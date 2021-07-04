Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

AVI
Audio Video Interleave


04.07.2021 Обзор телефона Panasonic KX-TF200: универсальная классика 1
09.06.2021 Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM 1
08.02.2021 Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать? 3
28.08.2020 В России появился необычный и очень дорогой телевизор с экраном «на всю стену». Видео 1
20.01.2020 Цифровой контент 2
03.01.2020 Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях 1
20.02.2019 Лучшие приставки Smart TV: выбор ZOOM 1
27.08.2018 Когда и как в России легализуют беспилотные авто 2
19.06.2018 «Техносерв» запустил облачный видеосервис для бизнеса 1
16.06.2017 Mio анонсировала новый Full HD видеорегистратор MiVue C305 1
30.03.2017 Samsung выпустил флагманские смартфоны Galaxy S8 и S8+. Что в них нового? 1
13.01.2016 Шифратор маскируется под Google Chrome 1
20.10.2015 Translation Cloud запускает в России локализованную версию сервиса краудфандинговых переводов Ackuna 1
22.06.2015 Movavi представил пакет программ для обработки фото 1
22.12.2014 Обзор ТВ-приставки BBK SMP246HDT2 1
15.12.2014 Movavi выпустил видеоредактор для OS X 1
28.08.2014 Тест автомобильного видеорегистратора Garmin Dash Cam 10/20 1
30.07.2014 Цензоры Рунета перепутали мобильных мошенников с экстремистами 1
23.06.2014 Мультимедийный дом на базе спутниковых ресиверов Skyter 1
17.06.2014 Эпоха великих перемен: обзор российских смарт-часов IRU SmartWatch W3G 1
28.05.2014 WD представил новый медиаплеер WD TV с поддержкой технологии Miracast 1
25.11.2013 Большое тестирование трёх лучших автомобильных регистраторов 2
31.10.2013 Обзор навигатора Explay ID-52B: мечта Одиссея 1
17.10.2013 Обзор ТВ-приставки Tivion B1100: ivi против пиратов, кто кого? 1
04.10.2013 Explay выпустил два бюджетных GPS-навигатора с картами «Навител» 1
28.08.2013 Хитом недели на Soft.CNews стал конвертер видео для iPad 1
29.04.2013 «KinderGate Родительский Контроль» 1.52 автоматически обновляет список запрещенных сайтов 1
15.04.2013 Обзор автомобильного мультимедийного центра Prology DVU-700: чудеса на виражах в 1 DIN 1
09.04.2013 Китайская Retina: обзор планшета 10" Perfeo 9726-RT 1
03.04.2013 ZOOM.CNews рекомендует: подробный обзор флагманского медиаплеера Dune HD Base 3D 1
19.03.2013 Обзор планшета 7" Prology Evolution Tab-750: таблетка от скуки 1
14.03.2013 Вперед, в прошлое: обзор экс-чемпиона Sony Xperia Ion 1
21.02.2013 Навигатор и регистратор Prology iMap-580TR: полевой обзор гибрида 4
22.01.2013 Модельный ряд LED-телевизоров BBK пополнился двумя новыми сериями 1
17.01.2013 Обзор effire ColorBook TR801: долгожитель среди медиаридеров 6
27.12.2012 Тест Prology iMap-7000m: хорошего навигатора должно быть много 1
26.12.2012 Тест GPS-навигатора Explay SLS5: авто-штурман на 5+ 1
06.12.2012 Обзор ридера Prology Latitude T-709: покорми свой мозг хорошей книгой 2
03.12.2012 Тест GPS/ГЛОНАСС навигатора Explay GN-630: в дорогу дальнюю 1
09.11.2012 Первый тест в России телевизора Sony KD-84X9005 за 1 000 000 рублей 1

Публикаций - 189, упоминаний - 222

AVI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Navitel - Навител Навигатор 252 12
Prology 39 9
Samsung Electronics 5651 7
Microsoft Corporation 11060 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
Google LLC 7144 2
Hisense Group 41 1
E-Ten Information Systems 70 1
Лантри 3 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Oculus VR 48 1
Nvidia Corp 2015 1
HeadPoint - ХэдПойнт 11 1
EA - Electronic Arts 906 1
Merlion - Мерлион 273 1
Xiaomi 904 1
Oracle Corporation 3342 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Apple Inc - Эппл Рус 7692 1
AliExpress 275 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 90
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 45
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 41
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 38
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 29
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 77 26
Xvid - видеокодек 99 23
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 20
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 18
DivX - видеокодек 167 15
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 14
MKV - медиаконтейнер 137 14
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 13
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 117 13
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 764 12
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 12
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 11
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 10
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 7
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 7
MPEG - Moving Pictures Experts Group 460 6
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 193 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 5
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 91 5
Flash 472 5
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 52 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 4
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 85 3
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 3
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 45 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 3
MP3 641 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 391 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
3D видео 49 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
USB OTG - On-The-Go 93 2
WAV - Waveform Audio File Format 185 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 102 2
V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Технология взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры 11 1
Google Android 10750 24
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 13
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
VK - Mail.ru Одноклассники 857 6
Symbian OS 776 4
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 136 3
Google Picasa Web Albums 119 3
JavaScript - Язык программирования 628 3
Microsoft Windows 10 6629 3
Microsoft Excel 436 2
ЭОС Дело СЭД 621 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2070 2
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
Apple iOS 5741 2
Nokia N - серия 241 2
Java - Язык программирования 1175 2
Apple macOS 922 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Microsoft Windows 7 1662 2
PowerVR SGX - серия видеокарт 44 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 2
Linux OS 4253 2
Samsung Galaxy Gear 102 1
Lenovo Motorola Droid - серия смартфонов 54 1
Nvidia Shield TV 8 1
Hisense L - серия телевизоров 1 1
HTC Touch Diamond 29 1
Nintendo Wii - игровая консоль 329 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Sony Walkman 78 1
EA - Firemonkeys Studios - Real Racing - Компьютерная игра (автосимулятор) 31 1
HTC Touch Pro 19 1
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 34 1
Samsung PS - серия телевизоров 5 1
HTC Hero - серия смартфонов 37 1
Nokia Ovi Store 51 1
VK - Mail.ru Relap - MyWidget 5 1
Google YouTube - Видеохостинг 1713 1
Дергилёв Никита 40 1
Червяков Сергей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 9
Беларусь - Белоруссия 2087 9
Украина 3361 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 5
Казахстан - Республика 2627 4
Япония 2778 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 3
Европа 3745 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 1
Индия - Республика 2169 1
Франция - Французская Республика 2120 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 6
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760068, в очереди разбора - 663758.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще