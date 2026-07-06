Индексная книга (каталог) CNews*
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AVI Audio Video Interleave
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 460, упоминаний - 460
AVI и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергеев Иван 74 8
|Ксенин Алекс 311 4
|Принцевская Людмила 34 4
|Малафеев Андрей 52 3
|Демидов Михаил 134 3
|Беляев Дмитрий 32 3
|Урусов Александр 17 3
|Николаев Григорий 10 3
|Бушуева Светлана 8 3
|Лаптева Марина 114 2
|Газаров Артур 77 2
|Ерофеева Мария 31 2
|Константинов Константин 32 2
|Шиденко Кирилл 11 2
|Артамонов Дмитрий 4 2
|Waxman Eli - Ваксман Эли 4 2
|Абрамович Игорь 4 2
|Иванов Герман 3 2
|Charf Caleb - Чарф Калеб 4 2
|Levinson Mark - Левинсон Марк 11 2
|Иванов Антон 98 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Дергилёв Никита 44 1
|Моисеев Александр 28 1
|Сергеев Алексей 46 1
|Соколов Андрей 22 1
|Рыбинцев Андрей 45 1
|Наумов Максим 100 1
|Сергеев Михаил 115 1
|Червяков Сергей 7 1
|Попова Мария 141 1
|Ulbricht Ross - Ульбрихт Росс 8 1
|Ашманов Игорь 43 1
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
|Поляков Анатолий 8 1
|DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 1
|Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
|Киреев Александр 38 1
|Bar-Zeev Avi - Бар-Зив Ави 1 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|CCS Insight 22 1
|Mercury Research 73 1
|MalwareHunterTeam 14 1
|HFS Research 49 1
|Net Applications 127 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.