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Соколов Андрей

СОБЫТИЯ


05.06.2026 ГК «Дело» и ГК «Астрал» договорились о цифровизации документооборота в логистике 1
06.08.2025 НИУ ВШЭ перевел «Галактику РУЗ» на PostgreSQL 1
19.06.2025 «Ростелеком» и АФК «Система» внедрят «Медиалог 2.0» в «Медси» 1
05.06.2025 АО «НВБС» объявляет о смене генерального директора 1
07.12.2021 Арестован бывший ИТ-директор Санкт-Петербурга. У другого экс-ИТ-директора обыск 1
25.11.2019 Альфа-банк присоединился к налоговому онлайн-мониторингу 1
13.09.2018 Moscowtimes перенес корпоративную почту в облако LanCloud 1
29.08.2018 Архитектура EcoStruxure для предприятий АПК 1
29.06.2015 Система городского видеонаблюдения Петербурга вырастет в 4 раза 1
09.10.2014 В технопарке «Ингрия» назначен новый генеральный директор 3
04.03.2014 Создан наблюдательный совет особой экономической зоны «Иннополис» 1
03.10.2013 В Москве завершились съемки фильма «Стартап» 1
17.05.2011 «Сбербанк России» автоматизировал управление взаимоотношениями с клиентами на базе Oracle Siebel CRM 1
08.02.2011 «Альфа-Банк» управляет офисной печатной инфраструктурой вместе с Xerox 1
14.01.2010 «Сбербанк» вложил десятки миллионов в ИТ-систему взаимодействия с «Газпромом» и РЖД 1
28.01.2009 ECI Telecom представила новую линейку оборудования Metro Ethernet CESR 1
04.12.2007 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших бизнес-ноутбуков 1
01.11.2007 Коммуникаторы: сводим затраты на связь к нулю 1
18.09.2007 Программы для Windows Mobile: необходимый минимум 1
31.08.2007 GPS-коммуникаторы: что выбрать? 1
21.08.2007 Коммуникаторы HTC TyTN vs E-Ten Glofiish M700 – битва «титанов» 1

Публикаций - 21, упоминаний - 23

Соколов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12565 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 786 2
E-Ten Information Systems 119 2
Siemens AG - Siemens Group 2656 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2158 2
Intel Corporation 12744 2
Fujitsu 2096 2
HTC Corporation 1512 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
Nvidia Corp 3914 1
НВБС - ранее Энвижн Бизнес Солюшенс 19 1
VAIO 475 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1594 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 69 1
Ribbon Communications - ECI Telecom 78 1
Oracle Siebel Systems 519 1
MiTAC 83 1
MiTAC - Mio Technology 89 1
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - П.М.Т. - Пост Модерн Текнолоджи 29 1
Ростелеком 10777 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5517 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15401 1
Lenovo Group 2413 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1205 1
HP Inc. 5859 1
Oracle Corporation 7032 1
Xerox - The Haloid Company 1165 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1898 1
Schneider Electric 605 1
Sony 6712 1
Галактика - Корпорация 1533 1
Yahoo! 3725 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1114 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
HID Global - HID Corporation 124 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1440 1
AOL Inc - America Online 1883 1
LanCloud - ЛанКлауд 57 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8661 2
Альфа-Банк 1953 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 116 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 1
Айдан галерея 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2054 1
Газпром ПАО 1458 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 438 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 159 1
Ак Барс Банк 283 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 498 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 317 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5901 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3252 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5550 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6474 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 93 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13625 4
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9174 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26407 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6799 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 4
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1081 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 3
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Карты памяти - Запоминающее устройство 2309 3
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6243 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6513 3
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10158 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5212 3
Microsoft Windows Mobile 5 193 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 2
E-Ten glofiish - джойстик 93 2
Microsoft Windows 16726 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 637 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 299 2
Google Talk - Google Chat 163 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2312 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 1
HP Pavilion Notebook - HP Pavilion dv - HP Pavilion g - серия ноутбуков 119 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 101 1
Галактика РУЗ - Галактика Расписание учебных занятий 4 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 423 1
Fujitsu LifeBook 167 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 57 1
Total Commander - Файловый менеджер 36 1
Opera Mobile - браузер 54 1
HTC TouchFLO 3D - HTC TouchFLO 2D - графический пользовательский интерфейс 63 1
HTC Touch - серия смартфонов 71 1
Fujitsu Pocket LOOX 81 1
Olympus xD-Picture Card 122 1
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 1
HTC TyTN 25 1
Microsoft Skype Out 35 1
Intel Centrino Pro 14 1
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 1
HTC P - серия коммуникаторов 44 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1690 1
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 28 1
MiTAC Mio 34 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 485 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1947 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6132 1
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Афанасьев Михаил 13 1
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Стак Александр 34 1
Красовский Александр 29 1
Шакиров Шамиль 30 1
Смолко Ирина 5 1
Третьяков Вадим 1 1
Ткачук Евгений 2 1
Андреевайте Иева 2 1
Алсултанов Турпалали 3 1
Хаматов Шамиль 2 1
Шишкин Виктор 4 1
Мороз Семен 1 1
Шагиахметов Мидхат 4 1
Вельдер Илья 2 1
Балмышева Татьяна 1 1
Зиатдинов Марат 1 1
Шацкий Александр 1 1
Виторган Эммануил 2 1
Осеевский Михаил 347 1
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Чамара Денис 59 1
Егоров Даниил 23 1
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Минниханов Рустам 122 1
Шайхутдинов Роман 115 1
Говорунов Александр 13 1
Тормасов Александр 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19285 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14727 3
Земля - планета Солнечной системы 10815 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 113 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 259 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Калининский район 8 1
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 53 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Верхнеуслонский район - Верхний Услон 46 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петроградский район - Петроградская сторона 26 1
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3390 1
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Россия - СКФО - Ставропольский край 1051 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 729 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1396 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 623 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52715 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56744 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11614 2
Ergonomics - Эргономика 1734 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12109 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6411 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 110 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6504 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2054 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15744 1
Английский язык 6978 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8120 1
Список системообразующих предприятий РФ 323 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7447 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1693 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2717 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 921 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33132 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17916 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6501 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2081 1
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1818 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1870 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 369 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11113 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 325 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 436 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 149 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1794 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2476 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3818 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 128 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 332 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3765 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3123 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5570 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6486 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7639 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 2
The Moscow Times - Москоу Таймс 1 1
Sputnik 59 1
Фонтанка 38 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 261 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1408 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 329 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2636 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 731 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728584.
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