Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
AVI
Audio Video Interleave
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 189, упоминаний - 222
AVI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Navitel - Навител Навигатор 252 12
|Prology 39 9
|Samsung Electronics 5651 7
|Microsoft Corporation 11060 5
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 3
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
|Google LLC 7144 2
|Hisense Group 41 1
|E-Ten Information Systems 70 1
|Лантри 3 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|Oculus VR 48 1
|Nvidia Corp 2015 1
|HeadPoint - ХэдПойнт 11 1
|EA - Electronic Arts 906 1
|Merlion - Мерлион 273 1
|Xiaomi 904 1
|Oracle Corporation 3342 1
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7692 1
|AliExpress 275 1
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
|ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
|Дергилёв Никита 40 1
|Червяков Сергей 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760068, в очереди разбора - 663758.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760068, в очереди разбора - 663758.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru