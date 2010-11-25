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Мостелеком

СОБЫТИЯ

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25.11.2010 ФАС завела дело на фирму из-за рекламы в «Яндексе»

йствия фирмы «Авангард», которая в поисковом сервисе «Яндекс» предлагала свои услуги под названием «Мостелеком», признаны незаконными Московским УФАС России. Как сообщает «Право.ru», дело проти
20.10.2010 «Мостелеком» с помощью «АМТ-Груп» внедрил систему распределения вещательного телевидения

Компании «Мостелеком» и «АМТ-Груп» объявили о завершении проекта по внедрению системы распределения вещ
04.08.2010 «Мостелеком» выбрал решение Alcatel-Lucent для оптимизации своей мультисервисной сети

Компания Alcatel-Lucent объявила о том, что «Мостелеком» в составе холдинга НТК, на сетях которого обслуживаются более трех млн абонентов

15.10.2008 «Мостелеком» предоставит каналы связи для МГРС

Компания «Мостелеком», оператор городских сетей кабельного телевидения, стала победителем тендера «Технологическая сеть ФГУП МГРС» на предоставление в аренду каналов связи в Москве на 5 лет. Кроме того,

04.06.2007 «Мостелеком» и НКС открыли объединённый call-центр

ОАО «Мостелеком» и ОАО «Национальные кабельные сети», в состав которого входит ОАО «Телекомпания С
15.02.2007 В "Мостелеком" назначен новый генеральный директор

Совет директоров компании «Мостелеком» принял решение о прекращении полномочий генерального директора компании г-на Осипчука. Генеральным директором компании назначен Дмитрий Костачев. Дмитрий Костачев родился 16 июня 19
12.02.2007 «Мостелекому» вынесено предупреждение о приостановлении действия лицензии

По результатам проведения контрольных мероприятий по проверке деятельности компании «Мостелеком» в январе 2007 г. управление Федеральной службы по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор) по Москве и Московской области выдало компании предписание об устранении выявленных нарушени
09.02.2007 РБК-ТВ и "Столица-Плюс" становятся общедоступными

мотреть канал «Столица Плюс». Финансовую сторону проекта в «Комкоре» не разглашают. «Как известно, „Мостелеком“ доставляет сигналы каналов до конечного потребителя, — рассказал CNews первы
02.02.2007 «Мостелеком» приобретает решение Alcatel-Lucent для перехода на IP

Компания Alcatel-Lucent и «Мостелеком», российский кабельный оператор (более 3 млн. абонентов), объявили о начале проект
26.05.2006 Национальные кабельные сети и "Мостелеком" представили программу развития кабельного ТВ

Компании «Национальные кабельные сети» (НКС) и «Мостелеком» представили московскому руководству комплексную программу развития сетей кабельно
20.06.2003 Пришествие "Спорта" не состоялось

Вчера, 19 июня, мы сообщали о том, что в ночь с 19 на 20 июня "Мостелеком" намерен запустить через кабельные сети столицы вместо канала ТВС общефедеральный

03.06.2003 Началось отключение ТВС от кабельных сетей Москвы

из двух групп акционеров - Анатолия Чубайса или Олега Дерипаски - останется владельцем канала. ОАО "Мостелеком" - крупнейший в Москве оператор кабельного телевидения, обслуживающий 3,2 млн абон
18.03.1999 "Парус" и "Мостелеком" заключили договор на поставку системы автоматизации

Корпорация "Парус" и ГАО "Мостелеком" на днях заключили договор на поставку системы автоматизации для предприятий средн

Публикаций - 76, упоминаний - 118

Мостелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 20
НТК - Национальные телекоммуникации 67 18
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 16
Ростелеком 10948 15
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 10
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 9
Версател 10 8
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 7
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 75 7
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 6
Ростелеком - Связьинвест - Мостелесеть 7 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Microsoft Corporation 25775 5
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 5
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 4
Космос ТВ 44 4
МегаФон 10742 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 4
AMT Group - АМТ-Груп 365 4
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 3
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 3
ТелКо Групп 21 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 3
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 2
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
МТС - Комстар ОТС - ОКС - Объединенные кабельные сети 12 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 7
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Сургутнефтегаз - СНГ 288 5
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 5
Медиа-Социум НП 10 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Газпром ПАО 1493 3
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 3
ЭНТЕР 7 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 2
TPG - инвестиционная компания 25 2
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 1
Сбер - Сбербанк Капитал 10 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Enron - Enrongate 122 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
Сахаровский центр - Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Альфа-Эко 55 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Балтийская медиа группа (БМГ) 1 1
Национальный антикоррупционный комитет - НАК 11 1
ТМК ТАГМЕТ - Таганрогский металлургический завод 10 1
УЭЗ СЗ АО - Управление Экспериментальной Застройки микрорайонов ГУП 1 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Гута ГК 34 1
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 3
Электронная Москва АО 30 3
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Мосгордума - Московская городская Дума 148 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 2
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Правительство Москвы - Информационный центр правительства Москвы 7 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 35 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 54
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 17
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 12
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 9
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 6
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 92 6
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 3
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 3
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 3
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 257 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
Microsoft Windows 16882 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 62 3
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - МВОС - Московская волоконно-оптическая сеть 18 2
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Avaya Definity УАТС 104 1
Nokia Alcatel-Lucent SAM - Service Aware Manager 3 1
Nokia Alcatel-Lucent ESS - Ethernet Service Switch 6 1
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
Nokia Alcatel-Lucent CBT - Converged Backbone Transformation 4 1
Nokia Alcatel-Lucent SSC - Subscriber Services Controller 1 1
Nokia Alcatel-Lucent IP/MPLS 3 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Nokia Alcatel-Lucent VitalAccess Device Provisioning and Subscriber Management 1 1
Nokia Alcatel-Lucent 5ESS-2000 2 1
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 1
NASA GALEX - Galaxy Evolution Explorer 8 1
Nokia 7650 63 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 1
Южмаш - Циклон - проект украинского космического ракетного комплекса (КРК) легкого класса 19 1
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 1
БКС - Балтийская кабельная система 6 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина ТВ - Corbina TV 11 1
HPE Compaq Jornada Pocket PC 55 1
Honda Accord 16 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 1
Avaya Intuity Audix 10 1
Avaya MultiVantage 9 1
Rambler Group - Рамблер ТВ - Рамблер ТВК - Рамблер Телевещательная корпорация - Rambler TV 14 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 1
Путин Владимир 3454 10
Керимов Сулейман 28 9
Лужков Юрий 113 7
Махонов Александр 31 6
Лесин Михаил 28 5
Припачкин Юрий 67 5
Пинчук Виктор 44 4
Калугин Сергей 169 4
Дерипаска Олег 41 4
Ковальчук Юрий 36 4
Киселев Олег 37 3
Чубайс Анатолий 222 3
Брюквин Юрий 300 3
Тюркин Михаил 45 3
Цейтлин Александр 13 2
Юрченко Евгений 133 2
Казарцев Михаил 5 2
Рычка Денис 17 2
Ковальчуки (братья) 7 2
Лазуткин Валентин 5 2
Костачев Дмитрий 3 2
Линшиц Игорь 4 2
Вергун Борис 3 2
Мордашов Алексей 64 2
Ляшенко Сергей 29 2
Нечаев Андрей 27 2
Кусков Денис 221 2
Серова Елена 320 2
Кирюшин Геннадий 91 1
Савюк Виктор 41 1
Королев Игорь 65 1
Катрич Алексей 43 1
Валяева Елизавета 72 1
Морошкин Александр 118 1
Храмцовская Наталья 48 1
Богатов Антон 79 1
Лагутин Владимир 39 1
Калганов Игорь 53 1
Тарасов Олег 4 1
Алимбеков Сергей 29 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 67
Россия - РФ - Российская федерация 166168 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Европа 24964 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Европа Западная 1496 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 3
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 3
Москва - Куркино 18 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Швеция - Королевство 3782 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Украина 7928 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 2
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 116 2
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 118 1
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Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 115 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Известия ИД 770 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
РБК ТВ - телеканал 83 3
Москва Медиа - Москва Доверие - Столица плюс 3 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
МНВК - Московская независимая вещательная корпорация 12 2
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
Говорит Москва - радиостанция 23 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
Радио России - радиостанция 49 2
ComputerWire 51 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
FT - Financial Times 1296 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Новая газета 24 1
National Geographic 95 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
Рустелеком ТК 305 3
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Synergy Research Group 48 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
Минобороны РФ - Военная академия им. Ф. Э. Дзержинского 8 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
CSTB Telecom & Media 83 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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