Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173689
ИКТ 13514
Организации 10581
Ведомства 1453
Ассоциации 993
Технологии 3433
Системы 25428
Персоны 74554
География 2819
Статьи 1511
Пресса 1209
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

Siemens Digital Industries Software Solid Edge



28.04.2025 Объем отечественного рынка промышленного софта вырос и достиг 60 миллиардов 1
20.11.2024 После 23 лет разработки вышла первая стабильная версия бесплатного «убийцы» AutoCAD 1
12.09.2024 К релизу готова мощнейшая свободная САПР FreeCAD. Разработка длилась 21 год 1
31.03.2021 M1Cloud представил VDI для удаленной работы с виртуальной графикой в облачной среде 1
14.11.2017 Сергей Горохов -

Как предприятия борются с фальшивыми «аватарами» в своих системах

 1
17.12.2015 Stack Group и Nvidia представили совместное решение VDI GRID для работы c 3D-приложениями в «облаке» 1
27.03.2014 «Борлас» дополнил поддержку жизненного цикла решениями для системного инжиниринга и мультидисциплинарного анализа 1
12.11.2013 «Борлас» создал PLM-среду для МАИ 1
05.09.2013 «Борлас» внедрил Solid Edge в конструкторском бюро МЭЛ 1
27.11.2012 «Карачаровский механический завод» внедрил гибридную CAD-систему от Siemens PLM Software 1
05.10.2011 Siemens PLM Software предлагает пробные полнофункциональные версии систем Solid Edge ST4 и Femap 10.2 1
21.05.2008 4 июня откроется форум isicad-2008 1
25.04.2008 Siemens оснастит свои продукты синхронной технологией проектирования 1
21.02.2008 Лидеры PLM объявили охоту на нишевых игроков 1
01.12.2006 Лидеры САПР истребляют "двухмерку" 1
22.09.2006 PLM в России: что сдерживает средний бизнес? 1
09.08.2006 Конец мифа: настоящих PLM совсем мало 1
24.04.2003 EDS представляет разработки в области поддержания жизненного цикла изделия 1
20.11.2002 Российская разработка LVMFlow моделирует литейные процессы 1
11.02.2002 EDS представила подразделение PLM Solutions 1
13.12.2001 "Форвард Технологии" анонсировала новое стратегическое направление своей деятельности 1
06.09.2000 Unigraphics приобретет Engineering Animation за $205 млн. 1
09.06.2000 Компания Топ Системы выпустила новую версию системы автоматизированного моделирования T-FLEX CAD на ядре Parasolid 1
31.05.1999 Unigraphics Solutions выпускает версию 7 своего приложения для 3D моделирования Solid Edge 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Siemens Digital Industries Software и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 122 10
Autodesk 616 9
Dassault Systemes 221 5
Top Systems - Топ Системы 70 5
Siemens AG - Siemens Group 2602 5
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 155 4
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 512 4
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 405 4
Oracle Corporation 6752 3
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 15 3
SAP SE 5322 2
Microsoft Corporation 24799 2
Intel Corporation 12283 2
IBM - International Business Machines Corp 9466 2
ANSYS 77 2
HP EDS - Electronic Data Systems 237 2
Stack Group - Стек Групп 163 2
HP - Hewlett-Packard 3627 2
CIMdata 8 2
Компас 20 2
GitHub 863 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 1
Cisco Systems 5145 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 1
Qualcomm Technologies 1845 1
8415 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1496 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2571 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
Supermicro 121 1
Equinix 45 1
Nvidia Corp 3549 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 41 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 15 1
Harris Corporation 88 1
Rambus 246 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1031 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 68 1
Xerox 1143 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 424 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
BMW Group 453 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 127 1
Hyundai Motor Company 397 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 273 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Royal Dutch Shell - Шелл 215 1
Renault Groupe 160 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 218 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 102 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 728 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 103 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 126 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 69 1
Lockheed Martin 759 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 90 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 24 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Ford Motor 166 1
Boeing 1013 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 677 1
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 1
Volkswagen Audi Group 215 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
КМЗ - Карачаровский механический завод 8 1
Heinz - Хайнц 26 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 740 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 853 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11956 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5046 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4917 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3794 19
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4666 15
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1746 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13622 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67412 8
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 418 8
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 341 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31590 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6815 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24646 6
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 672 5
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 200 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11824 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30367 4
High-End - высочайший («элитный») класс техники 686 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20368 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11655 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11369 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 778 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1515 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16062 2
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 299 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12802 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7000 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 319 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25872 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21674 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12769 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1297 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3854 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5507 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10341 2
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 237 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1096 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 523 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7620 2
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 106 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 552 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1941 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 347 1
Dassault Systemes - SolidWorks 121 9
Siemens Teamcenter 67 9
Autodesk AutoCAD 342 8
Autodesk Inventor 75 5
Dassault Systemes - Catia 79 5
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 212 4
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 4
PTC Creo Parametric - PTC Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 42 4
Linux OS 10175 3
Аскон - Лоцман:PLM 85 3
Siemens Digital Industries Software - Parasolid - коммерческое ядро геометрического моделирования 16 3
Microsoft Windows 15851 3
Adobe Photoshop 769 2
Top Systems T-Flex CAD 25 2
Adobe After Effects 68 2
Autodesk AutoCAD LT 29 2
Dassault Systemes - ENOVIA 32 2
Softline - Borlas PLM Support Center 2 2
FreePik 1111 2
Python - высокоуровневый язык программирования 988 2
Apple macOS 2102 2
FreeCAD 10 2
C/C++ - Язык программирования 780 2
Capgemini Consulting - Open Cascade - OCCT - Open Cascade Technology - CAS.CADE 4 2
Autodesk AutoCAD Mechanical 16 2
Microsoft Windows XP 2406 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1360 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 136 1
Autodesk Revit 117 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 204 1
HTC Wildfire - серия смартфонов 60 1
Nvidia GRID vGPU 52 1
Top Systems T-Flex Docs 14 1
Oracle PeopleSoft 418 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 46 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 1
Autodesk Navisworks 22 1
Nvidia GRID VDI 3 1
Гарринчев Сергей 5 4
Рыбаков Александр 29 2
Греф Герман 429 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
Горохов Евгений 39 1
Лебедев Владимир 72 1
Шатов Сергей 5 1
Вислоцкий Илья 9 1
Хван Вячеслав 5 1
Горохов Сергей 11 1
Савинов Максим 1 1
Губер Антон 1 1
Riegel Jürgen - Ригель Юрген 2 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 200 1
Россия - РФ - Российская федерация 147893 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14224 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52479 3
Франция - Французская Республика 7890 2
Швеция - Королевство 3640 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3056 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Канада 4913 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2802 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1164 1
Европа Западная 1482 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 710 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 364 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 291 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 728 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 218 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43954 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17357 1
Индия - Bharat 5523 1
Франция - Гренобль 63 1
Украина 7658 1
Азия - Азиатский регион 5600 1
Ближний Восток 2975 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29881 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11088 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7970 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11162 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13979 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19066 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 973 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2790 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2425 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8946 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3082 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48948 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4744 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52253 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4527 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5634 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2371 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24622 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5730 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8707 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5920 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 648 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4954 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5948 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10088 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1764 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6350 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2236 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5286 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8979 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1563 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6240 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16628 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1350 1
Энергетика - Energy - Energetically 5203 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5638 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 940 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4965 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2414 1
Ведомости 1066 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1947 1
Gartner - Гартнер 3568 2
DaraTech 5 2
IDC - International Data Corporation 4915 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 332 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 236 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 156 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 617 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 978 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2473 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356425, в очереди разбора - 758712.
Создано именных указателей - 173689.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153