Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Иванов Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 57
Иванов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 16
|Кучерова Ольга 9 8
|Лигачев Глеб 60 8
|Комаров Илья 9 8
|Мосягин Константин 19 8
|Кутмириди Ян 9 8
|Емелин Дмитрий 14 8
|Алифанов Кирилл 56 8
|Сергеев Сергей 63 8
|Карпов Иван 41 8
|Панферов Алексей 22 8
|Муравьев Владимир 29 8
|Гаврилов Юрий 11 8
|Михалев Евгений 40 8
|Урьяс Вадим 76 8
|Васильченко Юрий 10 8
|Емельченков Сергей 83 8
|Cычев Алексей 8 8
|Нагаев Олег 30 8
|Новиков Андрей 23 8
|Похлебаев Александр 7 7
|Куканов Алексей 13 6
|Павлов Вадим 8 6
|Затуловский Аркадий 16 6
|Суровец Дмитрий 44 6
|Куликов Александр 16 6
|Халматов Максим 45 6
|Залманов Андрей 29 5
|Новиков Павел 67 3
|Козырев Алексей 270 3
|Акимов Максим 167 3
|Ковнир Евгений 71 3
|Пегасов Сергей 52 3
|Собянин Сергей 211 2
|Греф Герман 205 2
|Песков Дмитрий 65 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Орешкин Максим 17 2
|Бочаров Олег 27 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 8
|OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|РАН - Российская академия наук 317 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769383, в очереди разбора - 673067.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769383, в очереди разбора - 673067.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru