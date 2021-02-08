Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft BMP
bitmap
формат хранения растровых изображений
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Публикаций - 137, упоминаний - 142
Microsoft BMP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Navitel - Навител Навигатор 252 7
|Microsoft Corporation 11077 6
|Samsung Electronics 5666 5
|Prology 39 4
|Lenovo EMC - Iomega 45 3
|Apple Inc - Эппл Рус 7701 3
|Abbyy 793 2
|Sony Ericsson 470 2
|NXP Freescale Semiconductor 96 2
|Zoom Int - Zoom Video Communications 718 2
|Yuno 5 1
|PocketBook International 63 1
|Movavi 21 1
|InterProCom - Интерпроком 14 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 1
|Rover Computers 74 1
|BBK Electronics 120 1
|Dell EMC 2400 1
|ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 53 1
|Wacom 69 1
|Fujifilm 135 1
|Hisense Group 41 1
|Canon 568 1
|Fujitsu 741 1
|VK - Mail.ru Group 2483 1
|HP Inc. 2909 1
|BQ - Bright & Quick - Новая линия 75 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
|AliExpress 275 1
|Альфа-Банк 1123 1
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
|Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 1
|Донцова Дарья 7 1
|Паткин Иван 16 1
|ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 7
|Wikipedia - Википедия 276 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru