«Авито» добавил возможность обмена видео между клиентами платформы в партнерстве с Rutube

«Авито» стал первым партнером Rutube, интегрировавшим возможность отправки видео в свой внутренний мессенджер. Новая функция стала доступна всем пользователям в конце апреля. Два месяца до этого она использовалась внутри тестовой группы. Функционал позволит повысить безопасность и улучшить пользовательский опыт клиентов — теперь не нужно покидать платформу, чтобы изучить характеристики предлагаемого товара. За время тестового запуска новой функции пользователи отправили более 365 тыс. видео. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Согласно изученной модели поведения чаще всего пользователи обменивались видео при покупке или продаже квартир, электроники, одежды, запчастей, автомобилей и мотоциклов, а также животных.

Александр Самсонов, директор по стратегическим партнерствам «Авито»: «Технологическое развитие “Авито” является одним из приоритетов компании. Этим занимается большая команда талантливых людей, которая постоянно работает над тем, чтобы взаимодействие наших пользователей на платформе было максимально безопасным, удобным и понятным. Партнерство с Rutube открывает новые возможности для них. Функция отправки видео была одной из самых ожидаемых среди пользователей «Авито». Благодаря ей покупатели смогут увидеть понравившиеся им товары, оценить состояние мотоцикла или автомобиля или убедиться, что квартира на самом деле существует. Все это в свою очередь положительно сказывается на пользовательском опыте и популярности платформы».

Андрей Рыбинцев, директор Trust&Safety «Авито»: «“Авито” делает многое для повышения безопасности своих клиентов. За последние несколько месяцев мы внедрили функционал двухфакторной аутентификации, распространили обязательную защиту номера на всех частных пользователей, добавили возможность проверки аккаунта с использованием портала “Госуслуг”. Мы всегда говорим пользователям, что они могут чувствовать себя в безопасности, если остаются внутри нашего чата. И одной из целей для нас было сделать так, чтобы они могли обсудить все детали в чате платформы и не переходили в сторонние мессенджеры. Это сильно усложнит путь скамерам и повысит безопасность для всех честных пользователей».

Александр Моисеев, генеральный директор Rutube: «У Rutube есть большой опыт работы с видеоконтентом и современные технологичные решения, которые помогают бизнесу эффективно выстраивать коммуникации с различными целевыми аудиториями. Мы рады, что наша разработка стала первой, примененной в классифайдах, и, что самое приятное – в крупнейшем классифайде в мире. Мы знаем, как щепетильно “Авито” относится к безопасности своих пользователей, поэтому данная интеграция имеет для нас особое социальное значение».

Rutube предоставляет API для загрузки видео и iframe для его воспроизведения. Для пользователей все устроено максимально просто: нужно зайти в мессенджер «Авито», выбрать полный список опций через значок в виде плюса и затем нажать «Отправить видео». Видео MP4, AVI, WMV, MOV, FLV и других популярных форматов хронометражем до пяти минут загружаются прямо из памяти телефона пользователя.

Российские proxy занимают рынок Техника

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«Авито» — ИТ-компания и платформа для коммерции в России. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». «Авито» объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована «Авито доставка», которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России — от Калининграда до Владивостока.

Количество активных объявлений сегодня на «Авито» — более 97 млн, ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в прошлом году, годовая аудитория – более 80 млн клиентов. Каждую секунду на «Авито» совершается порядка семь сделок, ежедневно пользователи добавляют до 900 тыс. новых объявлений.

Rutube (входит в «Газпром-медиа холдинг») — российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео. Построен на базе собственной технологической платформы. Предоставляет широкий набор инструментов для создания и обработки видеоконтента. Поддерживает различные форматы влогов и стримингового вещания. Использует собственные модели популяризации и монетизации контента. На платформе доступны как частные, так и корпоративные влоги. Наиболее популярные форматы — развлекательные шоу, онлайн-трансляции, стриминговые эфиры ТВ-каналов, блоги, мастер-классы, телепередачи, кино и сериалы. Также Rutube производит собственный оригинальный контент в широком спектре категорий: развлечения, юмор, спорт, киберспорт, образование, путешествия, детский контент и прочие. Приложение Rutube доступно на устройствах iOS, Android, HarmonyOS, а также всех современных платформах Smart TV.