Москвы
«Акадо телеком» приступил ко второму этапу работ по замене уличных аналоговых видеокамер на ци
|18.12.2018
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«Акадо Телеком» подключил жилые дома к системе оповещения МЧС
«Акадо Телеком» организовала подключение 50 объектов к региональной системе оповещения Москвы.
|27.09.2018
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«АКАДО Телеком» модернизировал систему видеомониторинга ТВ-сигналов
В целях повышения надежности ТВ-услуг компания «АКАДО Телеком» завершила модернизацию системы видеомониторинга телевизионных сигналов. Обновл
|23.07.2018
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«Акадо» застопорила создание информсистемы Москвы по учету тепла и воды
окополосных кабельных сетей «Московская телекоммуникационная корпорация» («Комкор», торговая марка «Акадо телеком») существенно задержал ввод в эксплуатацию столичной автоматизированной системы
|05.06.2018
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«Акадо Телеком» анонсировала платформу «Акадо Арена» для киберспорта
«Акадо Телеком» на конференции «Startup Village» в Сколково объявил о запуске тестирования киб
|28.05.2018
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«Акадо Телеком» модернизировал мобильный личный кабинет
«Акадо Телеком» запустил усовершенствованное мобильное приложение «Личный кабинет». С запуском
|17.04.2018
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«АКАДО Телеком» и МФТИ займутся совместной разработкой технологии ИИ
«АКАДО Телеком» и Московский физико-технический институт (МФТИ) подписали соглашение о стратег
|10.04.2018
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«Акадо Телеком» перевел отделения Почты России в Москве на современную телефонию
«Акадо Телеком» на своей сети специально для Почты России построил распределенную телефонную с
|04.04.2018
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«Акадо Телеком» сообщил о назначении Дмитрия Медведева на пост заместителя генерального директора по технологическому развитию и эксплуатации
«Акадо Телеком» объявил о назначении Дмитрия Медведева на пост заместителя генерального директ
|02.04.2018
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«Акадо Телеком» и Сколтех договорились совместно развивать проекты в области беспроводной связи и интернета вещей
«Акадо Телеком» и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) договорились о реализации
|14.02.2018
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«Акадо Телеком» запускает новый интерактивный ТВ-сервис
«Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») объявила о запуске нового интерактивного ТВ-сервиса в партнерстве с компанией
|07.02.2018
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«Акадо Телеком» обеспечила обмен данными между медицинскими учреждениями Москвы
«Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») по заказу Департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы организо
|01.02.2018
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«АКАДО Телеком» запускает услугу «Онлайн-касса»
«Комкор» (торговая марка «АКАДО Телеком») представила на рынке услуг B2B сервис «Онлайн-касса». Услуга рассчитана на ко
|27.11.2017
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«Акадо Телеком» подключила видеонаблюдение в самых загруженных почтовых отделениях Подмосковья.
«Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») установила в отделениях почтовой связи современные видеокамеры, передающие из
|03.10.2017
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«ЭР-Телеком» приобрел региональный актив «Акадо Телеком» в Екатеринбурге
«ЭР-Телекому» занять ведущую позицию на рынке широкополосного доступа в интернет в Екатеринбурге. «Акадо Телеком» намерен сосредоточиться на развитии бизнеса в Московском регионе, где предоста
|09.08.2017
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«Акадо» поделят между «Ростелекомом» и «Эр-Телекомом»
«Ренова» нашла покупателей для «Акадо» Группа «Ренова» ведет переговоры о продаже принадлежащего ей оператора платного телеви
|31.07.2017
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Акадо: Облака и решения NetApp принесут нам рост выручки в 40%
ры сейчас переживают некий переломный момент CNews: Для понимания масштабов: каковы сейчас позиции «Акадо Телеком» на рынке? Дмитрий Медведев: Во-первых, мы предоставляем услуги высокоскоростно
|05.07.2017
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«Акадо Телеком» объявила о начале цифровизации ТВ-услуг
«Акадо Телеком» объявила о запуске специального предложения «Цифровая антенна». С июня пользов
|15.06.2017
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«Акадо Телеком» создает СХД для клиентов объемом до 1 петабайт
«Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») в рамках модернизации виртуального ЦОД объявила о расширении спектра облачных
|31.05.2017
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«Акадо Телеком» организовал облачное видеонаблюдение для «Почты России»
Оператор связи «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») реализовал проект по организации системы облачного видеонаблюдения на объекта
|27.04.2017
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«Мегафон» стал мобильным оператором «Акадо Телеком»
«Мегафон» объявил о том, что стал мобильным оператором «Комкора» (торговая марка «Акадо Телеком»), одного из ведущих операторов связи Москвы и Московской области. В рамках дог
|26.04.2017
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«Акадо Телеком» представила online-сервис учета энергоресурсов для корпоративных клиентов
«Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») на III форуме и выставке «Энергоэффективное Подмосковье» (26-27 апреля 2017 г
ЭР-Телеком Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Припачкин Юрий 67 35
|Савюк Виктор 41 30
|Лобанов Денис 47 27
|Вексельберг Виктор 155 26
|Назаров Сергей 60 26
|Гуштуров Леонид 23 23
|Кореш Виктор 83 21
|Алимбеков Сергей 29 18
|Рычка Денис 17 17
|Комиссаров Дмитрий 248 16
|Чеглаков Андрей 63 16
|Силин Михаил 27 16
|Кирсанов Алексей 24 13
|Медведев Дмитрий 1665 13
|Медриш Михаил 15 13
|Захаров Дмитрий 46 12
|Путин Владимир 3454 12
|Чернов Максим 31 11
|Бояринов Андрей 17 11
|Анкилов Константин 121 10
|Кривенко Виталий 23 10
|Краснов Федор 11 10
|Брюквин Юрий 300 9
|Давидан Александр 16 9
|Кремер Владимир 10 8
|Скобелев Юрий 9 8
|Щеголев Игорь 699 8
|Синицын Дмитрий 9 7
|Ермолаев Артем 379 7
|Кусков Денис 221 7
|Басов Алексей 117 7
|Клишин Виталий 16 7
|Рейман Леонид 1065 7
|Семериков Андрей 37 6
|Ваньков Вадим 23 6
|Ткаченко Андрей 25 6
|Солонин Виталий 90 6
|Панков Александр 82 6
|Андреев Владимир 101 5
|Белов Виктор 60 5
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