ИМСАТ ГК - Автограф

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«Автограф» – универсальный редактор деловой и технической графики от ООО «ИМСАТ», российского производителя программного обеспечения. «Автограф» – российский аналог Microsoft Visio. Редактор позволяет создавать диаграммы, схемы, планы и чертежи, строить автоматизации, подключать систему технического документооборота, интегрироваться в бизнес-архитектуру предприятия и оптимизировать процессы.