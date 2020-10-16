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Иванов Андрей


16.10.2020 Пользователи Yandex.Cloud смогут повысить безопасность сервисов с помощью «Лаборатории Касперского» 1
30.09.2020 RST Cloud и Vulners объединят усилия на enterprise-рынке ИБ 1
14.09.2020 PT Application Firewall стал доступен пользователям платформы Yandex.Cloud 1
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
26.11.2019 Правительство определило главных в России по искусственному интеллекту. Список имен 1
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 1
04.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
26.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
20.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
02.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
12.07.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
26.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
19.09.2017 Wonderware Форум 4.0 по промышленной автоматизации и IIoT пройдет 12 октября в Москве 1
19.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
14.09.2017 Докладчики и участники конференции CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
06.09.2017 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
05.09.2017 12 октября в Москве состоится Wonderware Форум 4.0 1
31.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
15.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
07.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
25.07.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
14.06.2017 Решения Parallels доступны российским заказчикам из Microsoft Azure 1
26.05.2016 МФЦ для бизнеса повысят деловую активность в Подмосковье 1
21.08.2015 Диплом СПбАУ РАН выдадут на новых онлайн-курсах по программированию 2
28.07.2015 Утверждены приоритетные направления деятельности компании «ГЛОНАСС» 1
19.03.2015 Mango Office начинает предоставлять полный комплекс сервисов на территории Тольятти 1
20.08.2014 Жители Одинцово начали оплачивать проезд в помощью Единой транспортной карты 1
28.05.2014 Создание "киевского Сколково" приостановлено. Нет денег 1
03.03.2014 Президент Татарстана вручил премию журналисту CNews 1
17.02.2014 Визовые центры Москвы оснащены профессиональными сканерами документов 1
10.07.2013 Система библиотечного самообслуживания 3М SelfCheck пополнилась новым ПО 1
15.03.2013 Российские разработчики биллинга устроили войну 2
07.11.2012 JetBrains ReSharper ускоряет разработку приложений для ОС Windows 8 и Windows Phone 8 1
05.09.2012 Минсвязи приучит чиновников по-новому верстать ИТ-бюджеты 1
09.04.2012 МТС создала корпоративную сеть фиксированной связи для компании «Офис-М» 1
21.04.2008 Беспроводной доступ жаждет мобильности 8
15.05.2007 Беспроводная связь: продавцов больше, чем покупателей 2

Публикаций - 40, упоминаний - 57

Иванов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Бинго-Софт - Акцент 10 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 8
Транснефть-Технологии 8 5
Yandex - Яндекс 4103 3
VK - Mail.ru Group 2487 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 3
Синтерра - Synterra 570 2
Microsoft Corporation 11168 2
ГЛОНАСС АО 82 1
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Wargaming 90 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Acronis - Акронис 365 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Почта России ПАО 1579 9
ПСБ - Промсвязьбанк 613 8
ПГК - Первая грузовая компания 98 8
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 8
Mary Kay - Мэри Кэй 82 8
UBS AG 119 8
Модульбанк - Modulbank 95 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 8
Май - Российская торговая компания 49 8
Совкомбанк ПАО 147 8
АльфаСтрахование СГ 208 8
Valtec 9 8
Уралкалий ПАО 62 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 8
A.T.Legal 10 8
Открытие ФК 538 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 8
ОЗК - Объединенная зерновая компания 8 7
PepsiCo - Пепсико 96 6
Волга-Днепр - Авиакомпания 19 6
Нордеа Банк 49 6
Hansa - Ханса 61 6
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 6
Toyota Bank - Toyota Kreditbank GmbH - Тойота Банк 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Газпром нефть 382 1
Qiwi 783 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Президент Российской Федерации 1442 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
Правительство РФ 2208 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Счётная палата РФ 461 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
PAYG - Pay as you go - оплата по мере получения услуги 9 1
Microsoft Windows приложения 105 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
BYOL - Bring Your Own License - Использование уже имеющихся лицензий 15 1
Threat Hunting - Охота за угрозами 11 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 43 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 2
Kaspersky Internet Security 289 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 1
Microsoft Azure 1171 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
JavaScript - Язык программирования 635 1
АПК Минсельхоза России 2 1
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 4 1
Четвернин Алексей 651 16
Кучерова Ольга 9 8
Лигачев Глеб 60 8
Комаров Илья 9 8
Мосягин Константин 19 8
Кутмириди Ян 9 8
Емелин Дмитрий 14 8
Алифанов Кирилл 56 8
Сергеев Сергей 63 8
Карпов Иван 41 8
Панферов Алексей 22 8
Муравьев Владимир 29 8
Гаврилов Юрий 11 8
Михалев Евгений 40 8
Урьяс Вадим 76 8
Васильченко Юрий 10 8
Емельченков Сергей 83 8
Cычев Алексей 8 8
Нагаев Олег 30 8
Новиков Андрей 23 8
Похлебаев Александр 7 7
Куканов Алексей 13 6
Павлов Вадим 8 6
Затуловский Аркадий 16 6
Суровец Дмитрий 44 6
Куликов Александр 16 6
Халматов Максим 45 6
Залманов Андрей 29 5
Новиков Павел 67 3
Козырев Алексей 270 3
Акимов Максим 167 3
Ковнир Евгений 71 3
Пегасов Сергей 52 3
Собянин Сергей 211 2
Греф Герман 205 2
Песков Дмитрий 65 2
Кисляков Евгений 83 2
Мишустин Михаил 302 2
Орешкин Максим 17 2
Бочаров Олег 27 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 20
Россия - Российская федерация - РФ 57680 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Индия - Республика 2181 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Украина 3398 1
Европа 3788 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 8
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
РАН - Российская академия наук 317 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 8
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769383, в очереди разбора - 673067.
Создано именных указателей - 46354.
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