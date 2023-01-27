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ЭР-Телеком Холдинг ЭРТХ Акадо Холдинг Акадо Телеком Комкор Московская телекоммуникационная корпорация

ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация

ОАО «КОМКОР» (торговая марка «АКАДО Телеком») - оператор широкополосных кабельных сетей Москвы и Московской области и провайдер услуг связи Москвы и МО.

Обзор «АКАДО Телеком» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1436 дел, на cумму 16 912 400 065 ₽*

Судебные дела (1436) на сумму 16 912 400 065 ₽*
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в качестве ответчика (79) на сумму 4 032 555 158 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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27.01.2023 «Ростех» попрощался с «Акадо», отдав компанию «Эр-телекому»

«Эр-телеком» увеличил свою долю в «Акадо» Холдинг «Эр-телеком» сообщил об увеличении своей доли в телекоммуникационной компании

26.01.2023 «ЭР-телеком» увеличил свою долю в «Акадо»

«Эр-телеком холдинг» стал владельцем 75%-1 акций «Акадо холдинг». Увеличив долю владения в «Акадо холдинге», компания продолжит развиваться на

15.09.2022 «Акадо» представила коробочное решение по защите и ускорению сайтов

Компания «Акадо» представила коробочный продукт по защите веб-приложений и веб-сайтов от киберугроз. В него входит WAF – типовая услуга для противодействия интернет-атакам на сети любого оператора, а так
23.08.2022 «Акадо» добавил в свою телевизионную экосистему новые рейтинговые телеканалы

«Акадо» увеличил объем ТВ-контента в своей интерактивной телевизионной сети: в августе 2022 г. цифровой оператор начал трансляцию сразу 33 популярных телеканалов, таких как «Мосфильм. Золотая ко
28.07.2022 «Акадо» начал подключать клиентов к Московской бирже по универсальной схеме

«Акадо» запустил новую услугу для бизнеса – подключение к торговым и информационным системам Московской биржи по универсальной схеме. «Присоединение к инфраструктуре Московской биржи – одно из с
11.01.2022 Продан один из старейших интернет-провайдеров Москвы

же корпоративный и госсектор. Участие в проекте «ЭР-Телеком холдинг» расширит продуктовый портфель «Акадо телеком» за счет интеграции сервисов во всех сегментах бизнеса. Для «ЭР-Телеком холдинг
11.01.2022 «ЭР-телеком» и «Ростех» приобрели мажоритарный пакет акций «Акадо холдинг»

Сергей Чемезов. Участие в проекте АО «ЭР-Телеком Холдинг» позволит расширить продуктовый портфель «Акадо Телеком» за счет интеграции сервисов во всех сегментах бизнеса. «Инвестиции в "Акадо" я
16.11.2021 «Акадо» запустил новую для России бизнес-модель доступа к онлайн-контенту

Оператор «Акадо телеком» совместно с онлайн-кинотеатром ivi представили рынку новую для России бизнес-м
20.05.2021 «Акадо» запустила сервис видеоаналитики в коммерческую эксплуатацию

«Акадо телеком» после успешного тестирования запустила в коммерческую эксплуатацию услугу «Вид
13.05.2021 «Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы

«Акадо» сменит владельца «Национальный центр информатизации» (НЦИ) в составе госкорпорации «Ро
03.06.2020 Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику

У «Акадо» появился новый контролирующий акционер У «Акадо Холдинг» - головной структуры о
27.04.2020 «Акадо телеком» расширила внешние интернет-каналы до 1 Тбит/с

«Акадо телеком» подвела итоги очередного этапа модернизации сети: в результате обновления погр
12.02.2020 «Акадо телеком» нарастил мощность системы защиты от DDoS-атак

«Акадо телеком» в рамках программы модернизации сервисных платформ завершил очередной этап раб
27.11.2019 «Акадо телеком» установила российское оборудование для защиты от DDoS-атак

«Акадо телеком» запустила в эксплуатацию мультивендорное архитектурное решение для защиты от D
09.10.2019 «Акадо телеком» заменил импортное ТВ-оборудование отечественным решением

«Акадо телеком» завершил плановую замену телевизионного оборудования – платформы генератора сл
26.06.2019 «Акадо телеком» модернизировал сеть

«Акадо телеком» модернизировал узлы связи в Стокгольме и Франкфурте-на-Майне, с помощью которы
09.04.2019 «Сател Про» модернизировала телефонную сеть «Акадо Телеком»

«Сател Про» завершила работы по модернизации сети телефонной связи «Акадо Телеком». Внедрение нового технического решения на базе модульной программной VoIP-плат
19.02.2019 «Акадо Телеком» представил новую услугу для столичных банков

«Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») запустила новую услугу – доступ к автоматизированной системе «Транспортный шл
30.01.2019 «Акадо телеком» установит 13 тысяч цифровых видеокамер на улицах Москвы

«Акадо телеком» приступил ко второму этапу работ по замене уличных аналоговых видеокамер на ци
18.12.2018 «Акадо Телеком» подключил жилые дома к системе оповещения МЧС

«Акадо Телеком» организовала подключение 50 объектов к региональной системе оповещения Москвы.
27.09.2018 «АКАДО Телеком» модернизировал систему видеомониторинга ТВ-сигналов

В целях повышения надежности ТВ-услуг компания «АКАДО Телеком» завершила модернизацию системы видеомониторинга телевизионных сигналов. Обновл
23.07.2018 «Акадо» застопорила создание информсистемы Москвы по учету тепла и воды

окополосных кабельных сетей «Московская телекоммуникационная корпорация» («Комкор», торговая марка «Акадо телеком») существенно задержал ввод в эксплуатацию столичной автоматизированной системы
05.06.2018 «Акадо Телеком» анонсировала платформу «Акадо Арена» для киберспорта

«Акадо Телеком» на конференции «Startup Village» в Сколково объявил о запуске тестирования киб
28.05.2018 «Акадо Телеком» модернизировал мобильный личный кабинет

«Акадо Телеком» запустил усовершенствованное мобильное приложение «Личный кабинет». С запуском
17.04.2018 «АКАДО Телеком» и МФТИ займутся совместной разработкой технологии ИИ

«АКАДО Телеком» и Московский физико-технический институт (МФТИ) подписали соглашение о стратег
10.04.2018 «Акадо Телеком» перевел отделения Почты России в Москве на современную телефонию

«Акадо Телеком» на своей сети специально для Почты России построил распределенную телефонную с
04.04.2018 «Акадо Телеком» сообщил о назначении Дмитрия Медведева на пост заместителя генерального директора по технологическому развитию и эксплуатации

«Акадо Телеком» объявил о назначении Дмитрия Медведева на пост заместителя генерального директ
02.04.2018 «Акадо Телеком» и Сколтех договорились совместно развивать проекты в области беспроводной связи и интернета вещей

«Акадо Телеком» и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) договорились о реализации

14.02.2018 «Акадо Телеком» запускает новый интерактивный ТВ-сервис

«Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») объявила о запуске нового интерактивного ТВ-сервиса в партнерстве с компанией
07.02.2018 «Акадо Телеком» обеспечила обмен данными между медицинскими учреждениями Москвы

«Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») по заказу Департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы организо
01.02.2018 «АКАДО Телеком» запускает услугу «Онлайн-касса»

«Комкор» (торговая марка «АКАДО Телеком») представила на рынке услуг B2B сервис «Онлайн-касса». Услуга рассчитана на ко
27.11.2017 «Акадо Телеком» подключила видеонаблюдение в самых загруженных почтовых отделениях Подмосковья.

«Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») установила в отделениях почтовой связи современные видеокамеры, передающие из
03.10.2017 «ЭР-Телеком» приобрел региональный актив «Акадо Телеком» в Екатеринбурге

«ЭР-Телекому» занять ведущую позицию на рынке широкополосного доступа в интернет в Екатеринбурге. «Акадо Телеком» намерен сосредоточиться на развитии бизнеса в Московском регионе, где предоста
09.08.2017 «Акадо» поделят между «Ростелекомом» и «Эр-Телекомом»

«Ренова» нашла покупателей для «Акадо» Группа «Ренова» ведет переговоры о продаже принадлежащего ей оператора платного телеви
31.07.2017 Акадо: Облака и решения NetApp принесут нам рост выручки в 40%

ры сейчас переживают некий переломный момент CNews: Для понимания масштабов: каковы сейчас позиции «Акадо Телеком» на рынке? Дмитрий Медведев: Во-первых, мы предоставляем услуги высокоскоростно
05.07.2017 «Акадо Телеком» объявила о начале цифровизации ТВ-услуг

«Акадо Телеком» объявила о запуске специального предложения «Цифровая антенна». С июня пользов
15.06.2017 «Акадо Телеком» создает СХД для клиентов объемом до 1 петабайт

«Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») в рамках модернизации виртуального ЦОД объявила о расширении спектра облачных
31.05.2017 «Акадо Телеком» организовал облачное видеонаблюдение для «Почты России»

Оператор связи «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») реализовал проект по организации системы облачного видеонаблюдения на объекта
27.04.2017 «Мегафон» стал мобильным оператором «Акадо Телеком»

«Мегафон» объявил о том, что стал мобильным оператором «Комкора» (торговая марка «Акадо Телеком»), одного из ведущих операторов связи Москвы и Московской области. В рамках дог
26.04.2017 «Акадо Телеком» представила online-сервис учета энергоресурсов для корпоративных клиентов

«Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») на III форуме и выставке «Энергоэффективное Подмосковье» (26-27 апреля 2017 г

Публикаций - 825, упоминаний - 1801

ЭР-Телеком Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 110
Ростелеком 10948 102
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 91
МегаФон 10742 79
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 72
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 70
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 69
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 65
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 53
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 45
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 44
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 43
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 35
Cisco Systems 5372 34
Ростелеком - Связьинвест 1719 28
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 28
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 26
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 24
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 22
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 21
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 21
Huawei 4677 21
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 21
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 20
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 19
Microsoft Corporation 25775 19
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 16
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 16
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 75 16
Мостелеком 76 16
Новые облачные технологии (НОТ) 485 16
VK - Mail.ru Group 3602 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 15
Google LLC 12690 15
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 15
Lenovo Motorola 3566 15
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 14
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 53
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 15
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 15
Columbus Nova - Columbus Nova Capital - Columbus Nova Investments - Columbus Nova Partners - Коламбус Нова, ЛЛК 18 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 13
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 11
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 10
Почта России ПАО 2370 10
Россети Ленэнерго 1699 9
Телко Медиа 11 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 7
Hallmark 19 7
Газпром ПАО 1493 7
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 6
Walt Disney Company 647 6
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 6
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 6
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 6
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо - Комкор Банк 6 6
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Связной ГК 1401 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 5
АВК Инвестментс 5 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Евросеть 1421 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 63
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 54
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 30
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 28
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 10
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 9
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Судебная власть - Judicial power 2500 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Мосгордума - Московская городская Дума 148 6
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 6
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 5
Электронная Москва АО 30 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 4
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 4
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 4
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 23
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 7
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 7
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
НАДИКС - Национальная ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей 6 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
WiMAX Forum 69 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
Международная академия связи - МАС 46 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 297
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 224
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 192
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 163
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 133
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 99
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 52
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DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 136 49
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 30
Пропускная способность - Bandwidth 1907 30
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 96
Google Android 15244 20
Apple iOS 8583 20
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 146 18
Microsoft Windows 16882 17
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - МВОС - Московская волоконно-оптическая сеть 18 16
Linux OS 11533 16
Microsoft Windows 2000 8678 15
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 15
Новые облачные технологии - МойОфис 958 15
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 14
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 11
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 11
Google QuickOffice 53 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Microsoft Office 4170 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 5
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 5
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Apple iPhone 6 4861 5
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 4
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 4
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 52 4
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 4
Dr.Web AV-Desk 148 4
Amedia Premium HD 28 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 3
Припачкин Юрий 67 35
Савюк Виктор 41 30
Лобанов Денис 47 27
Вексельберг Виктор 155 26
Назаров Сергей 60 26
Гуштуров Леонид 23 23
Кореш Виктор 83 21
Алимбеков Сергей 29 18
Рычка Денис 17 17
Комиссаров Дмитрий 248 16
Чеглаков Андрей 63 16
Силин Михаил 27 16
Кирсанов Алексей 24 13
Медведев Дмитрий 1665 13
Медриш Михаил 15 13
Захаров Дмитрий 46 12
Путин Владимир 3454 12
Чернов Максим 31 11
Бояринов Андрей 17 11
Анкилов Константин 121 10
Кривенко Виталий 23 10
Краснов Федор 11 10
Брюквин Юрий 300 9
Давидан Александр 16 9
Кремер Владимир 10 8
Скобелев Юрий 9 8
Щеголев Игорь 699 8
Синицын Дмитрий 9 7
Ермолаев Артем 379 7
Кусков Денис 221 7
Басов Алексей 117 7
Клишин Виталий 16 7
Рейман Леонид 1065 7
Семериков Андрей 37 6
Ваньков Вадим 23 6
Ткаченко Андрей 25 6
Солонин Виталий 90 6
Панков Александр 82 6
Андреев Владимир 101 5
Белов Виктор 60 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 481
Россия - РФ - Российская федерация 166168 416
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 140
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 99
Европа 24964 76
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 69
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 53
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 31
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 29
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Азия - Азиатский регион 5920 21
Беларусь - Белоруссия 6289 20
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 16
Украина 7928 16
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 15
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 13
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 102 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Земля - планета Солнечной системы 10865 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 12
Европа Восточная 3138 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 12
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Индия - Bharat 5870 7
Израиль 2856 7
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 109
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 33
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 32
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 27
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 26
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 26
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 26
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 24
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 23
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 22
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 21
Аренда 2687 20
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 37
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 33
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 25
Стрим-ТВ - телекомпания 166 17
National Geographic 95 16
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 12
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 12
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 11
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 10
РБК ТВ - телеканал 83 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 10
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 8
Euronews - телеканал 52 8
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 7
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 4
Спорт 1 HD - телеканал 44 4
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 4
FashionTV 16 4
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 3
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 3
Viasat Premium HD 22 3
Психология 21 - телеканал 6 3
Русский роман - телеканал 15 3
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 3
Warner Bros. - Cartoon Network 23 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
Forbes - Форбс 1002 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Ведомости 1466 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Рен ТВ - телеканал 82 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 43
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 27
Рустелеком ТК 305 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
IDC - International Data Corporation 4975 7
Gartner - Гартнер 3658 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
CNews Fast рейтинг 55 2
Директ Инфо 9 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
comScore 379 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Forbes Global 2000 50 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
eMarketer 206 1
MForum Analytics 20 1
IMS Research 31 1
Market Intelligence Center - MIC 15 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Herfindahl—Hirschman index - индекс Херфиндаля—Хиршмана - индекс Герфиндаля—Гиршмана - показатель степени монополизации отрасли 4 1
Radicati Group 26 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 834 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 6
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 3
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 3
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 3
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 11 3
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 7 3
ММУ - Московский международный университет 12 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 2
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 12 2
ГИТР - Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М.А. Литовчина 3 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
МГУ МВШЭ - Московская Высшая Школа Экономики 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 35
CSTB Telecom & Media 83 19
Связь-Экспокомм 276 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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