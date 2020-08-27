В России появился необычный и очень дорогой телевизор с экраном «на всю стену». Видео

У россиян появилась возможность приобрести лазерный телевизор Hisense L5F 100. Он стоит 450 тыс. руб. и представляет собой небольших размеров лазерный проектор, поставляющийся в комплекте с большим 100-дюймовым экраном.

Телевизор или проектор

Компания Hisense выпустила в России новый телевизор L5F 100 со 100-дюймовым (254-сантиметровым) дисплеем. Как сообщили CNews представители Hisense, он относится к семейству лазерных смарт-ТВ, и вся его электроника сосредоточена в отдельно стоящей «коробочке» с лазерным проектором внутри.

По заверению производителя, данный смарт-ТВ поддерживает разрешение Ultra HD или 4К, что в пикселях составляет 3840х2160. также заявлена поддержка ряда технологий для улучшения изображения, в том числе HDR.

На старте российских продаж телевизор Hisense L5F 100 доступен в магазинах сетей «ДНС» и «Технопарк». Помимо этого, его можно приобрести в фирменном магазине компании на торговой площадке AliExpress. Стоимость новинки составляет ровно 450 тыс. руб.

Возможности изображения и звука

В Hisense L5F 100 установлен синий лазерный источник света на базе технологии X-Fusion. Чтобы быстродвижущиеся объекты выглядели на дисплее плавными и четкими, в Hisense 4K L5 используется технология MEMC. Формат экрана у телевизора стандартный – 16:9.

Места для 100-дюймового дисплея потребуется немало

Источник света характеризуется яркостью 2700 люменов, контрастностью 2000:1 и сроком службы в пределах 25 тыс. часов. Это приблизительно три года просмотра телевизора нон-стоп в режиме 24/7/365.

Телевизор поддерживает апскейлинг (масштабирование) видео с невысоким разрешением до 4К и 10-битное представление цвета. Также в список его характеристик входит 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Основной компонент телевизора

За вывод звука в L5F 100 отвечает акустика формата 2.0. Она состоит из двух динамиков мощностью по 15 Вт каждый (сабвуфер в данной модели не предусмотрен), а для улучшения звучания применяется технология Dolby Atmos.

Смарт-составляющая

На L5F 100 установлена фирменная оболочка VIDAA U4.0. В базовый набор входят медиаплеер, браузер Seraphic 4.0, функция родительского контроля и приложения стриминговых сервисов – Netflix, YouTube и Prime Video. Есть фирменный магазин приложений VIDAA Store, из которого можно скачать дополнительные программы.

У Hisense есть фирменная прошивка для смарт-ТВ

Штатный плеер распознает большинство наиболее распространенных форматов медиаконтента. К примеру, он может воспроизвести видеофайлы AVI, MP4, MKV, 3GP и FLV, аудио MP3, WAV и FLAC, а также открыть изображения в форматах JPG, BMP, PNG и GIF.

На что способен 100-дюймовый лазерный ТВ

Производитель не указывает ни тип процессора, установленного в L5F 100, ни объемы его оперативной и встроенной памяти. На момент публикации материала эта информация на русскоязычном сайте Hisense отсутствовала, а на британском редакция CNews обнаружила упоминание лишь о количестве ядер в CPU – их в нем четыре. Американская версия сайта раскрыла основу программного обеспечения телевизора – это ОС Google Android.

Прочие спецификации

В составе L5F 100 есть цифровой и аналоговый ТВ-тюнеры DVB-T2/T/C/S2/S и даже поддержка телетекста. Все интерфейсы находятся на «проекционной» части телевизора, на задней ее панели.

Квартет HDMI и всего два USB

Здесь расположены композитный вход (AV), разъем Ethernet, оптический аудиовыход и сразу четыре HDMI. Для подключения внешних накопителей предусмотрено два USB-порта.

Беспроводные модули тоже в наличии – это Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц. Во время работы телевизор потребляет 350 Вт энергии, а его основная часть имеет габариты 547x346x158 мм. Ее можно установить практически вплотную к стене – минимальный зазор составляет около 19 сантиметров.