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Microsoft BMP bitmap формат хранения растровых изображений
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 352, упоминаний - 352
Microsoft BMP и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Кирилл 20 4
|Лаптева Марина 114 3
|Сергеев Иван 74 3
|Беляев Дмитрий 32 3
|Николаев Григорий 10 3
|Малафеев Андрей 52 3
|Константинов Константин 32 2
|Речменский Игорь 21 2
|Корчагин Олег 9 2
|Баранов Андрей 10 2
|Карев Кирилл 5 2
|Иванов Герман 3 2
|Eriksen Erik - Эриксен Эрик 2 2
|Дурбажев Владимир 3 2
|Мельникова Анастасия 440 2
|Чубайс Анатолий 222 2
|Чебатко Алексей 7 2
|Зенкин Денис 263 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Ширшов Павел 76 1
|Муртазин Эльдар 74 1
|Наумкин Максим 6 1
|Соколов Павел 15 1
|Бычков Николай 11 1
|Люкманов Степан 3 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Милица Евгений 6 1
|Момчилович Ирина 28 1
|Никитин Николай 24 1
|Баранов Артем 18 1
|Урусов Александр 17 1
|Разумов Илья 13 1
|Евстигнеев Денис 9 1
|Поторочина Ольга 7 1
|Рубцов Илья 5 1
|Генина Надежда 6 1
|Макарский Дмитрий 3 1
|Лепихин Владимир 2 1
|Bond James - Бонд Джеймс 86 1
|Исаев Анатолий 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.