Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Иванов Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 61, упоминаний - 70
Иванов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 11
|Сергеев Сергей 179 9
|Емелин Дмитрий 16 8
|Комаров Илья 11 8
|Мосягин Константин 20 8
|Васильченко Юрий 10 8
|Нагаев Олег 30 8
|Селиванов Дмитрий 52 8
|Катамадзе Анна 133 8
|Новиков Андрей 34 8
|Богданов Александр 24 8
|Емельченков Сергей 141 8
|Cычев Алексей 8 8
|Матвеева Татьяна 110 8
|Урьяс Вадим 98 8
|Михалев Евгений 98 8
|Гаврилов Юрий 13 8
|Муравьев Владимир 36 8
|Панферов Алексей 22 8
|Карпов Иван 79 8
|Алифанов Кирилл 84 8
|Лигачев Глеб 120 8
|Фишер Андрей 75 8
|Кутмириди Ян 9 8
|Кучерова Ольга 10 8
|Похлебаев Александр 7 7
|Сурков Антон 10 7
|Куканов Алексей 14 6
|Затуловский Аркадий 16 6
|Кузнецов Роман 14 6
|Ермолин Константин 6 6
|Павлов Вадим 21 6
|Емельянова Наталья 7 6
|Суровец Дмитрий 115 6
|Халматов Максим 64 6
|Куликов Александр 21 6
|Пегасов Сергей 55 5
|Залманов Андрей 37 5
|Авербах Владимир 127 4
|Евраев Михаил 266 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 19
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
|MForum Analytics 20 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.