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Старт продаж C3D Viewer Pro — решения для работы с нативными САПР-форматами

C3D Labs представляет C3D Viewer Pro — новое приложение для просмотра 3D-моделей, разработанное для удобной работы с инженерными данными в проприетарных САПР-форматах. Продукт позволяет открывать и визуализировать файлы из различных САПР-систем без дополнительной конвертации, упрощая обмен моделями между заказчиками, подрядчиками и внутренними командами.

Новый просмотрщик ориентирован на технологов, расчетчиков, специалистов по сопровождению проектов и всех, кто регулярно работает с файлами, созданными во внешних САПР. C3D Viewer Pro помогает быстро получить доступ к модели, оценить ее геометрию, проверить состав сборки и использовать данные в дальнейших рабочих процессах без установки исходного программного обеспечения.

C3D Viewer Pro основан на технологическом опыте C3D Labs в области геометрического моделирования и инструментов для работы с 3D-данными. Решение сохраняет привычные возможности просмотра и визуализации бесплатной версии C3D Viewer, расширяя их поддержкой чтения и записи форматов, традиционно используемых в машиностроительной отрасли.

Появление C3D Viewer Pro открывает новые возможности для предприятий, которым нужен универсальный инструмент для просмотра моделей в корпоративной среде.

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Ключевые возможности C3D Viewer Pro: чтение нативных САПР-форматов: NX, SolidWorks, Creo, CATIA, Inventor, Solid Edge; чтение обменных форматов: C3D, JT, STEP, X_T, X_B, SAT, IGES, STL, VRML, OBJ, IFC; запись форматов: C3D, JT, STEP, X_T, X_B, SAT, IGES, STL, VRML, 3MF, BMP, PNG; удобные инструменты работы с геометрией: снимок с экрана, разнесенный вид, просмотр исполнений и PMI, динамическое сечение, геометрические измерения, управление источниками света, расчет массо-центровочных характеристик.

C3D Viewer Pro станет полезным инструментом для компаний, которые работают с большим количеством сторонних САПР-файлов и заинтересованы в повышении скорости и удобства их анализа. Новый продукт помогает упростить взаимодействие между участниками проекта и делает работу с инженерными данными более гибкой и предсказуемой.

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