Кузнецова Мария


СОБЫТИЯ


13.02.2026 SpaceWeb объединил управление хостингом, VPS и доменами в одном мобильном приложении 1
03.03.2014 Президент Татарстана вручил премию журналисту CNews 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кузнецова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1085 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6347 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 18 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57462 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73814 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 586 1
Левашов Александр 91 1
Минниханов Рустам 119 1
Иванов Андрей 60 1
Дворкович Аркадий 212 1
Кузнецов Лев 5 1
Звонарева Ольга 1 1
Шагиахметов Мидхат 4 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1569 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1835 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3262 1
Россия - РФ - Российская федерация 158417 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9692 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 1
PCweek 30 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 77 1
