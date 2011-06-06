Получите все материалы CNews по ключевому слову
КГБ СССР Комитет государственной безопасности Советского Союза
|06.06.2011
КГБ Белоруссии арестовывает пользователей «Вконтакте»
Белорусский КГБ начал арестовывать администраторов оппозиционных нынешней власти групп в социальной сети «Вконтакте». Задержаны уже трое человек. Все они были администраторами групп, в которых граждане стр
|11.05.2007
Германия: новое ПО восстановит документы КГБ
Немецкие ученые представили пилотную версию приложения по восстановлению миллионов документов восточногерманского КГБ — Штази (Stasi), превращенных в бумажную «лапшу» при помощи шредеров, сообщила BBC. В 16250 ящиках до сих пор хранятся фрагменты 45 млн. документов, собранных тайной полицией и конфискованн
|27.02.2007
Сделанные для КГБ карты Великобритании появились в продаже
т GIS Development со ссылкой на Register, британская компания Landmark Information Group оцифровала и представила к продаже детальные карты Великобритании, сделанные советскими специалистами для нужд КГБ. Карты выполнены о спутниковым данным дистанционного зондирования, а также с помощью собранной шпионами информации. Как сообщается, карты были брошены при уходе Советской Армии из Эстонии и
|09.08.2006
Интернет-мошенники предлагают доступ к файлам КГБ
История так называемых "нигерийских писем" получила развитие на этой неделе. В интернете появились письма, предлагающие доступ якобы к секретным файлам КГБ об убийстве Джона Кеннеди. Для получения такого доступа пользователь должен перечислить определенную сумму денег, либо передать конфиденциальную информацию. Письма были обнаружены компанией
|10.12.2003
КГБ Белоруссии хочет контролировать интернет
рственной безопасности Белоруссии хочет контролировать интернет-ресурсы, предлагая изменить законодательство о средствах массовой информации и ряд других законов, сказал, выступая в парламенте, глава КГБ Леонид Ерин. Белоруссия в настоящее время готовится внести изменения в закон о средствах массовой информации, которые ужесточают ответственность за распространение недостоверной информации,
|30.10.2003
КГБ Белоруссии освободил топ-менеджеров Velcom
свободил задержанных руководителей крупнейшего в стране оператора мобильной связи Velcom, взяв с них обязательство являться по первому требованию следственных органов, сообщил Reuters пресс-секретарь КГБ Александр Базанов. "Уголовное дело продолжает расследоваться. К задержанным применена мера процессуального принуждения - обязательство по явке по вызову органов следствия. Это наиболее мягк
|23.10.2003
Белорусский КГБ против крупнейшего сотового оператора
Пресс-секретарь КГБ Белоруссии Александр Базанов рассказал Reuters, что уголовное дело в отношении представителей руководства Velcom было возбуждено 20 октября, а задержание произведено на следующий день, тогд
|23.10.2003
КГБ Белоруссии задержал топ-менеджеров Velcom
ватизации операторов сотовой связи, заявив о намерении увеличить до контрольного пакета свою долю в компании Velcom, в которой государству в настоящее время принадлежит 31%. По словам пресс-секретаря КГБ Александра Базанова, уголовное дело в отношении представителей руководства Velcom возбуждено 20 октября, а задержания были произведены 21 октября. Он не назвал имен задержанных, добавив, чт
|22.05.2001
КГБ + ЦРУ = постоянно меняющийся IP
изменяет интернет-адреса менее чем за одну секунду, при этом их не может увидеть никто, кроме авторизованных сторон, - заявил репортерам на заседании Национального Пресс-Клуба Виктор Шеймов, ветеран КГБ, в свое время отвечавший за взлом шифров противника и шифрование связи КГБ за границей, а ныне основатель, президент и исполнительный директор компании Invicta Networks Inc. - Мы вер
|22.05.2001
КГБ + ЦРУ = постоянно меняющийся IP
Бывший начальник отдела шифрованной связи зарубежного отделения КГБ и экс-директор ЦРУ анонсировали совместный проект, который, по их словам, представляет собой "революционный способ сокрытия интернет-коммуникаций от любопытных глаз и самозванцев". "Новая с
