Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шагиахметов Мидхат
СОБЫТИЯ
Шагиахметов Мидхат и организации, системы, технологии, персоны:
|Шайхутдинов Роман 113 2
|Минниханов Рустам 119 2
|Носов Игорь 14 1
|Третьяков Вадим 1 1
|Левашов Александр 91 1
|Тормасов Александр 9 1
|Соколов Андрей 20 1
|Афанасьев Михаил 13 1
|Кузнецов Лев 5 1
|Кузнецова Мария 1 1
|Шакиров Шамиль 22 1
|Вельдер Илья 2 1
|Балмышева Татьяна 1 1
|Зиатдинов Марат 1 1
|Шацкий Александр 1 1
|Дворкович Аркадий 212 1
|Иванов Андрей 60 1
|Звонарева Ольга 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 229 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418381, в очереди разбора - 726296.
Создано именных указателей - 190377.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.