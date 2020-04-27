«Акадо телеком» расширила внешние интернет-каналы до 1 Тбит/с

«Акадо телеком» подвела итоги очередного этапа модернизации сети: в результате обновления пограничных маршрутизаторов в российских и зарубежных точках обмена трафиком суммарная ёмкость внешних интернет-стыков сети превысила 1000 Гбит/с.

Оператор завершил двухэтапный проект по модернизации граничного уровня сети: в мае 2019 г было заменено оборудование в зарубежных точках обмена интернет-трафиком, а в марте 2020 введены в строй новые маршрутизаторы на двух столичных узлах сети, где организованы основные стыки с другими операторами связи. Общая пропускная способность оборудования, обеспечивающего подключение к глобальной сети, увеличена в 3 раза. Модернизация позволила «Акадо» уже в 1 квартале 2020 г. предложить клиентам и операторам Московского региона подключать новые услуги по интерфейсам 10/40/100 Гбит/с, расширить существующие пиринговые стыки с сетями других операторов, основными интернет-ресурсами и поставщиками контента.

Благодаря установке современного высокопроизводительного оборудования, а также с учётом ранее завершенной модернизации сервисного уровня сети и сегментов сети доступа «Акадо телеком» в марте и апреле обеспечил высокое качество услуг ШПД и бесперебойный пропуск трафика, значительно выросшего в условиях массового перехода абонентов на удаленный режим работы. Так, например, пиковый внешнесетевой трафик (максимум приходится на период с 22:00 до 23:00) в апреле увеличился по сравнению с серединой февраля 2020 года на 30%, а дневной вырос почти в 2 раза (в 12:00 рост достигал 80%). Тем не менее, перегрузок на сети «Акадо телеком» зафиксировано не было, что позволило обеспечить качество и надёжность предоставляемых услуг в условиях значительного увеличения нагрузки на сетях всех операторов.

«Мы своевременно завершили многоэтапную модернизацию сети и предоставили пользователям услуг «Акадо телеком» возможность комфортной работы в интернет, качественный доступ ко всем необходимым и популярным web-сервисам и контенту, обеспечили общение с близкими, непрерывную удаленную работу и обучение из дома. Перейдя на усиленный режим работы с первых чисел марта 2020, все службы «Акадо телеком» были скоординированы на предоставление непрерывной работы услуг для жителей, корпоративных клиентов, обеспечение коммуникациями жизненно важных городских служб и сервисов. Кроме того, за счет модернизации пограничного сетевого оборудования мы выстроили надежную 3-х уровневую защиту сети и web-ресурсов наших клиентов от DDoS-атак», - отметил заместитель генерального директора по технологическому развитию и эксплуатации Дмитрий Синицын.