ITFB Group и «ГрафТех» объявили о стратегическом партнерстве в области B2G и B2B-проектов

Системный интегратор ITFB Group и российский разработчик программного обеспечения «ГрафТех» заключили соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на реализацию совместных проектов в государственном и корпоративном сегментах, а также продвижение импортонезависимых графических решений на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Согласно договоренностям, ITFB Group включит в свой продуктовый портфель программные решения компании «ГрафТех»: редактор технической и деловой графики «Автограф» — отечественный аналог Microsoft Visio, и приложение для совместной работы «ГрафБорд» — российскую альтернативу таким сервисам, как Miro и Notion. Оба продукта адаптированы под потребности крупных организаций и госструктур: они обладают привычным и интуитивным интерфейсом, что обеспечивает бесшовный переход пользователей с зарубежных решений, а также соответствуют требованиям информационной безопасности, так как являются полностью отечественной разработкой.

В рамках сотрудничества также предусмотрена возможность разработки кастомизированных решений на базе платформ «Автограф» и «ГрафБорд» под индивидуальные задачи компаний. Планируемый объём внедрения составляет 500 лицензий для «Автографа» и 300 — для «ГрафБорда».

Первый совместный проект компаний стал крупнейшим кейсом по импортозамещению в своем сегменте — переход одной из ведущих промышленных компаний России с Microsoft Visio на «Автограф». Решение было внедрено для 17,5 тыс. сотрудников. Этот опыт стал отправной точкой для выстраивания устойчивого и технологически выверенного партнерства.

«Мы начали сотрудничество с серьёзного вызова — полной замены западного ПО в масштабной корпоративной инфраструктуре. Продукты “ГрафТех” показали зрелость, технологическую глубину и высокий уровень готовности к промышленной эксплуатации. Сегодня это одни из немногих решений на рынке, которые позволяют не просто заместить зарубежные аналоги, а сохранить удобство, эффективность и безопасность работы с графикой и визуальными данными. Уверены, что партнёрство с “ГрафТех” позволит нам укрепить позиции ITFB Group в сегменте B2G», —сказал Андрей Иванов, коммерческий директор ITFB Tech (входит в ITFB Group).

Генеральный директор компании «ГрафТех» Петр Василенко: «Российский ИТ-рынок сегодня — это рынок кооперации. Без тесного взаимодействия вендоров и интеграторов эффективное импортозамещение просто невозможно. Мы рады, что нашли в ITFB Group команду, которая не просто разделяет наши ценности, но и обладает колоссальным опытом в реализации комплексных цифровых проектов. Вместе мы не только обеспечим широкое внедрение “Автографа” и “ГрафБорда”, но и сформируем новые стандарты работы с графикой и визуализацией в государственном и корпоративном секторе».

Партнерство ITFB Group и «ГрафТех» — важный шаг в направлении формирования цифрового суверенитета России и перехода к независимой, технологически зрелой ИТ-инфраструктуре в области визуализации и совместной работы с данными.