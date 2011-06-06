Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184870
ИКТ 14352
Организации 11137
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3520
Системы 26314
Персоны 79538
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1257
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

КГБ СССР Комитет государственной безопасности Советского Союза

КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза

СОБЫТИЯ


06.06.2011 КГБ Белоруссии арестовывает пользователей «Вконтакте»

Белорусский КГБ начал арестовывать администраторов оппозиционных нынешней власти групп в социальной сети «Вконтакте». Задержаны уже трое человек. Все они были администраторами групп, в которых граждане стр
11.05.2007 Германия: новое ПО восстановит документы КГБ

Немецкие ученые представили пилотную версию приложения по восстановлению миллионов документов восточногерманского КГБ — Штази (Stasi), превращенных в бумажную «лапшу» при помощи шредеров, сообщила BBC. В 16250 ящиках до сих пор хранятся фрагменты 45 млн. документов, собранных тайной полицией и конфискованн
27.02.2007 Сделанные для КГБ карты Великобритании появились в продаже

т GIS Development со ссылкой на Register, британская компания Landmark Information Group оцифровала и представила к продаже детальные карты Великобритании, сделанные советскими специалистами для нужд КГБ. Карты выполнены о спутниковым данным дистанционного зондирования, а также с помощью собранной шпионами информации. Как сообщается, карты были брошены при уходе Советской Армии из Эстонии и
09.08.2006 Интернет-мошенники предлагают доступ к файлам КГБ

История так называемых "нигерийских писем" получила развитие на этой неделе. В интернете появились письма, предлагающие доступ якобы к секретным файлам КГБ об убийстве Джона Кеннеди. Для получения такого доступа пользователь должен перечислить определенную сумму денег, либо передать конфиденциальную информацию. Письма были обнаружены компанией
10.12.2003 КГБ Белоруссии хочет контролировать интернет

рственной безопасности Белоруссии хочет контролировать интернет-ресурсы, предлагая изменить законодательство о средствах массовой информации и ряд других законов, сказал, выступая в парламенте, глава КГБ Леонид Ерин. Белоруссия в настоящее время готовится внести изменения в закон о средствах массовой информации, которые ужесточают ответственность за распространение недостоверной информации,
30.10.2003 КГБ Белоруссии освободил топ-менеджеров Velcom

свободил задержанных руководителей крупнейшего в стране оператора мобильной связи Velcom, взяв с них обязательство являться по первому требованию следственных органов, сообщил Reuters пресс-секретарь КГБ Александр Базанов. "Уголовное дело продолжает расследоваться. К задержанным применена мера процессуального принуждения - обязательство по явке по вызову органов следствия. Это наиболее мягк
23.10.2003 Белорусский КГБ против крупнейшего сотового оператора

Пресс-секретарь КГБ Белоруссии Александр Базанов рассказал Reuters, что уголовное дело в отношении представителей руководства Velcom было возбуждено 20 октября, а задержание произведено на следующий день, тогд
23.10.2003 КГБ Белоруссии задержал топ-менеджеров Velcom

ватизации операторов сотовой связи, заявив о намерении увеличить до контрольного пакета свою долю в компании Velcom, в которой государству в настоящее время принадлежит 31%. По словам пресс-секретаря КГБ Александра Базанова, уголовное дело в отношении представителей руководства Velcom возбуждено 20 октября, а задержания были произведены 21 октября. Он не назвал имен задержанных, добавив, чт
22.05.2001 КГБ + ЦРУ = постоянно меняющийся IP

изменяет интернет-адреса менее чем за одну секунду, при этом их не может увидеть никто, кроме авторизованных сторон, - заявил репортерам на заседании Национального Пресс-Клуба Виктор Шеймов, ветеран КГБ, в свое время отвечавший за взлом шифров противника и шифрование связи КГБ за границей, а ныне основатель, президент и исполнительный директор компании Invicta Networks Inc. - Мы вер
22.05.2001 КГБ + ЦРУ = постоянно меняющийся IP

Бывший начальник отдела шифрованной связи зарубежного отделения КГБ и экс-директор ЦРУ анонсировали совместный проект, который, по их словам, представляет собой "революционный способ сокрытия интернет-коммуникаций от любопытных глаз и самозванцев". "Новая с

Публикаций - 53, упоминаний - 53

КГБ СССР и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5215 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13953 5
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 107 4
8858 4
БелСел - Diallog - белорусский оператор сотовой связи 65 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4437 3
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 3
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 358 2
KPN - KPNQwest - EUnet - European UNIX Network 5 2
МегаФон 9750 2
Yandex - Яндекс 8276 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9138 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 470 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 798 2
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 2
Восход ФГБУ НИИ 676 2
Cisco Systems 5213 2
LG Electronics 3667 2
Samsung Electronics 10562 2
SAP SE 5414 2
Microsoft Corporation 25173 2
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 2
Ростелеком 10243 2
Новый диск 960 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 849 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
Руссобит-М 265 1
Rover - RoverComputers 418 1
Демос - Демос Датаком 60 1
SoftClub - СофтКлуб 157 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 124 1
GIS - Global Information Services - AES - Advanced Electronic Systems AG - Altis Semiconductor SA 5 1
GIS - Global Information Services 5 1
ИнтерЭВМ - Международный центр по информатике и электронике 7 1
Infineon Technologies - Qimonda 30 1
Tilted Mill Entertainment 16 1
Kaspersky Lab Polska 1 1
Гемма НТЦ - Gemma 11 1
Дигитон Системс - Digiton Systems 3 1
ГПБ - Газпромбанк 1153 3
Daewoo 102 2
Mitsubishi Motors 24 2
POSCO - POSCO E&C - POSCO Engineering Solution Center - Posco Future M - Pohang Iron and Steel Company 14 2
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 12 2
Hyundai Motor Company 414 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Резонанс НПП 386 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 127 1
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1350 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - Стандарт Кредит 17 1
Международный аэропорт Таллин имени Леннарта Мери - Lennart Meri Tallinna lennujaam - Ülemiste lennujaam - IATA: TLL, ICAO: EETN 1 1
ФЭП - Фонд эффективной политики 20 1
Takilant 51 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1141 1
Русагро Группа Компаний 334 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1963 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 109 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 73 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 669 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2970 1
Газпром ПАО 1402 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 958 1
Северсталь ПАО - Severstal 552 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 1
Альфа-Групп 730 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 109 1
ФосАгро 145 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 195 1
Акрон ГК - Acron 60 1
Фаберлик - Faberlic 97 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 85 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 277 1
Новатэк Новафининвест 57 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5727 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3333 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3432 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12689 6
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3495 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1342 4
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 3
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 126 3
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 726 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3099 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4748 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1169 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6227 3
БелТехЭкспорт 8 2
Совет Министров Республики Беларусь - ГТК РБ - Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 13 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1067 2
Судебная власть - Judicial power 2394 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1176 2
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 2
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 94 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5175 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 940 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 125 2
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 108 2
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 22 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 146 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 212 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 211 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Балтийский флот ВМФ Российской Федерации 21 1
Совет Министров Республики Беларусь - Правительство Белоруссии 25 1
Союзное государство России и Белоруссии 54 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 386 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 5
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 2
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1038 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 736 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 780 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31063 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28800 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22594 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25411 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56256 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21795 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71919 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33515 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14616 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31637 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4710 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7697 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9488 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13488 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7475 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3572 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9242 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5388 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3914 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 334 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8852 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7191 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4317 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2335 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12227 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11839 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26925 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16614 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12111 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3899 2
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 256 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3073 2
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 525 2
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок 433 2
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 383 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9903 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2657 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8568 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25779 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11186 2
Microsoft Windows 2000 8662 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3415 2
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 27 1
Action Forms - AtmosFear engine 7 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 126 1
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Айтеко Business Observer 1 1
Dassault Systemes - ENOVIA 32 1
PTC Creo Parametric - PTC Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 42 1
Dassault Systemes - Delmia 29 1
Top Systems T-Flex ЧПУ 3 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 883 1
Google Gmail 975 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1876 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
IBM PC DOS 38 1
Linux OS 10774 1
Blizzard - World of Warcraft 358 1
Autodesk AutoCAD 356 1
Siemens Digital Industries Software - Parasolid - коммерческое ядро геометрического моделирования 16 1
Siemens Teamcenter 68 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1061 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
HTC Wildfire - серия смартфонов 61 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 58 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 168 1
Аскон - Лоцман:PLM 91 1
Autodesk Inventor 75 1
EA The Sims - компьютерная игра 167 1
Top Systems T-Flex Docs 17 1
Dassault Systemes - Catia 80 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1041 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2404 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 294 1
Microsoft Windows 16220 1
Dassault Systemes - SolidWorks 124 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1987 1
Солдатов Андрей 28 7
Бороган Ирина 7 7
Путин Владимир 3324 5
Андропов Юрий 8 4
Рейман Леонид 1057 4
Ельцин Борис. 94 4
Лукашенко Александр 101 4
Базанов Александр 10 3
Касперский Евгений 328 3
Солдатов Алексей 100 3
Медведев Дмитрий 1662 3
Велихов Евгений 36 2
Горбачев Михаил 35 2
Кудрявцев Геннадий 12 2
Гончаренко Владимир 6 2
Коваль Сергей 2 2
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 2
Калгин Евгений 2 2
Шеймов Виктор 2 2
Клалкина Елена 2 2
Халикова Елена 2 2
Старовойтов Александр 13 2
Громыко Андрей 6 2
Булгак Владимир 19 2
Бакиев Курманбек 50 2
Солженицын Александр 12 2
Bush George - Буш Джордж 334 2
Вихарев Сергей 12 1
Hurtado Maria del Pilar - Хуртадо Мария дель Пилар 1 1
Ивашкович Мария 1 1
Ильин Александр 17 1
Волошин Александр 13 1
Якименко Александр 1 1
Солдатов Александр 4 1
Янаев Александр 1 1
Парицкий Александр 1 1
Носик Антон 106 1
Дмитриев Ярослав 2 1
Доля Алексей 67 1
Шуняев Сергей 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 154939 32
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3032 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53239 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45335 17
Беларусь - Белоруссия 5992 13
Германия - Федеративная Республика 12904 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13530 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18001 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18404 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14443 5
Европа 24574 5
Израиль 2779 4
Украина 7762 4
Грузия 1276 4
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 617 4
Казахстан - Республика 5764 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4070 3
Узбекистан - Республика 1857 3
Нидерланды 3614 3
Латвия - Латвийская Республика 822 3
Украина - Киев 1138 3
Япония 13496 3
Европа Восточная 3119 3
Украина - Харьковская область - Харьков 219 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 108 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1392 2
Германия - Берлин 728 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 282 2
Латвия - Рига 98 2
СССР - Ленинград 111 2
Москва - Марфино 8 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1651 2
Польша - Республика 1997 2
Эстония - Эстонская Республика 756 2
США - Колумбия - Вашингтон 1436 2
Португалия - Португальская Республика 935 2
Южная Корея - Республика 6821 2
США - Калифорния 4767 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 102 1
Германия - Саксония - Дрезден 101 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54450 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31455 14
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2991 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8870 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50769 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7429 5
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1797 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3668 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11351 5
Английский язык 6848 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5906 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8465 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3259 3
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 358 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17220 3
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 542 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1321 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14878 3
СССР и США - Холодная война 213 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6231 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9512 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5841 3
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 815 3
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1365 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5553 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8271 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3640 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6295 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6814 2
Паспорт - Паспортные данные 2702 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2623 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3164 2
Приватизация - форма преобразования собственности 535 2
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 348 2
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 523 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25687 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5963 2
Цензура - Свобода слово 507 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 731 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20103 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5999 7
Bloomberg Businessweek 122 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
WikiLeaks 120 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2721 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2117 2
Guardian Unlimited 15 1
GIS Development 28 1
Bloomberg 1379 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1062 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 662 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 118 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Российская газета 274 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 192 1
Радио России - радиостанция 49 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11385 1
Forbes - Форбс 902 1
Wired - Издание 269 1
Daily Mail 56 1
ОНТ - Общенациональное телевидение - телеканал в Беларуси 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8323 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3714 2
Gartner - Dataquest 353 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 199 1
Consumer Reports 39 1
DaraTech 5 1
Российский рынок ERP 20 1
Gartner - Гартнер 3595 1
Discovery Research Group 22 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 241 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1623 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 278 4
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 45 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 42 2
НИЦ Курчатовский институт - ФНИЦ Кристаллография и фотоника - НИИ Фотоника - Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН - Центр фотохимии - Институт фотонных технологий - Институт проблем лазерных и информационных технологий 11 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
SU - Stanford University - Hoover Institution - Гуверовский институт 3 1
МГУ - Географический факультет 12 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 971 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 386 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 262 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 255 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1251 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 654 2
Украина - Евромайдан 15 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 377 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395207, в очереди разбора - 732192.
Создано именных указателей - 184870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще