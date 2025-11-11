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Индексная книга (каталог) CNews*
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Microsoft WMV Microsoft Windows Media Video

Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


11.11.2025 Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM 1
18.09.2025 Назван самый опасный троян для российских пользователей Android. Он крадет деньги через SMS 1
28.01.2025 Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК 1
29.05.2024 Из Windows 11 вырежут поддержку звука Dolby Digital. У проблемы есть решение 2
14.09.2023 Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче 1
28.04.2022 «Авито» добавил возможность обмена видео между клиентами платформы в партнерстве с Rutube 1
17.10.2021 Как оцифровать видео с DVD-дисков 1
20.01.2020 Цифровой контент 2
20.02.2019 Лучшие приставки Smart TV: выбор ZOOM 1
21.02.2018 Создан троян-шифровальщик, позволяющий заработать всем желающим 1
06.06.2017 ЭОС представила обновленную систему eDocLib 2.6.2 от ЭОС 1
30.03.2017 Samsung выпустил флагманские смартфоны Galaxy S8 и S8+. Что в них нового? 1
30.12.2016 Сгоревшая библиотека РАН незаконно переиграет ИТ-тендер на 358 миллионов 1
11.10.2016 Скандально сгоревшая библиотека РАН закупает «железо» и ПО на 358 миллионов 1
20.10.2015 Translation Cloud запускает в России локализованную версию сервиса краудфандинговых переводов Ackuna 1
26.06.2015 «Облако Mail.Ru» научилось показывать видео всех популярных форматов 1
28.05.2014 WD представил новый медиаплеер WD TV с поддержкой технологии Miracast 1
31.10.2013 Обзор навигатора Explay ID-52B: мечта Одиссея 1
04.10.2013 Explay выпустил два бюджетных GPS-навигатора с картами «Навител» 1
28.08.2013 Хитом недели на Soft.CNews стал конвертер видео для iPad 2
09.04.2013 Китайская Retina: обзор планшета 10" Perfeo 9726-RT 1
03.04.2013 ZOOM.CNews рекомендует: подробный обзор флагманского медиаплеера Dune HD Base 3D 2
25.02.2013 Samsung HomeSync: ответ телеприставке Apple TV 1
01.02.2013 «Башнефть» автоматизировала учет ИТ-активов с помощью Arbyte 1
26.12.2012 Тест GPS-навигатора Explay SLS5: авто-штурман на 5+ 1
06.12.2012 Обзор ридера Prology Latitude T-709: покорми свой мозг хорошей книгой 1
03.12.2012 Тест GPS/ГЛОНАСС навигатора Explay GN-630: в дорогу дальнюю 1
09.11.2012 Обзор планшета OLT On-Tab 1012L: новые времена - новые герои 1
25.10.2012 Планшеты Prology: обзор лучших моделей линейки 1
22.10.2012 Обзор GPS-навигатора Explay GTI 7: HD в семи дюймах 1
24.09.2012 Новый BD-плеер по цене антиквариата 1
14.09.2012 Навигатор и регистратор в одном корпусе 1
13.09.2012 Explay представила навигатор Explay PN 995 в России 1
10.09.2012 Обзор PocketBook A7 3G: между планшетом и ридером 1
23.08.2012 Автонавигатор 3-в-1: обзор Explay GN-530 1
29.06.2012 Обзор GPS-навигатора Explay GTI5: путеводитель по галактике 1
27.06.2012 Обзор Prology Latitude T-703: самый качественный TFT-ридер 1
07.06.2012 Обзор сетевого накопителя Synology 412+ 1

Публикаций - 415, упоминаний - 464

Microsoft WMV и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 58
Microsoft Corporation 25775 56
Sony 6739 41
Apple Inc 13156 29
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 20
Fly - Explay - Эксплей 243 20
Nvidia Corp 4002 20
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 20
Philips 2099 19
Google LLC 12690 17
Intel Corporation 12811 15
Toshiba Corporation 2980 14
iRiver 182 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
Cowon Systems 73 12
Meta Platforms - Facebook 4621 12
LG Electronics 3735 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 10
HTC Corporation 1512 10
BBK Electronics Corp 332 10
Adobe Systems 1597 9
Canon 1439 8
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 8
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 8
Yahoo! 3726 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 7
Archos Technology 72 7
Treelogic 41 7
X Corp - Twitter 2938 7
Acer Group - Acer Inc 2776 7
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 6
Prology 72 6
Lenovo EMC - Iomega 177 6
Rover - RoverComputers 423 6
RealNetworks Products and Services 355 6
Creative Technology 273 6
Sigma Designs 18 6
Dell EMC 5180 6
Lenovo Motorola 3566 5
Seiko Epson Corporation 908 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
Carl Zeiss AG 307 4
Композит 99 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Yamaha - Ямаха 110 3
Boeing 1031 2
Walt Disney Company 647 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Верный - торговая сеть 326 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Volkswagen Group - VW 308 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Assist - Ассист 218 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
E100 13 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Этажи 0 1
Hasbro 40 1
Getty Images 29 1
Sony Music Entertainment 161 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 74
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 25
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 3
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 270
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 217
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 191
AVI - Audio Video Interleave 460 190
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 187
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 162
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 153
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 134
DivX - видеокодек 431 128
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 115
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 112
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 112
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 98
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 96
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 96
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 238 95
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 93
WAV - Waveform Audio File Format 532 92
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 90
Xvid - видеокодек 189 88
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 86
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 84
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 84
AAC - Advanced Audio Coding 479 81
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 81
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 79
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 77
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 75
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 70
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 286 70
Наушники - Headphones 4479 69
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 65
MKV - медиаконтейнер 187 65
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 65
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 64
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 63
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 60
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 60
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 59
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 58
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Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 74
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 59
Microsoft Windows 16882 58
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Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 40
Google YouTube - Видеохостинг 3002 37
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 33
Google Android 15244 30
Apple iPod 1553 27
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 27
Linux OS 11533 22
Microsoft Windows XP 2431 20
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 19
Microsoft DirectX 723 19
Samsung SVR-диктофон 464 18
Apple iTunes Store 1118 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 15
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 14
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 13
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 12
Apple iPod Touch 747 12
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 12
Microsoft Windows 2000 8678 11
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 47 11
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 10
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 10
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 10
Flickr - Фотохостинг 258 10
Apple iPad 4012 10
Microsoft Office 4170 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 9
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 148 9
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 9
Apple iOS 8583 9
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 8
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 8
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 8
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 8
Овсянников Денис 23 8
Попов Алексей 339 4
Ксенин Алекс 311 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Наумов Максим 100 3
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Урусов Александр 17 3
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Бровкин Дмитрий 55 2
Ширшов Павел 76 2
Беляев Дмитрий 32 2
Генина Надежда 6 2
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Gibson Mel - Гибсон Мел 9 2
Иванов Герман 3 2
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Артамонова Анна 183 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
Гинятуллин Роман 61 1
Моисеев Александр 28 1
Сергеев Алексей 46 1
Соколов Андрей 22 1
Малафеев Андрей 52 1
Рыбинцев Андрей 45 1
Ашманов Игорь 43 1
Lucas George - Лукас Джордж 37 1
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 1
Киреев Александр 38 1
Романов Алексей 51 1
Демидов Михаил 134 1
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Газаров Артур 77 1
Константинов Константин 32 1
Иванов Кирилл 20 1
Орлов Сергей 29 1
Блохнин Сергей 10 1
Николаев Григорий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 113
Европа 24964 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 33
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
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