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Индексная книга CNews*
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ЭР-Телеком Холдинг ЭРТХ Акадо Холдинг Акадо Телеком Комкор Московская телекоммуникационная корпорация

ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация

ОАО «КОМКОР» (торговая марка «АКАДО Телеком») - оператор широкополосных кабельных сетей Москвы и Московской области и провайдер услуг связи Москвы и МО.

Обзор «АКАДО Телеком» на Market.CNews

26.01.2023 «ЭР-телеком» увеличил свою долю в «Акадо»
15.09.2022 «Акадо» представила коробочное решение по защите и ускорению сайтов
23.08.2022 «Акадо» добавил в свою телевизионную экосистему новые рейтинговые телеканалы
28.07.2022 «Акадо» начал подключать клиентов к Московской бирже по универсальной схеме
11.01.2022 Продан один из старейших интернет-провайдеров Москвы
11.01.2022 «ЭР-телеком» и «Ростех» приобрели мажоритарный пакет акций «Акадо холдинг»
16.11.2021 «Акадо» запустил новую для России бизнес-модель доступа к онлайн-контенту
20.05.2021 «Акадо» запустила сервис видеоаналитики в коммерческую эксплуатацию
13.05.2021 «Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы
03.06.2020 Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику
27.04.2020 «Акадо телеком» расширила внешние интернет-каналы до 1 Тбит/с
12.02.2020 «Акадо телеком» нарастил мощность системы защиты от DDoS-атак
27.11.2019 «Акадо телеком» установила российское оборудование для защиты от DDoS-атак
09.10.2019 «Акадо телеком» заменил импортное ТВ-оборудование отечественным решением
26.06.2019 «Акадо телеком» модернизировал сеть
09.04.2019 «Сател Про» модернизировала телефонную сеть «Акадо Телеком»
19.02.2019 «Акадо Телеком» представил новую услугу для столичных банков
30.01.2019 «Акадо телеком» установит 13 тысяч цифровых видеокамер на улицах Москвы
18.12.2018 «Акадо Телеком» подключил жилые дома к системе оповещения МЧС
27.09.2018 «АКАДО Телеком» модернизировал систему видеомониторинга ТВ-сигналов
23.07.2018 «Акадо» застопорила создание информсистемы Москвы по учету тепла и воды
05.06.2018 «Акадо Телеком» анонсировала платформу «Акадо Арена» для киберспорта
28.05.2018 «Акадо Телеком» модернизировал мобильный личный кабинет
17.04.2018 «АКАДО Телеком» и МФТИ займутся совместной разработкой технологии ИИ
10.04.2018 «Акадо Телеком» перевел отделения Почты России в Москве на современную телефонию
04.04.2018 «Акадо Телеком» сообщил о назначении Дмитрия Медведева на пост заместителя генерального директора по технологическому развитию и эксплуатации
02.04.2018 «Акадо Телеком» и Сколтех договорились совместно развивать проекты в области беспроводной связи и интернета вещей
14.02.2018 «Акадо Телеком» запускает новый интерактивный ТВ-сервис
07.02.2018 «Акадо Телеком» обеспечила обмен данными между медицинскими учреждениями Москвы
01.02.2018 «АКАДО Телеком» запускает услугу «Онлайн-касса»
27.11.2017 «Акадо Телеком» подключила видеонаблюдение в самых загруженных почтовых отделениях Подмосковья.
03.10.2017 «ЭР-Телеком» приобрел региональный актив «Акадо Телеком» в Екатеринбурге
09.08.2017 «Акадо» поделят между «Ростелекомом» и «Эр-Телекомом»
31.07.2017 Акадо: Облака и решения NetApp принесут нам рост выручки в 40%
05.07.2017 «Акадо Телеком» объявила о начале цифровизации ТВ-услуг
15.06.2017 «Акадо Телеком» создает СХД для клиентов объемом до 1 петабайт
31.05.2017 «Акадо Телеком» организовал облачное видеонаблюдение для «Почты России»
27.04.2017 «Мегафон» стал мобильным оператором «Акадо Телеком»
26.04.2017 «Акадо Телеком» представила online-сервис учета энергоресурсов для корпоративных клиентов
14.04.2017 «Акадо Телеком» модернизировал систему энергоснабжения своего ЦОДа

Публикаций - 800, упоминаний - 1735

ЭР-Телеком Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8038 94
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10061 85
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9423 79
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 67
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6934 67
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1558 61
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 323 51
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 779 47
Ренова Медиа - Renova Media 83 46
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 43
Центел - Центральный телеграф 409 42
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 133 37
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 35
Ренова - Moscow CableCom 40 33
Cisco Systems 4873 31
Акадо Екатеринбург 30 28
Ростелеком - Связьинвест 1703 26
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 222 21
Huawei 3502 20
Триколор - Национальная спутниковая компания 296 20
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 19
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 508 19
НКС - Национальные кабельные сети 99 19
АФК Система ПАО 1699 19
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 19
Microsoft Corporation 23487 18
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 16
IBM - International Business Machines Corp 9192 16
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 15
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 15
Google LLC 10934 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1924 15
VK - Mail.ru Group 3199 15
Новые облачные технологии (НОТ) 403 15
Lenovo Motorola 3503 15
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 200 15
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 100 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2635 14
Мостелеком 72 14
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 13
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 51
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6187 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5785 25
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1011 15
Россети Ленэнерго 2348 14
Точка 3795 11
АФК Система - Система Масс-медиа 84 11
Почта России ПАО 1988 10
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 10
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино 120 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 7
Газпром ПАО 1151 7
ГПБ - Газпромбанк 939 7
Walt Disney Company 572 6
Акадо - Комкор Банк 6 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 843 6
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 69 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 304 6
РЖД - Российские железные дороги 1619 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2376 6
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 93 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 5
Евросеть 1399 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 187 5
ВТБ - ВТБ24 660 5
Связной ГК 1336 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1182 4
АВК Инвестментс 5 4
Газпром ГПМХ - Ред Медиа 18 4
ПСБ - Промсвязьбанк 733 4
101Hotels.com 703 4
Dixis - Диксис 359 3
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 136 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 327 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 262 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17949 86
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9085 57
Правительство Москвы 1990 51
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10370 42
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2335 27
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1390 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2023 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 16
Президент Российской Федерации 3709 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 15
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 14
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2380 9
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1648 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2692 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2845 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 8
Минкультуры РФ - Министерство культуры 191 7
Судебная власть - Judicial power 2090 7
Мосгордума - Московская городская Дума 137 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 6
Верховный суд Российской Федерации 779 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 841 5
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 5
Администрация Президента РФ 977 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2395 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1752 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1176 4
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 191 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 153 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 544 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 330 4
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 23
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2570 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6048 8
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 4
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 2
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 21 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 2
WiMAX Forum 68 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
АРБ - Ассоциация российских банков 202 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 431 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 2
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 7 1
Электрокабель 7 1
Интернет-видео - ассоциация 18 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 27 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 17 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
РосКомСвобода - Общественная организация 85 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 22 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79155 402
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9142 291
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14820 234
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38910 202
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8630 180
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3079 159
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53187 149
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17420 134
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25039 97
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7348 89
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22180 78
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 3791 71
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9769 68
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 952 65
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1842 59
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17148 58
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24955 57
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9487 54
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11355 52
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6561 52
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12966 51
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5648 48
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3368 48
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 130 48
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25929 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11781 47
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25628 47
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6075 47
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11503 46
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2942 45
Аналоговые технологии 2663 45
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12512 43
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8142 41
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3111 37
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3383 37
Сеть передачи данных 3335 31
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13570 31
Пропускная способность 1584 30
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3648 30
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16003 29
ЭР-Телеком Холдинг - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 95
Microsoft Windows 2000 12668 32
Apple iOS 6791 20
Google Android 12537 19
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 111 18
Microsoft Windows 14428 17
Linux OS 8233 16
Новые облачные технологии - МойОфис 479 15
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 15
Apple macOS X - Rhapsody 1508 14
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 13
Age of Kings 3445 13
Google YouTube - Видеохостинг 2426 12
Google QuickOffice 53 11
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 234 11
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 11
Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый процессор 48 11
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6517 7
Microsoft Office 3434 7
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 387 7
Huawei nova - Серия смартфона 111 6
Microsoft Skype 1975 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2899 6
Apple iPhone 6 6172 5
Яндекс.Директ 241 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4104 5
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 561 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2508 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 584 4
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 62 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6619 4
Microsoft SQL Server 1471 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1479 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 42 4
Amedia Premium HD 28 4
Microsoft Office Excel 940 4
Microsoft Office Word 657 4
Интерфакс СПАРК 156 4
Dr.Web AV-Desk 143 3
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 122 3
Припачкин Юрий 66 33
Савюк Виктор 39 28
Лобанов Денис 45 27
Вексельберг Виктор 152 24
Назаров Сергей 57 24
Гуштуров Леонид 23 23
Кореш Виктор 81 20
Алимбеков Сергей 20 18
Рычка Денис 17 17
Силин Михаил 27 16
Комиссаров Дмитрий 203 16
Чеглаков Андрей 55 15
Медведев Дмитрий 1629 13
Медриш Михаил 15 13
Кирсанов Алексей 24 13
Путин Владимир 2728 12
Захаров Дмитрий 45 12
Бояринов Андрей 17 11
Чернов Максим 31 11
Анкилов Константин 100 10
Кривенко Виталий 23 10
Краснов Федор 11 10
Давидан Александр 16 9
Брюквин Юрий 289 8
Кремер Владимир 10 8
Щеголев Игорь 689 8
Скобелев Юрий 9 8
Синицын Дмитрий 9 7
Рейман Леонид 1031 7
Клишин Виталий 16 7
Ермолаев Артем 361 7
Кусков Денис 218 7
Ткаченко Андрей 19 6
Панков Александр 69 6
Ваньков Вадим 14 6
Семериков Андрей 37 6
Солонин Виталий 89 6
Басов Алексей 114 6
Андреев Владимир 85 5
Никифоров Николай 1172 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39307 482
Россия - РФ - Российская федерация 122701 400
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6298 135
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14932 95
Европа 21301 73
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50153 69
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17048 56
Россия - УФО - Екатеринбург 3314 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13142 30
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2015 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15070 21
Азия - Азиатский регион 4657 20
Беларусь - Белоруссия 4248 20
Украина 7266 16
Германия - Федеративная Республика 12009 15
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2868 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 998 13
Европа Восточная 2997 12
Россия - СФО - Новосибирск 3699 11
Япония 12876 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2553 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2309 10
Земля - планета Солнечной системы 9700 10
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 352 9
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1427 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2322 8
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 252 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2616 8
Казахстан - Республика 4838 8
Южная Корея - Республика 6283 7
Индия - Республика 5068 7
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1211 7
Ближний Восток 2647 7
Африка - Африканский регион 3267 7
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 629 7
Бразилия - Федеративная Республика 2089 7
Израиль 2606 7
Америка Латинская 1683 7
Россия - УФО - Свердловская область 1174 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3268 249
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41641 157
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41932 105
Абонентская база - Абонентская плата 5296 96
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1194 86
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23957 71
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5660 51
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14007 47
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4820 46
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10248 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15045 35
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8864 33
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6028 33
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6860 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9176 27
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9917 26
Физическое лицо - Физлицо 3129 26
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1895 26
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 747 26
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4257 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19987 23
Юриспруденция - Jurisprudence 6220 23
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3935 23
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3899 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10658 22
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3878 21
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4931 21
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1404 21
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5850 21
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5218 21
Кредитование - Сrediting 5102 20
Аренда 2128 20
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 623 20
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2089 19
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4046 19
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6676 17
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1684 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1757 16
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 1835 16
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3805 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10999 55
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 36
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 570 32
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 23
Стрим-ТВ - телекомпания 157 15
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 11
Viasat History - Виасат Хистори 25 11
Viasat Explorer - Виасат Эксплорер 26 11
РБК ТВ - телеканал 82 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 10
National Geographic 84 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 10
Euronews - телеканал 46 8
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 8
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 8
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 7
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 129 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 5
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 4
Спорт 1 HD - телеканал 44 4
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 3
Viasat Premium HD 20 3
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 3
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 60 3
Прайм - Агентство экономической информации 857 3
Viasat Sport - Виасат Спорт 10 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 67 3
Forbes - Форбс 630 3
TAdviser - Центр выбора технологий 294 3
Психология 21 - телеканал 6 3
Viasat Nature - Виасат Нэйчер 19 3
Discovery Networks 11 2
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 53 2
Муз-ТВ - телеканал 39 2
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 2
Триколор - Комедийное - Кинопоказ HD-2 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 2
Русский роман - телеканал 12 2
Discovery Science 14 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
91Mobiles 1695 2
500 Startups 14324 46
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7455 43
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 25
IDC - International Data Corporation 4849 7
Gartner - Гартнер 3474 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2117 6
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 4
CNews Fast рейтинг 42 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 90 2
Директ Инфо 9 2
comScore 389 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 2
IHS Infonetics Research 90 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 126 1
Markets&Markets Research 104 1
IMS Research 31 1
MForum Analytics 19 1
eMarketer 201 1
GfK Rus - ГФК-Русь 206 1
Forbes Global 2000 32 1
Forrester Research 812 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 204 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 713 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 198 4
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 31 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 3
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 61 3
ММУ - Московский международный университет 8 3
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 59 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 3
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 6 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 205 3
РАН - Российская академия наук 1800 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 290 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 3
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 5 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 2
ГИТР - Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М.А. Литовчина 3 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 133 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 144 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 1
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 200 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 90 1
Библиотека Максима Мошкова 15 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 15 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 63 1
ИРИ - Институт развития интернета 112 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 8 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 104 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 5 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 47 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 36 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1288 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 99 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 104 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 170 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11624 47
CSTB Telecom & Media 59 18
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 4
Связь-Экспокомм 94 4
ИнфоКом 86 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1723 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 2
Международный женский день - 8 марта 273 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 20 2
Startup Village - международная стартап-конференция 52 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
itSMF - IT Service Management Forum 29 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 872 1
Docflow 132 1
Чемпионат Италии по футболу 12 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 412 1
JD.com 618 Shopping Festival 72 1
CNews AWARDS - награда 408 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 51 1
Стримфест - фестиваль стриминговой культуры 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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