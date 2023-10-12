«Мультилаб» выпустила обновление видеоредактора VSDC 8.3

Нелинейный видеоредактор VSDC, многофункциональная программа для создания и обработки видеороликов, разработанная компанией «Мультилаб», представил своё недавнее обновление. Новая версия 8.3 обещает значительно улучшить функциональность интерфейса и упростить процесс создания видеороликов как для профессионалов, так и для начинающих свой путь в видеоредактировании.

Ключевыми нововведениями в последней версии стали линейка новых бесплатных шаблонов, дополнительные конфигурации интерфейса, отдельное окно редактора параметров для ключевых кадров, расширение возможности публикации видеоконтента с кодеком AV1.

Обновлённая галерея шаблонов теперь включает в себя более сотни новых статичных и анимированных моделей. Теперь пользователи могут воплощать любые творческие идеи, имея в своём распоряжении динамичные градиентные фоны, пресеты для создания видеороликов на YouTube, базовую анимированную графику (круги, рамки и различные тематические элементы), таймеры обратного отсчета, шкалы прогресса и большой выбор шаблонов текстовой анимации. Также для упрощения работы с шаблонами было добавлено окно предварительного просмотра, которое запускает анимацию при наведении курсора.

«Продвинутые» пользователи в сфере видеомонтажа наверняка не раз сталкивались с ключевыми кадрами: это очень полезный инструмент для создания анимированных эффектов, моушн-графики и работы с цветом, который теперь доступен на отдельной вкладке редактора параметров. Теперь можно забыть о сложных переключениях между окнами – всё уже расположено под рукой, а возможность одновременно работать с несколькими объектами делает процесс еще более эффективным.

Ещё одно полезное нововведение VSDC 8.3 – это поддержка популярного кодека AV1 для экспорта в форматах AVI, MP4, WebM, MKV и MOV. Это означает лучшее качество видео при меньшем размере файла, ускорение загрузки и больше возможностей для публикации видеоконтента на различных онлайн-платформах.

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Работа со слоями на таймлайне стала более интуитивной: теперь объекты при вставке сортируются по слоям для более точной настройки порядка отображения элементов на таймлайне. Кроме того, теперь по умолчанию доступна опция вставки объекта в позицию курсора, что позволяет быстро размещать элементы на нужном месте на таймлайне. Новая опция теперь доступна и при работе со спрайтами: ранее возможность конвертирования спрайта была доступна только в пределах разрешения сцены; теперь же это можно сделать по размеру объектов, что позволит сохранить все детали и эффекты внутри спрайта без обрезки или потери информации.

Разработчики много работали и над оптимизацией пользовательского интерфейса, который стал функциональнее: дополнительные конфигурации Compact, Parameters, Adobe Premiere и DaVinci Resolve с легкостью подстраиваются под работу в разрешениях 1360x760, 1600x900 и 1920x1080. Было расширено меню объектов, которые располагаются на таймлайне, в проводнике объектов и в окне шаблонов и добавлены функции «Найти объект в..», «Показать в папке», «Найти ресурс в..». Это существенно упрощает поиск объектов для пользователей, которые работают с большими проектами. Наконец, функции «Разбить на части» и «Вырезать фрагмент» теперь для большего удобства расположены прямо над таймлайном, чтобы сделать процесс редактирования и нарезки видео более удобным.