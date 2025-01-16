Москва ЮЗАО Юго-Западный административный округ
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Башкевич Андрей 29 4
|Козин Алексей 43 2
|Квасов Денис 18 2
|Шульгин Андрей 2 2
|Кузнецов Александр 123 1
|Анкилов Константин 106 1
|Пинчук Виктор 43 1
|Клячин Александр 16 1
|Толстой Лев 49 1
|Киссиди Одиссей 2 1
|Бецков Григорий 23 1
|Polisano Lee - Полисано Ли 1 1
|Трошин Денис 1 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Хромов Александр 2 1
|Цыденов Алексей 10 1
|Наумов Виктор 126 1
|Конусов Андрей 86 1
|Аминев Шамиль 8 1
|Пожитков Игорь 13 1
|Фомишенко Александр 1 1
|Гарбузов Анатолий 46 1
|Миридонов Никита 1 1
|Безверхов Юрий 1 1
|Манунин Александр 1 1
|Кайгородцев Алексей 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
|РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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