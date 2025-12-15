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Индексная книга (каталог) CNews*
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Иванов Андрей

СОБЫТИЯ


15.12.2025 Каждая третья малая и средняя компания сталкивалась с кибератаками 1
08.12.2025 Студенты ИТМО разработали ИИ-помощника для «Яндекс Учебника», для оценки глубины понимания учебного материала 2
20.05.2025 ITFB Group и «ГрафТех» объявили о стратегическом партнерстве в области B2G и B2B-проектов 1
28.01.2025 ГК Swordfish Security стала участником Консорциума исследований безопасности технологий искусственного интеллекта при Минцифры 1
28.01.2025 Wildberries и Russ запустила сайт о бережном отношении к персональным данным 1
27.11.2024 Фабрика компетенций Swordfish Security поможет снять острый дефицит кадров в кибербезопасности 1
21.11.2024 Wildberries внедрила новые инструменты защиты личных кабинетов продавцов 1
28.08.2024 Как идет трансформация рынка разработки программного обеспечения: мнения участников рынка 1
16.02.2024 «Яндекс 360» предупредил о приближении пика активности почтовых спамеров/об активизации спамеров в электронной почте 1
20.09.2023 «Яндекс 360» усилил защиту бизнес-аккаунтов организаций 1
17.05.2023 ИТ-компания «Инфосистемы джет» провела всероссийские киберучения для студентов НГТУ НЭТИ 1
01.12.2022 ГК «Астра» поддержит талантливых российских студентов стипендиями 1
17.11.2022 «Лаборатория Касперского»: в мире выросло число программ для скрытого майнинга 1
15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 2
24.01.2022 Власти потратят 5,5 миллиардов на ИТ-систему защиту капиталовложений, которая пока им только навредила 1
16.10.2020 Пользователи Yandex.Cloud смогут повысить безопасность сервисов с помощью «Лаборатории Касперского» 1
30.09.2020 RST Cloud и Vulners объединят усилия на enterprise-рынке ИБ 1
14.09.2020 PT Application Firewall стал доступен пользователям платформы Yandex.Cloud 1
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
26.11.2019 Правительство определило главных в России по искусственному интеллекту. Список имен 1
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 1
04.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
26.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
20.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
02.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
12.07.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
26.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
19.09.2017 Wonderware Форум 4.0 по промышленной автоматизации и IIoT пройдет 12 октября в Москве 1
19.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
14.09.2017 Докладчики и участники конференции CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
06.09.2017 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
05.09.2017 12 октября в Москве состоится Wonderware Форум 4.0 1
31.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
15.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
07.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
25.07.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1

Публикаций - 61, упоминаний - 70

Иванов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 10
Бинго-Софт - Акцент 11 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Май - Май-Tech - Май-Тек 14 7
Транснефть Технологии 21 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Microsoft Corporation 25775 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Promt - Промт 323 3
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 2
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 38 2
JetBrains 86 2
Klinkmann - Клинкманн 11 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 2
МТС - МТТ Старт Телеком 83 2
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 2
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 100 2
Unitronics - Юнитроникс 3 2
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 46 2
Седиком 22 2
Intel Corporation 12811 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Schneider Electric 614 2
Рексофт - Reksoft 488 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 1
Газинформсервис - ГИС 496 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 1
Google LLC 12690 1
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 1
Nvidia Corp 4002 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Почта России ПАО 2370 9
Valtec - Валтек 10 8
A.T.Legal 18 8
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 8
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
АльфаСтрахование СГ 394 8
Совкомбанк ПАО 316 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 8
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 8
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 8
Mary Kay - Мэри Кэй 104 8
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 8
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 8
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 7
Волга-Днепр - авиакомпания 46 6
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 6
Hansa - Ханса 114 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 6
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Toyota Bank - Toyota Kreditbank GmbH - Тойота Банк - Toyota Finance - Toyota Financial Services - Тойота Файнэншл Сервисез 10 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
VFS Global 9 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 1
Мострансавто 69 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Bionic Hill 3 1
Некстер ИК 33 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Кибердом 43 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 27 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 8
Федеральное казначейство России 1949 8
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 29 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Президент Украины 128 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья - Теле-МФЦ 40 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 27 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
WiMAX Forum 69 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 8
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 708 8
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 4
Microsoft Windows 16882 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Adata Swordfish SSD 30 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 2
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 39 2
Linux OS 11533 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Kaspersky Internet Security 497 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
Правительство Московской области - Стрелка ЕТК - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 39 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Яндекс.Учебник 65 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 116 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 1
Microsoft Visual Studio 429 1
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Nvidia Jetson 47 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Microsoft VB.NET - язык программирования 18 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Microsoft XAML - Microsoft eXtensible Application Markup Language 30 1
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 8 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 1
Nokia Alcatel-Lucent WiMAX 7 1
Gilat SkyEdge VSAT 21 1
Gilat SkyAbis 2 1
InfiNet - Revolution 5000 9 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 107 1
ГИС Капиталовложения 7 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
Шадаев Максут 1210 11
Сергеев Сергей 179 9
Емелин Дмитрий 16 8
Комаров Илья 11 8
Мосягин Константин 20 8
Васильченко Юрий 10 8
Нагаев Олег 30 8
Селиванов Дмитрий 52 8
Катамадзе Анна 133 8
Новиков Андрей 34 8
Богданов Александр 24 8
Емельченков Сергей 141 8
Cычев Алексей 8 8
Матвеева Татьяна 110 8
Урьяс Вадим 98 8
Михалев Евгений 98 8
Гаврилов Юрий 13 8
Муравьев Владимир 36 8
Панферов Алексей 22 8
Карпов Иван 79 8
Алифанов Кирилл 84 8
Лигачев Глеб 120 8
Фишер Андрей 75 8
Кутмириди Ян 9 8
Кучерова Ольга 10 8
Похлебаев Александр 7 7
Сурков Антон 10 7
Куканов Алексей 14 6
Затуловский Аркадий 16 6
Кузнецов Роман 14 6
Ермолин Константин 6 6
Павлов Вадим 21 6
Емельянова Наталья 7 6
Суровец Дмитрий 115 6
Халматов Максим 64 6
Куликов Александр 21 6
Пегасов Сергей 55 5
Залманов Андрей 37 5
Авербах Владимир 127 4
Евраев Михаил 266 4
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