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Москва ЮЗАО Юго-Западный административный округ

Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ


16.01.2025 «МегаФон»: в зимние каникулы саратовцы предпочитали отдых на природе 1
12.12.2024 В пяти районах Саратова повысили качество мобильной сети 1
30.09.2024 Шесть высокотехнологичных предприятий открыли производства в промышленном парке «Бутово» 1
21.08.2024 «МегаФон»: необычный комплекс связи «раздал» более 2000 ГБ на чемпионате по пахоте 1
19.04.2024 МТС на треть увеличила скорость LTE к дачному сезону в Смоленской области 1
19.04.2024 В лесах Саратовской области увеличилось число «умных» камер 1
12.04.2024 У экс-подполковника КГБ и экс-замглавы аппарата Госдумы по телефону похитили 44 миллиона 2
24.11.2023 В Смоленской области МТС запустила проект по обеспечению LTE малых и отдаленных сёл 1
05.07.2023 В крупнейших городах Саратовской области ускорили мобильный интернет 1
19.06.2020 «Яндекс» впервые показал свою новую штаб-квартиру. Фото 2
01.06.2018 Спасать утопающих на пляжах Москвы будут дроны 1
03.06.2015 В Москве начали устанавливать телеметрические приборы учета потребления ресурсов 1
20.10.2014 МТС увеличит скорости LTE в Нижнем Новгороде 1
15.10.2014 МТС увеличит емкость и скорость LTE в крупных городах 1
02.08.2012 «Элар» наполнил электронный архив префектуры ЮЗАО новыми документами 1
22.06.2010 Leta IT-company защитила каналы связи Префектуры ЮЗАО 1
04.09.2008 Префектура ЮЗАО Москвы купит расходные материалы к принтерам 1
20.08.2008 В Москве построят систему «Карта учащегося» 1
03.07.2008 Префектура ЮЗАО заказывает внедрение ИС 1
29.01.2008 Vocord Phobos Audio установили в детских поликлиниках 2
29.01.2008 Префектура ЮЗАО г. Москвы выбирает ИТ-подрядчиков 1
14.11.2007 Интернет: «Нафта» ворвалась в Москву 1
15.10.2007 Обесточенное Подмосковье: хроники кризиса 1
11.05.2007 "Миг–Телеком" и "Доктор Веб" защитят компьютеры пользователей 2
15.01.2007 Франция ополчилась против Allofmp3.com 1
05.06.2006 Крупнейший mp3-сайт России под прицелом США 1
10.03.2005 Русская "халява" иностранцам не по зубам 1
16.09.2004 Mango tele.com построила узел связи в Жуковке 1

Публикаций - 28, упоминаний - 32

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8803 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Yandex - Яндекс 7339 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 1
Мостелеком 72 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Vocord - Вокорд 183 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 69 1
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 1
Microsoft Corporation 24623 1
HP Inc. 5685 1
Lexmark Int 294 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 1
Магнетар 8 1
Leta IT-company 133 1
Медиасервисез - Медиасервис 17 1
DLA Piper Rudnick Gray Cary 7 1
Медиа Сервисиз 1 1
Telegram Group 1983 1
Почта России ПАО 2112 2
X5 Group - Перекрёсток 544 2
WMG - Warner Music Group 209 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 87 1
Workki - Сеть коворкингов 5 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 1
MR Group - МР Групп 33 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 57 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 22 1
Напа ООО 4 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 21 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 429 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 2
Парк Зарядье 40 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 1
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 34 1
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 52 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 12 1
CISAC - International Confederation of Societies of Authors and Composers - Международная конфедерация обществ авторов и композиторов 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 4
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1736 1
Аналоговые технологии 2769 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
IN - Intelligent Network - Интеллектуальные сети 169 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
AllOfMP3.com 49 3
Apple iTunes Store 1068 2
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 2
МГТС GPON ШПД - SDH-сеть (синхронная цифровая иерархия) 23 2
Яндекс.Маркет 937 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 1
Яндекс.Лицей 22 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 388 1
Vocord Phobos - Vocord SET Prisma Phobos 22 1
WhatsApp Messenger 1081 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
Amazon Alexa Internet - Alexa Toolbar 33 1
ЭЛАР ЭларСкан 135 1
ЭЛАР Саперион 43 1
InfoTeCS - ViPNet CUSTOM 6 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 1
Формоза-Софт - Лесохранитель 13 1
Башкевич Андрей 29 4
Козин Алексей 43 2
Квасов Денис 18 2
Шульгин Андрей 2 2
Кузнецов Александр 123 1
Анкилов Константин 106 1
Пинчук Виктор 43 1
Клячин Александр 16 1
Толстой Лев 49 1
Киссиди Одиссей 2 1
Бецков Григорий 23 1
Polisano Lee - Полисано Ли 1 1
Трошин Денис 1 1
Ушацкий Андрей 105 1
Хромов Александр 2 1
Цыденов Алексей 10 1
Наумов Виктор 126 1
Конусов Андрей 86 1
Аминев Шамиль 8 1
Пожитков Игорь 13 1
Фомишенко Александр 1 1
Гарбузов Анатолий 46 1
Миридонов Никита 1 1
Безверхов Юрий 1 1
Манунин Александр 1 1
Кайгородцев Алексей 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 19
Россия - РФ - Российская федерация 144186 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 4
Россия - ПФО - Саратовская область 726 4
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 3
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Россия - ЦФО - Смоленская область 482 3
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 2
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Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 802 2
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
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Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 422 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
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