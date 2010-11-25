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Мостелеком
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|25.11.2010
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ФАС завела дело на фирму из-за рекламы в «Яндексе»
йствия фирмы «Авангард», которая в поисковом сервисе «Яндекс» предлагала свои услуги под названием «Мостелеком», признаны незаконными Московским УФАС России. Как сообщает «Право.ru», дело проти
|20.10.2010
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«Мостелеком» с помощью «АМТ-Груп» внедрил систему распределения вещательного телевидения
Компании «Мостелеком» и «АМТ-Груп» объявили о завершении проекта по внедрению системы распределения вещ
|04.08.2010
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«Мостелеком» выбрал решение Alcatel-Lucent для оптимизации своей мультисервисной сети
Компания Alcatel-Lucent объявила о том, что «Мостелеком» в составе холдинга НТК, на сетях которого обслуживаются более трех млн абонентов
|15.10.2008
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«Мостелеком» предоставит каналы связи для МГРС
Компания «Мостелеком», оператор городских сетей кабельного телевидения, стала победителем тендера «Технологическая сеть ФГУП МГРС» на предоставление в аренду каналов связи в Москве на 5 лет. Кроме того,
|04.06.2007
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«Мостелеком» и НКС открыли объединённый call-центр
ОАО «Мостелеком» и ОАО «Национальные кабельные сети», в состав которого входит ОАО «Телекомпания С
|15.02.2007
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В "Мостелеком" назначен новый генеральный директор
Совет директоров компании «Мостелеком» принял решение о прекращении полномочий генерального директора компании г-на Осипчука. Генеральным директором компании назначен Дмитрий Костачев. Дмитрий Костачев родился 16 июня 19
|12.02.2007
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«Мостелекому» вынесено предупреждение о приостановлении действия лицензии
По результатам проведения контрольных мероприятий по проверке деятельности компании «Мостелеком» в январе 2007 г. управление Федеральной службы по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор) по Москве и Московской области выдало компании предписание об устранении выявленных нарушени
|09.02.2007
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РБК-ТВ и "Столица-Плюс" становятся общедоступными
мотреть канал «Столица Плюс». Финансовую сторону проекта в «Комкоре» не разглашают. «Как известно, „Мостелеком“ доставляет сигналы каналов до конечного потребителя, — рассказал CNews первы
|02.02.2007
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«Мостелеком» приобретает решение Alcatel-Lucent для перехода на IP
Компания Alcatel-Lucent и «Мостелеком», российский кабельный оператор (более 3 млн. абонентов), объявили о начале проект
|26.05.2006
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Национальные кабельные сети и "Мостелеком" представили программу развития кабельного ТВ
Компании «Национальные кабельные сети» (НКС) и «Мостелеком» представили московскому руководству комплексную программу развития сетей кабельно
|20.06.2003
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Пришествие "Спорта" не состоялось
Вчера, 19 июня, мы сообщали о том, что в ночь с 19 на 20 июня "Мостелеком" намерен запустить через кабельные сети столицы вместо канала ТВС общефедеральный
|03.06.2003
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Началось отключение ТВС от кабельных сетей Москвы
из двух групп акционеров - Анатолия Чубайса или Олега Дерипаски - останется владельцем канала. ОАО "Мостелеком" - крупнейший в Москве оператор кабельного телевидения, обслуживающий 3,2 млн абон
|18.03.1999
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"Парус" и "Мостелеком" заключили договор на поставку системы автоматизации
Корпорация "Парус" и ГАО "Мостелеком" на днях заключили договор на поставку системы автоматизации для предприятий средн
Мостелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 10
|Керимов Сулейман 28 9
|Лужков Юрий 113 7
|Махонов Александр 31 6
|Лесин Михаил 28 5
|Припачкин Юрий 67 5
|Пинчук Виктор 44 4
|Калугин Сергей 169 4
|Дерипаска Олег 41 4
|Ковальчук Юрий 36 4
|Киселев Олег 37 3
|Чубайс Анатолий 222 3
|Брюквин Юрий 300 3
|Тюркин Михаил 45 3
|Цейтлин Александр 13 2
|Юрченко Евгений 133 2
|Казарцев Михаил 5 2
|Рычка Денис 17 2
|Ковальчуки (братья) 7 2
|Лазуткин Валентин 5 2
|Костачев Дмитрий 3 2
|Линшиц Игорь 4 2
|Вергун Борис 3 2
|Мордашов Алексей 64 2
|Ляшенко Сергей 29 2
|Нечаев Андрей 27 2
|Кусков Денис 221 2
|Серова Елена 320 2
|Кирюшин Геннадий 91 1
|Савюк Виктор 41 1
|Королев Игорь 65 1
|Катрич Алексей 43 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Морошкин Александр 118 1
|Храмцовская Наталья 48 1
|Богатов Антон 79 1
|Лагутин Владимир 39 1
|Калганов Игорь 53 1
|Тарасов Олег 4 1
|Алимбеков Сергей 29 1
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