Индексная книга (каталог) CNews*
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Соколов Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 21, упоминаний - 23
Соколов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Громов Иван 102 2
|Афанасьев Михаил 13 1
|Ситдеков Тагир 5 1
|Рубцова Ольга 33 1
|Стак Александр 34 1
|Красовский Александр 29 1
|Шакиров Шамиль 30 1
|Смолко Ирина 5 1
|Третьяков Вадим 1 1
|Ткачук Евгений 2 1
|Андреевайте Иева 2 1
|Алсултанов Турпалали 3 1
|Хаматов Шамиль 2 1
|Шишкин Виктор 4 1
|Мороз Семен 1 1
|Шагиахметов Мидхат 4 1
|Вельдер Илья 2 1
|Балмышева Татьяна 1 1
|Зиатдинов Марат 1 1
|Шацкий Александр 1 1
|Виторган Эммануил 2 1
|Осеевский Михаил 347 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
|Чамара Денис 59 1
|Егоров Даниил 23 1
|Носов Игорь 14 1
|Минниханов Рустам 122 1
|Шайхутдинов Роман 115 1
|Говорунов Александр 13 1
|Тормасов Александр 9 1
|CNews - ZOOM.CNews 1864 2
|The Moscow Times - Москоу Таймс 1 1
|Sputnik 59 1
|Фонтанка 38 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728584.
Создано именных указателей - 195631.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728584.
Создано именных указателей - 195631.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.