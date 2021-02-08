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Microsoft BMP
bitmap
формат хранения растровых изображений


08.02.2021 Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать? 2
28.08.2020 В России появился необычный и очень дорогой телевизор с экраном «на всю стену». Видео 1
15.04.2020 Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях 1
01.10.2019 Какую электронную книгу купить в 2020 году 1
31.10.2018 Первый в России обзор букридера ONYX BOOX Gulliver 1
28.07.2017 «Интерпроком» обновила СЭД ЭСКАДО до версии 7.4 1
01.06.2017 «Промсвязьбанк» запускает сервис оплаты по фотографии счета 1
09.09.2016 PFU представила ПО PaperStream Capture Lite для сканеров серии SP 1
22.07.2016 iPhone, iPad и Mac можно взломать, просто прислав картинку 1
07.04.2016 Технологии Abbyy для распознавания счетов внедрены в приложение «Альфа-Бизнес Мобайл» 1
05.03.2016 ZOOM рекомендует: подарки для девушек на 8 марта 1
24.08.2015 Что подарить школьнику на 1 сентября? Выбор ZOOM 1
22.06.2015 Movavi представил пакет программ для обработки фото 1
06.10.2014 ЭОС выпустила СЭД «Дело» версии 14.2 с дополнительными инструментами для коллективной работы 1
06.10.2014 А3 для малого офиса: сетевое МФУ Canon imageRUNNER 2202N 1
25.08.2014 JVC Kenwood представила DVD-ресивер DDX7055BT с интерфейсом Bluetooth 1
31.10.2013 Обзор навигатора Explay ID-52B: мечта Одиссея 1
02.10.2013 SecureTower 5.0 предлагает новый подход к обеспечению ИБ компании 1
01.08.2013 ZOOM.CNews рекомендует: обзор первого в России цветного E-Ink-ридера PocketBook Color Lux 1
17.06.2013 Lexmark представляет: печатаем с мобильных устройств без проводов 1
05.03.2013 Чуть дороже бумажной: обзор ридера Prology Latitude I-604 1
04.02.2013 «Аскон» анонсировала единое решение для управления проектной организацией 1
17.01.2013 Обзор effire ColorBook TR801: долгожитель среди медиаридеров 1
26.12.2012 Тест GPS-навигатора Explay SLS5: авто-штурман на 5+ 1
23.10.2012 Большой тест маленького ридера: ZOOM.CNews рекомендует PocketBook 613 Basic New 1
22.10.2012 Обзор GPS-навигатора Explay GTI 7: HD в семи дюймах 1
10.09.2012 Обзор PocketBook A7 3G: между планшетом и ридером 1
27.08.2012 Обзор защищенного смартфона Sony Xperia go: солнце, воздух и вода - нам не страшно ничего 1
23.08.2012 Автонавигатор 3-в-1: обзор Explay GN-530 1
02.07.2012 Обзор Seals VR7: телефон на случай ядерной войны 1
27.06.2012 Обзор Prology Latitude T-703: самый качественный TFT-ридер 1
30.05.2012 Обзор букридера Prology Latitude T-700: тоньше - лучше? 1
25.04.2012 Как выбрать стационарный медиаплеер. Рекомендации ZOOM.CNews 1
05.04.2012 Первый тест в России ридера Onyx Boox i62M Pilgrim: ZOOM.CNews рекомендует 1
02.04.2012 Россия: Первый в мире «гибкий ридер» поступает в продажу 1
15.03.2012 Обзор Explay M11: скромное очарование MP3 плеера 1
17.01.2012 Prology Latitude I-603T: обзор сенсорного ридера нового поколения 1
27.12.2011 Wexler.Book T7006: цифровой ридер на платформе Android 1
22.12.2011 Iomega ScreenPlay MX2 HD: медиаплеер с поддержкой MKV и Full HD 1
14.12.2011 Нужна ли медиаплееру клавиатура? Обзор Iomega ScreenPlay DX HD 1

Публикаций - 137, упоминаний - 142

Microsoft BMP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Navitel - Навител Навигатор 252 7
Microsoft Corporation 11077 6
Samsung Electronics 5666 5
Prology 39 4
Lenovo EMC - Iomega 45 3
Apple Inc - Эппл Рус 7701 3
Abbyy 793 2
Sony Ericsson 470 2
NXP Freescale Semiconductor 96 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 2
Yuno 5 1
PocketBook International 63 1
Movavi 21 1
InterProCom - Интерпроком 14 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 1
Rover Computers 74 1
BBK Electronics 120 1
Dell EMC 2400 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 53 1
Wacom 69 1
Fujifilm 135 1
Hisense Group 41 1
Canon 568 1
Fujitsu 741 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
HP Inc. 2909 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 75 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
AliExpress 275 1
Альфа-Банк 1123 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 67
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 34
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 33
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 20
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 18
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 78 13
Xvid - видеокодек 99 11
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 185 11
DivX - видеокодек 168 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 9
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 118 8
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 189 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 6
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 136 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 6
JPG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 87 6
MKV - медиаконтейнер 137 5
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 4
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 68 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 4
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 197 4
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 91 4
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 3
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 3
Сенсорный экран - Тачскрин - Touch Screen 41 3
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 46 3
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 95 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 468 3
AVI - Audio Video Interleave 190 3
FB2 - FictionBook 87 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
EPUB - Electronic Publication 102 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 2
Google Android 10751 21
Microsoft Excel 436 9
VK - Mail.ru Одноклассники 857 8
Apple iOS 5742 7
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Microsoft Windows 7 1662 4
OnyX 33 3
Microsoft Word 345 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 2
PocketBook Touch 5 2
ЭОС Дело СЭД 621 2
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 2
Google YouTube - Видеохостинг 1715 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Альфа-Бизнес Онлайн 31 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Альфа-Бизнес Мобайл - Мобильный банк для бизнеса 13 1
Canon Pixma E - серия МФУ 1 1
Canon CL, XL, PG - картриджи 3 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
Nvidia GeForce GTX 2062 1
Abbyy FlexiCapture 127 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Apple Mac 1456 1
Google Picasa Web Albums 119 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
Linux OS 4257 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 98 1
HTC Desire - серия смартфонов 101 1
Java - Язык программирования 1176 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Nvidia GeForce ULP 8 1
PowerVR SGX - серия видеокарт 44 1
Amazon Kindle Fire - планшет 85 1
Sony Walkman 78 1
Яндекс.Диск 118 1
Донцова Дарья 7 1
Паткин Иван 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 38
Украина 3365 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 4
Беларусь - Белоруссия 2088 4
Франция - Французская Республика 2122 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Европа 3752 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Африка 1489 1
Ближний Восток 1473 1
Казахстан - Республика 2629 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 1
Япония 2780 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 7
Wikipedia - Википедия 276 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
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