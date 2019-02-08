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Мостелеком



08.02.2019 Путин назначил ИТ-директором МВД выходца из «Управления “К”» 1
29.08.2018 Путин уволил главного ИТ-шника МВД 1
22.05.2015 «Ростелеком» оставил клиентов на несколько часов без интернета 1
18.02.2015 ИТ-директор МВД получил повышение до замминистра 1
28.05.2014 МТС теряет доходы из-за отказа от аналогового ТВ 1
26.12.2013 Бесплатный доступ в интернет для москвичей отменяется 1
20.05.2013 В Москве состоялось заседание совета директоров «Связьинвеста» 1
03.05.2013 Расследование: Как Керимов получил от «Ростелекома» 4 млрд руб 1
27.03.2013 В "Ростелекоме" новый президент. Старого уволили с премией 230 млн рублей 1
20.12.2012 За два года расходы федеральной «четверки» операторов на сделки M&A в фиксированном сегменте достигли 75,6 млрд руб. 1
15.11.2012 Путин назначил нового ИТ-директора МВД 1
09.10.2012 «Ростелеком» обвинили в закрытии оппозиционного телеканала 1
24.05.2012 «Национальные телекоммуникации» стали единственным владельцем «Мостелесети», выкупив долю у Москвы 1
26.03.2012 РБК-ТВ увеличивает до 100% техническое проникновение в Москве 4
07.03.2012 «Газпромбанк» «раскрутил» «Ростелеком» на 3,8 млрд рублей 1
01.02.2011 «Связьинвест» придет во все московские квартиры 1
17.01.2011 Дождь лишил москвичей ТВ и оповещений о катастрофах 1
25.11.2010 ФАС завела дело на фирму из-за рекламы в «Яндексе» 1
20.10.2010 «Мостелеком» с помощью «АМТ-Груп» внедрил систему распределения вещательного телевидения 1
04.08.2010 «Мостелеком» выбрал решение Alcatel-Lucent для оптимизации своей мультисервисной сети 1
29.03.2010 Москвичей лишили цифрового телевидения 1
16.09.2009 Круглый стол CNews: «СЭД: возможности оптимизации» 1
28.05.2009 Москвичи получат бесплатный доступ в интернет 1
20.05.2009 Конференция CNews: ИБ бизнеса и госструктур 1
06.11.2008 Россиянам объяснят, какие телеканалы правильные 1
15.10.2008 «Мостелеком» предоставит каналы связи для МГРС 4
01.10.2008 Провайдеры поделили HDTV-каналы: «Билайн» и «Стрим» вне игры 1
23.09.2008 "Южный парк" и "Симпсоны" могут остаться без частот 2
27.06.2008 Государство нашло кабельным сетям правильных владельцев 1
26.02.2008 Московский метрополитен отказался от контроля над связью 1
26.02.2008 «Национальные телекоммуникации» планируют увеличить выручку в 2008 г. на 48,6% 1
05.07.2007 Новое в ИКТ – законодательстве России: июнь 2007 2
15.02.2007 В "Мостелеком" назначен новый генеральный директор 1
12.02.2007 «Мостелекому» вынесено предупреждение о приостановлении действия лицензии 1
07.02.2007 «Комкор» расширяет охват РБК-ТВ 2
02.02.2007 «Мостелеком» приобретает решение Alcatel-Lucent для перехода на IP 1

Публикаций - 36, упоминаний - 45

Мостелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 12
НТК - Национальные телекоммуникации 61 8
Ростелеком Связьинвест 773 4
Акадо Телеком - Комкор 633 4
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 97 2
Спецтехника и связь МВД России ФКУ НПО 7 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 213 1
Ростелеком ЦентрТелеком 219 1
Газпромбанк - ГПБ 696 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 3
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 2
Президент Российской Федерации 1447 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 164 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 1
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 1
Путин Владимир 1840 3
Махонов Александр 29 3
Ляшенко Сергей 29 2
Нечаев Андрей 21 2
Тюркин Михаил 38 2
Юрченко Евгений 75 2
Балаев Александр 5 1
Дворкович Аркадий 169 1
Храмцовская Наталья 38 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 10
Россия - Российская федерация - РФ 58975 10
Россия - УФО - Курганская область - Курган 152 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 2
Россия - СФО - Новосибирск 2037 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 2
Украина 3547 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 237 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 213 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 310 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 1
Россия - ЦФО - Курская область 342 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 204 1
Украина - Полтава 13 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 253 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1118 1
Россия - Сибирь 899 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1327 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1190 1
Москва - Зеленоград 30 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
ВАС им. Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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