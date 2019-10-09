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«Акадо телеком» заменил импортное ТВ-оборудование отечественным решением

Телеком Инфраструктура ТВ и радио

«Акадо телеком» завершил плановую замену телевизионного оборудования – платформы генератора служебных DVB SI-таблиц цифрового телевидения. Замена проводилась без перерыва в предоставлении телевизионных услуг. Поставщиком решения TeleTAG стала российская компания «Телетор».

TeleTAG представляет собой программно-аппаратный комплекс, осуществляющий процесс формирования метаданных. Система импортирует из внешних источников всю информацию о ТВ-каналах, программах передач на 10 предстоящих дней, а также описание каждой ТВ-передачи. TeleTAG обеспечивает интеллектуальное редактирование программы ТВ-передач: контроль длины текстовых полей, орфографии, правильности и полноты данных, также обрабатывает информацию и транслирует ее в сети оператора. Комплекс обеспечивает одновременную поддержку программы телепередач на нескольких языках.

«Мы внимательно следим за развитием технологий, постоянно тестируем и внедряем современные и функционально продвинутые технические решения, планово заменяя устаревшее оборудование, – отметил заместитель генерального директора по технологическому развитию и эксплуатации "Акадо телекома" Дмитрий Синицын. – Нам важно предоставлять всем клиентам качественные услуги цифрового телевидения с гарантией непрерывности ТВ-трансляции. Проведя тщательное тестирование нескольких комплексов DVB-SI, мы приняли решение заменить устаревшую зарубежную платформу на современное оборудование российского производителя. Платформа компании "Телетор" реализована с соблюдением всех стандартов DVB, позволяет нашим абонентам получить полноценный сервис ЦТВ высочайшего качества с актуальным информационным сопровождением, и дает нам возможность развивать услуги цифрового телевидения в дальнейшем».



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