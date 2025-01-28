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Wildberries и Russ запустила сайт о бережном отношении к персональным данным

В преддверии Международного дня защиты персональных данных Wildberries и Russ запустила новый сайт privacy.wildberries.ru, посвященный вопросам обработки и защиты персональных данных пользователей и не только. На ресурсе в простой и доступной форме собрана вся актуальная информация о том, что такое персональные данные и что нужно знать об их обработке. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

На сайте нет сложных формулировок — только ясные ответы на важные вопросы, чтобы каждый пользователь быстро понял: как Wildberries обрабатывает данные пользователей; что каждый пользователь может сделать со своими данными: например, как запросить удаление информации или исправить неточности; куда написать, если остались вопросы о конфиденциальности.

Все разложено по полочкам: никаких длинных документов и «юридического языка». Информация структурирована, а нужный раздел можно найти за пару кликов.

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Энергия ИИ

Основательница Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким: «Есть вещи, важность которых понимаешь только тогда, когда уже настигли последствия. Отвечаем на звонки мошенников, ставим галочки на непроверенных сайтах, делимся фишинговыми ссылками... Эта, я бы сказала, наивность и доверчивость приводит, порой, к плачевным результатам. Наверняка, у каждого из нас есть хотя бы один знакомый, кто с таким сталкивался. Нашим сервисом пользуются миллионы людей ежедневно, поэтому мы обращаем большое внимание на безопасность данных, прозрачность процессов и киберосознанность пользователей. Наша команда специально ко Дню защиты персональных данных запустила новый сайт, где простым языком рассказывают об этом».

«Мы системно развиваем киберосознанность, то есть культуру безопасного поведения, в которой человек осознает свою ответственность за сохранность денег и данных и предпринимает необходимые действия для их защиты. Новый сайт о персональных данных – еще один элемент такой работы. Для обеспечения максимальной безопасности и конфиденциальности данных мы руководствуемся принципом минимизации их обработки. Мы не собираем лишние сведения, а в ситуациях, где есть возможность обойтись без них, мы делаем все, чтобы вообще не хранить и не обрабатывать их. И мы видим, что такой подход Wildberries и Russ уже становится отраслевым стандартом», — сказал Андрей Иванов, руководитель отдела информационной безопасности Wildberries и Russ.

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