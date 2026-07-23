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Индексная книга (каталог) CNews*
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Microsoft BMP bitmap формат хранения растровых изображений

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23.07.2026 Ученые ТПУ создали «умный» имплантат для восстановления кости — за счет роста нервов и сосудов 1
29.06.2026 Старт продаж C3D Viewer Pro — решения для работы с нативными САПР-форматами 1
12.11.2025 «Инферит ОС» и «Риман» подтвердили совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» и ПО RiDocLNX 1
29.10.2025 «Кросс-платформенные решения» представили платформу WPF-миграции 1
01.09.2025 Москва строит нейросеть для проверки документов мигрантов на основе Ubuntu Linux и PostgreSQL 1
26.08.2025 «Элар» представляет «Скамакс» 1000/2000: российский потоковый сканер для высокопроизводительной оцифровки 1
14.05.2025 Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего 1
07.04.2025 Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка» 1
24.01.2025 Доктор, откуда у вас такие картинки? Использование стеганографии при добыче криптовалюты 1
14.01.2025 Выпуск версии СЭД ТЕЗИС 5.4 1
05.11.2024 Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества 1
14.05.2024 ГК «Солар» представила новую версию DLP-системы Solar Dozor 1
21.02.2024 Новые Hi-Fi плееры от Digma: R4, B5, S5, Z5 BT 1
21.11.2023 10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM 1
29.10.2023 Где рисовать быстро и бесплатно: 10 лучших онлайн-редакторов 1
12.02.2023 Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android 1
03.11.2022 Хакеры используют сверхпопулярный бесплатный графический редактор GIMP, чтобы захватывать ПК по всему миру 1
01.09.2022 Выбираем цифровой букварь: лучшие электронные книги для детей 1
04.07.2022 Суперпроект российских ядерщиков за 50 миллионов переедет с Microsoft SharePoint на независимое ПО 1
25.05.2022 «ТЭК Торг» автоматизировала обработку закупочной документации с помощью платформы для потокового ввода данных 1
16.02.2022 Digma начинает продавать новые модели электронных книг — K2 и M2 1
07.02.2022 В России вышел дешевый смарт-ТВ на Linux 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
31.05.2021 Максим Наумкин -

Единая B2B-платформа — основа для цифровой трансформации и развития бизнеса торговых компаний

 1
08.02.2021 Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать? 1
04.02.2021 Как записать экран сессии на Windows 10 1
28.08.2020 В России появился необычный и очень дорогой телевизор с экраном «на всю стену». Видео 1
25.05.2020 Троян-шифровальщик напал на госсектор и медучреждения. Даже если заплатить выкуп, данные не восстановятся 1
15.04.2020 Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях 1
01.10.2019 Какую электронную книгу купить в 2020 году 1
31.10.2018 Первый в России обзор букридера ONYX BOOX Gulliver 1
22.08.2017 Троян научился обходить антивирусы с помощью невинных картинок 1
28.07.2017 «Интерпроком» обновила СЭД ЭСКАДО до версии 7.4 1
25.07.2017 Microsoft сжалилась и оставила Paint в живых 1
08.06.2017 10 дюймов комфортного чтения 1
01.06.2017 «Промсвязьбанк» запускает сервис оплаты по фотографии счета 1
30.12.2016 Сгоревшая библиотека РАН незаконно переиграет ИТ-тендер на 358 миллионов 1
07.12.2016 GS Group представил новые HD-приставки со встроенным твердотельным диском 1
11.10.2016 Скандально сгоревшая библиотека РАН закупает «железо» и ПО на 358 миллионов 1
09.09.2016 PFU представила ПО PaperStream Capture Lite для сканеров серии SP 1

Публикаций - 352, упоминаний - 352

Microsoft BMP и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 29
Samsung Electronics 11064 27
Apple Inc 13154 22
Google LLC 12688 20
Fly - Explay - Эксплей 243 19
Sony 6739 18
iRiver 182 15
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
Philips 2099 13
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 12
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 11
ONYX International 158 11
Xoro Eectronics 81 9
Ritmix 64 8
BBK Electronics Corp 332 8
PocketBook International 98 8
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 8
Prology 72 7
Treelogic 41 7
Gmini 20 7
Digma 251 7
Wexler 61 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
LG Electronics 3735 6
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Lenovo Motorola 3566 6
Wacom 143 6
Cowon Systems 73 5
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
HP Inc. 5883 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Canon 1439 5
Lenovo EMC - Iomega 177 4
Gotview 4 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
101Hotels.com 456 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 2
Резонанс НПП 407 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Альфа-Банк 1979 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Верный - торговая сеть 326 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Sony BMG 187 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 15 1
Seiko Instruments Inc - SII 19 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 39 1
Роллтон ТД 11 1
Маревен Фуд Сэнтрал - Mareven Food Central 6 1
Кредитлаб - Кредитная лаборатория 2 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
Magna Science Adventure Centre 1 1
Росатом - ТВЭЛ - МЗП - Московский завод полиметаллов 4 1
Росатом - Атомэнергомаш - ЦКБМ - Центральное конструкторское бюро машиностроения 6 1
Coats 5 1
Biocodex - Биокодекс 12 1
Дочки-Сыночки 8 1
Евросеть - Альт Телеком 22 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Adidas - Адидас 170 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 2
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 10 1
Правительство Тайваня 48 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 39
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 309
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 478 197
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 481 190
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 180
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 133
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 119
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 118
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 116
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 109
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 104
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 315 93
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 90
WAV - Waveform Audio File Format 532 85
AVI - Audio Video Interleave 460 80
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 77
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 74
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 73
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 72
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 72
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 71
Наушники - Headphones 4478 69
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 67
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 66
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 65
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 61
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 59
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 58
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 58
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 56
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 53
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 49
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 49
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 49
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 286 48
EPUB - Electronic Publication 150 48
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 47
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 47
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 44
FB2 - FictionBook 129 44
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 238 44
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 107
Microsoft Windows 16882 59
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 41
Samsung SVR-диктофон 464 36
Google Android 15243 36
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 29
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 28
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 26
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 69 25
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 25
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 24
Linux OS 11533 22
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 19
Apple iOS 8583 18
Microsoft Outlook 1506 18
Microsoft Windows XP 2431 17
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 16
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 15
Microsoft Windows 2000 8678 15
Oracle Java - язык программирования 3469 14
Apple iPod 1553 14
Google YouTube - Видеохостинг 3002 13
Microsoft Office 4170 13
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 13
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 12
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 12
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 47 11
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 11
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 11
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 10
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 10
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 9
Apple iPod nano 215 8
NNG iGO 48 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Apple iPad 4011 8
Apple iPod Touch 747 8
Apple iTunes Store 1118 8
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 7
Fly - Explay PN - ТВ-тюнер 12 7
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 22
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Европа 24964 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Украина 7928 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Азия - Азиатский регион 5920 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Франция - Французская Республика 8177 7
Китай - Тайвань 4245 6
Беларусь - Белоруссия 6289 5
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
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Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
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Сингапур - Республика 1953 2
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Африка - Африканский регион 3641 2
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
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Куба - Республика 417 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 52
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 26
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