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Индексная книга (каталог) CNews*
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AVI Audio Video Interleave

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.07.2026 MWS AI выложила «универсальный фильтр» для больших языковых моделей в открытый доступ 1
09.02.2026 Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы 1
18.09.2025 Назван самый опасный троян для российских пользователей Android. Он крадет деньги через SMS 1
14.02.2025 Умные телевизоры в каждый дом: на рынок вышла новая ТВ-приставка на базе Android 1
31.01.2025 В VMware Avi Load Balancer найдена высокоопасная уязвимость, позволяющая захватить контроль над базой данных 1
28.01.2025 Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК 1
28.11.2024 Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM 1
21.08.2024 ProFinder — решение для обнаружения иноагентов 1
01.04.2024 Нейросеть Kaiber AI снова доступна специалистам по визуальному контенту 1
17.02.2024 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
09.02.2024 В «Облаке Mail.ru» стал доступен онлайн-просмотр 110 форматов файлов 1
21.11.2023 10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM 1
12.10.2023 «Мультилаб» выпустила обновление видеоредактора VSDC 8.3 1
26.04.2023 ПК на Windows массово атакует троян, который умеет вредить всеми возможными способами, а стоит копейки 1
30.01.2023 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
09.12.2022 DiHouse начинает поставки проекторов Wanbo 1
10.10.2022 9 бесплатных сервисов для создания анимации: выбор ZOOM 1
04.07.2022 Суперпроект российских ядерщиков за 50 миллионов переедет с Microsoft SharePoint на независимое ПО 1
28.04.2022 «Авито» добавил возможность обмена видео между клиентами платформы в партнерстве с Rutube 1
07.02.2022 В России вышел дешевый смарт-ТВ на Linux 1
08.01.2022 Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях 1
02.01.2022 Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM 1
17.10.2021 Как оцифровать видео с DVD-дисков 1
11.08.2021 «Ростелеком» подключил к облачному видеонаблюдению более 300 магазинов сети «Юничел» 1
04.07.2021 Обзор телефона Panasonic KX-TF200: универсальная классика 1
09.06.2021 Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM 1
15.04.2021 Украинский депутат случайно стер биткоины на $25 миллионов 1
08.02.2021 Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать? 1
04.02.2021 Как записать экран сессии на Windows 10 1
28.08.2020 В России появился необычный и очень дорогой телевизор с экраном «на всю стену». Видео 1
07.02.2020 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники использовали названия популярных фильмов в зловредах 1
20.01.2020 Цифровой контент 1
20.02.2019 Лучшие приставки Smart TV: выбор ZOOM 1
19.02.2019 Apple готовится к «жизни после iPhone». У топ-менеджмента полетели головы 1
27.08.2018 Когда и как в России легализуют беспилотные авто 1
19.06.2018 «Техносерв» запустил облачный видеосервис для бизнеса 1
21.02.2018 Создан троян-шифровальщик, позволяющий заработать всем желающим 1
16.06.2017 Mio анонсировала новый Full HD видеорегистратор MiVue C305 1
30.03.2017 Samsung выпустил флагманские смартфоны Galaxy S8 и S8+. Что в них нового? 1
30.12.2016 Сгоревшая библиотека РАН незаконно переиграет ИТ-тендер на 358 миллионов 1

Публикаций - 460, упоминаний - 460

AVI и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 31
Fly - Explay - Эксплей 243 30
Microsoft Corporation 25775 28
Sony 6739 23
Apple Inc 13154 23
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 22
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 21
Google LLC 12688 18
Meta Platforms - Facebook 4621 14
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 11
Cowon Systems 73 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Philips 2099 10
Prology 72 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 10
BBK Electronics Corp 332 10
iRiver 182 9
Archos Technology 72 9
Yandex - Яндекс 9216 9
LG Electronics 3735 9
Canon 1439 8
Adobe Systems 1597 8
Nikon 646 8
Casio 338 8
Treelogic 41 8
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 8
X Corp - Twitter 2938 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
Olympus 475 7
Ritmix 64 7
Toshiba Corporation 2980 7
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 6
Yahoo! 3726 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 6
DViCO 12 6
Intel Corporation 12811 6
HTC Corporation 1512 5
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Россети Ленэнерго 1699 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
Композит 99 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Hyundai Motor Company 436 2
Carl Zeiss AG 307 2
JD.com - Jingdong Mall 101 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Верный - торговая сеть 326 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
101Hotels.com 456 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Volkswagen Group - VW 308 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Hasbro 40 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Верховная рада Украины - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 2 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 84
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 29
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 295
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 235
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 190
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 179
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 165
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 164
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 154
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 135
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 125
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 124
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 120
WAV - Waveform Audio File Format 532 119
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 119
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 106
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 238 98
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 96
DivX - видеокодек 431 96
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 95
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 94
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 91
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 89
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 85
MKV - медиаконтейнер 187 83
Xvid - видеокодек 189 78
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 76
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 74
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 74
Наушники - Headphones 4478 73
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 72
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 286 71
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 478 68
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 67
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 66
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 65
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 63
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 63
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 60
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 481 59
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 58
AAC - Advanced Audio Coding 479 57
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 129
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 80
Microsoft Windows 16882 55
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 50
Google YouTube - Видеохостинг 3002 48
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 43
Google Android 15243 38
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 36
Samsung SVR-диктофон 464 31
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 25
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 19
Apple iPod 1553 18
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 18
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 17
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 16
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 16
Microsoft Windows XP 2431 16
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 14
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 13
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 13
Microsoft Windows 2000 8678 13
Linux OS 11533 13
Adobe Photoshop 804 12
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 12
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 12
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 12
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 11
Apple iPad 4011 11
Apple iOS 8583 11
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 10
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 10
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 10
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 47 10
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 9
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 9
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 9
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 148 9
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 9
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 8
Сергеев Иван 74 8
Ксенин Алекс 311 4
Принцевская Людмила 34 4
Малафеев Андрей 52 3
Демидов Михаил 134 3
Беляев Дмитрий 32 3
Урусов Александр 17 3
Николаев Григорий 10 3
Бушуева Светлана 8 3
Лаптева Марина 114 2
Газаров Артур 77 2
Ерофеева Мария 31 2
Константинов Константин 32 2
Шиденко Кирилл 11 2
Артамонов Дмитрий 4 2
Waxman Eli - Ваксман Эли 4 2
Абрамович Игорь 4 2
Иванов Герман 3 2
Charf Caleb - Чарф Калеб 4 2
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 2
Иванов Антон 98 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Гинятуллин Роман 61 1
Дергилёв Никита 44 1
Моисеев Александр 28 1
Сергеев Алексей 46 1
Соколов Андрей 22 1
Рыбинцев Андрей 45 1
Наумов Максим 100 1
Сергеев Михаил 115 1
Червяков Сергей 7 1
Попова Мария 141 1
Ulbricht Ross - Ульбрихт Росс 8 1
Ашманов Игорь 43 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
Поляков Анатолий 8 1
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Киреев Александр 38 1
Bar-Zeev Avi - Бар-Зив Ави 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 140
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 30
Южная Корея - Республика 7052 29
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
Япония 13807 17
Европа 24964 16
Украина 7928 15
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Финляндия - Финляндская Республика 3697 9
Германия - Федеративная Республика 13221 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Китай - Тайвань 4245 6
Израиль 2856 5
Казахстан - Республика 6048 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
Испания - Королевство 3840 2
США - Калифорния 4829 2
Финляндия - Хельсинки 253 2
Израиль - Реховот 12 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Дания - Королевство 1337 2
Америка - Американский регион 2206 2
Канада 5081 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Солнечная система - Solar system 2569 1
Австрия - Вена 261 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 55
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 41
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 27
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