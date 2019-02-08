Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мостелеком
Публикаций - 36, упоминаний - 45
Мостелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газпромбанк - ГПБ 696 7
|Путин Владимир 1840 3
|Махонов Александр 29 3
|Ляшенко Сергей 29 2
|Нечаев Андрей 21 2
|Тюркин Михаил 38 2
|Юрченко Евгений 75 2
|Балаев Александр 5 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 1
|Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru