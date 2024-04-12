У экс-подполковника КГБ и экс-замглавы аппарата Госдумы по телефону похитили 44 миллиона

Задержаны мошенники, похитившие 44 млн руб. у бывшего первого замглавы аппарата Государственной Думы России. Злоумышленникам предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Задержан телефонный мошенник

Сотрудники уголовного розыска Управление внутренних дел (УВД) по Юго-Западному административному округу Москвы задержали подозреваемого в краже более 44 млн руб. у бывшего первого замруководителя аппарата Государственной думы, подполковника КГБ в отставке Юрия Безверхова, сообщает издание «Коммерсант». Уточняется, что задержанным является - 33-летний житель города Димитровграда Ульяновской области Никита Миридонов.

78-летний пенсионер Юрий Безверхов, бывший подполковник КГБ и бывший первый заместитель руководителя аппарата Государственной думы России, подал заявление в полицию Теплый стан.

По данным собеседника агентства «Коммерсант», в ноябре 2022 г. неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка России, позвонил Юрию Безверхову через WhatsApp, уведомив о подозрительных переводах на его банковские счета. В марте 2023 г. Безверхов получил звонок от неизвестного, который требовал вернуть эти деньги. Согласившись, Безверхов предоставил код из полученного SMS-сообщения от банка, что может вызывать подозрения относительно целей этих действий.

Согласно данным уголовного дела, в течение месяца злоумышленник, идентифицированный как Никита Миридонов, постепенно переводил деньги с банковского счета Юрия Безверхова. В одном из переводов преступник выразил свою благодарность, написав в назначении платежа: «Спасибо за все, что сделал для меня!».

МВД задержало телефонного мошенника, похитившего 44 млн руб. у экс-замглавы аппарата Госдумы

С 2022 по 2023 г. пенсионер долгое время находился в больнице и проживал на даче. За это время мошенники похитили у него 44 млн руб. В апреле 2023 г. Безверхов заметил пропажу средств и обратился в банк, после чего было возбуждено уголовное дело. Заявление о краже направили в московскую полицию в район Теплый Стан. Полиция начала расследование и пытается установить владельцев карт, на которые были переведены денежные средства.

5 апреля 2024 г. сотрудники уголовного розыска Юго-Западного административного округа арестовали Никиту Миридонова на территории России по месту жительства мужчины. В связи с предъявленным ему обвинением в мошенничестве в особо крупном размере, установленном ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье - десять лет лишения свободы.

Телефонное мошенничество

На апрель 2024 г., когда доминируют цифровые коммуникации, мошенничество с телефонными звонками становится все более распространенным, создавая значительную угрозу финансовой безопасности людей и личной информации. Мошенники используют различные обманные приемы, чтобы манипулировать ничего не подозревающими жертвами, заставляя их разглашать конфиденциальную информацию или переводить деньги под ложным предлогом. Распознавание мошенничества с телефонными звонками имеет важное значение для защиты себя от потенциального вреда и финансовых потерь.

С распространением телекоммуникационных технологий мошенники воспользовались анонимностью и доступностью, обеспечиваемыми телефонными звонками, для совершения мошеннических действий в глобальном масштабе. Мошенники используют широкий спектр тактик, чтобы обмануть ничего не подозревающих людей: от выдачи себя за правительственные учреждения и финансовые учреждения до представителей службы технической поддержки или представителей лотереи. Последствия того, что люди стали жертвой мошенничества с телефонными звонками, могут варьироваться от финансовых потерь и кражи личных данных до эмоционального стресса и ущерба репутации.

Типы мошенничества

Мошенничество с телефонными звонками на 2024 г. проявляется в различных формах, каждая из которых предназначена для использования различных уязвимостей и манипулирования жертвами, заставляя их выполнять требования мошенников.

Мошенничество с выдачей себя за другое лицо - Мошенники выдают себя за законные организации или органы власти, такие как Центробанк России, Администрация социального обеспечения или компании технической поддержки, чтобы запугать жертв и заставить их предоставить личную информацию или произвести платежи.

Фишинговые звонки - мошенники выдают себя за представителей банков, компаний, выпускающих кредитные карты или поставщиков коммунальных услуг, стремясь получить конфиденциальную финансовую информацию, такую как номера счетов или пароли, под видом решения предполагаемых проблем.

Мошенничество с лотереями и призами - жертвам звонят и сообщают, что они выиграли приз или лотерею, но должны заплатить авансовые сборы, налоги или же оплатить доставку через «Почта России», чтобы получить свой выигрыш. После отправки денежных средств, люди обнаруживают, что приза не существует, а также что их обманули.

Мошенничество с технической поддержкой - Мошенники утверждают, что работают в авторитетных технологических компаниях, и информируют жертв о предполагаемых проблемах с их устройствами, призывая их предоставить удаленный доступ или приобрести ненужные услуги или программное обеспечение.

Статистика опроса ВЦИОМ

В феврале 2024 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет результаты мониторингового опроса россиян, посвященного телефонному мошенничеству.

Согласно полученным результатам, главный критерий выбора потенциальной жертвы — место проживания. Наиболее подвержены телефонному мошенничеству жители обеих столиц: с ним сталкивались 85% москвичей и петербуржцев (в том числе 81% получали звонки от мошенников, 26% - SMS-сообщения), тогда как в сельской местности с телефонными аферистами имели дело 57% наших сограждан: 55% получали звонки, каждый десятый - SMS (10%).

Еще один дифференцирующий фактор — уровень образования: чем он выше, тем чаще респонденты могут поделиться своим опытом «общения» с мошенниками. 77% россиян с высшим и неполным высшим образованием признались, что получали фейковые звонки, 22% сталкивались с SMS-мошенничеством, среди опрошенных со средним специальным образованием таковых набралось 60% и 14% соответственно. Едва ли это свидетельствует о большей привлекательности высокообразованных граждан для мошенников; скорее всего, различия в ответах объясняются способностью распознать попытку обмана.