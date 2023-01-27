ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация

«Ростех» попрощался с «Акадо», отдав компанию «Эр-телекому» «Эр-телеком» увеличил свою долю в «Акадо» Холдинг «Эр-телеком» сообщил об увеличении своей доли в телекоммуникационной компании

«ЭР-телеком» увеличил свою долю в «Акадо» «Эр-телеком холдинг» стал владельцем 75%-1 акций «Акадо холдинг». Увеличив долю владения в «Акадо холдинге», компания продолжит развиваться на

«Акадо» представила коробочное решение по защите и ускорению сайтов Компания «Акадо» представила коробочный продукт по защите веб-приложений и веб-сайтов от киберугроз. В него входит WAF – типовая услуга для противодействия интернет-атакам на сети любого оператора, а так

«Акадо» добавил в свою телевизионную экосистему новые рейтинговые телеканалы «Акадо» увеличил объем ТВ-контента в своей интерактивной телевизионной сети: в августе 2022 г. цифровой оператор начал трансляцию сразу 33 популярных телеканалов, таких как «Мосфильм. Золотая ко

«Акадо» начал подключать клиентов к Московской бирже по универсальной схеме «Акадо» запустил новую услугу для бизнеса – подключение к торговым и информационным системам Московской биржи по универсальной схеме. «Присоединение к инфраструктуре Московской биржи – одно из с

Продан один из старейших интернет-провайдеров Москвы же корпоративный и госсектор. Участие в проекте «ЭР-Телеком холдинг» расширит продуктовый портфель «Акадо телеком» за счет интеграции сервисов во всех сегментах бизнеса. Для «ЭР-Телеком холдинг

«ЭР-телеком» и «Ростех» приобрели мажоритарный пакет акций «Акадо холдинг» Сергей Чемезов. Участие в проекте АО «ЭР-Телеком Холдинг» позволит расширить продуктовый портфель «Акадо Телеком» за счет интеграции сервисов во всех сегментах бизнеса. «Инвестиции в "Акадо" я

«Акадо» запустил новую для России бизнес-модель доступа к онлайн-контенту Оператор «Акадо телеком» совместно с онлайн-кинотеатром ivi представили рынку новую для России бизнес-м

«Акадо» запустила сервис видеоаналитики в коммерческую эксплуатацию «Акадо телеком» после успешного тестирования запустила в коммерческую эксплуатацию услугу «Вид

«Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы «Акадо» сменит владельца «Национальный центр информатизации» (НЦИ) в составе госкорпорации «Ро

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