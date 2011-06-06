КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза

КГБ Белоруссии арестовывает пользователей «Вконтакте» Белорусский КГБ начал арестовывать администраторов оппозиционных нынешней власти групп в социальной сети «Вконтакте». Задержаны уже трое человек. Все они были администраторами групп, в которых граждане стр

Германия: новое ПО восстановит документы КГБ Немецкие ученые представили пилотную версию приложения по восстановлению миллионов документов восточногерманского КГБ — Штази (Stasi), превращенных в бумажную «лапшу» при помощи шредеров, сообщила BBC. В 16250 ящиках до сих пор хранятся фрагменты 45 млн. документов, собранных тайной полицией и конфискованн

Сделанные для КГБ карты Великобритании появились в продаже т GIS Development со ссылкой на Register, британская компания Landmark Information Group оцифровала и представила к продаже детальные карты Великобритании, сделанные советскими специалистами для нужд КГБ. Карты выполнены о спутниковым данным дистанционного зондирования, а также с помощью собранной шпионами информации. Как сообщается, карты были брошены при уходе Советской Армии из Эстонии и

Интернет-мошенники предлагают доступ к файлам КГБ История так называемых "нигерийских писем" получила развитие на этой неделе. В интернете появились письма, предлагающие доступ якобы к секретным файлам КГБ об убийстве Джона Кеннеди. Для получения такого доступа пользователь должен перечислить определенную сумму денег, либо передать конфиденциальную информацию. Письма были обнаружены компанией

КГБ Белоруссии хочет контролировать интернет рственной безопасности Белоруссии хочет контролировать интернет-ресурсы, предлагая изменить законодательство о средствах массовой информации и ряд других законов, сказал, выступая в парламенте, глава КГБ Леонид Ерин. Белоруссия в настоящее время готовится внести изменения в закон о средствах массовой информации, которые ужесточают ответственность за распространение недостоверной информации,

КГБ Белоруссии освободил топ-менеджеров Velcom свободил задержанных руководителей крупнейшего в стране оператора мобильной связи Velcom, взяв с них обязательство являться по первому требованию следственных органов, сообщил Reuters пресс-секретарь КГБ Александр Базанов. "Уголовное дело продолжает расследоваться. К задержанным применена мера процессуального принуждения - обязательство по явке по вызову органов следствия. Это наиболее мягк

Белорусский КГБ против крупнейшего сотового оператора Пресс-секретарь КГБ Белоруссии Александр Базанов рассказал Reuters, что уголовное дело в отношении представителей руководства Velcom было возбуждено 20 октября, а задержание произведено на следующий день, тогд

КГБ Белоруссии задержал топ-менеджеров Velcom ватизации операторов сотовой связи, заявив о намерении увеличить до контрольного пакета свою долю в компании Velcom, в которой государству в настоящее время принадлежит 31%. По словам пресс-секретаря КГБ Александра Базанова, уголовное дело в отношении представителей руководства Velcom возбуждено 20 октября, а задержания были произведены 21 октября. Он не назвал имен задержанных, добавив, чт

КГБ + ЦРУ = постоянно меняющийся IP изменяет интернет-адреса менее чем за одну секунду, при этом их не может увидеть никто, кроме авторизованных сторон, - заявил репортерам на заседании Национального Пресс-Клуба Виктор Шеймов, ветеран КГБ, в свое время отвечавший за взлом шифров противника и шифрование связи КГБ за границей, а ныне основатель, президент и исполнительный директор компании Invicta Networks Inc. - Мы вер