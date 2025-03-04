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ИМСАТ ГК Автограф
«Автограф» – универсальный редактор деловой и технической графики от ООО «ИМСАТ», российского производителя программного обеспечения. «Автограф» – российский аналог Microsoft Visio. Редактор позволяет создавать диаграммы, схемы, планы и чертежи, строить автоматизации, подключать систему технического документооборота, интегрироваться в бизнес-архитектуру предприятия и оптимизировать процессы.
ИМСАТ ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|ИМСАТ ГК 8 3
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1938 2
|ГрафТех 7 1
|Merlion - Мерлион 814 1
|Microsoft Corporation 24690 1
|ALMI partner - АЛМИ партнер 97 1
|Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4187 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 1
|Microsoft Visio - MS Visio 151 3
|Microsoft Windows 15751 2
|Apple iPod 1537 1
|Apple macOS 2077 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 961 1
|ALMI AlterOS 96 1
|Василенко Петр 9 3
|Орлов Станислав 48 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145752 4
|США - Иллинойс - Чикаго 432 1
|Великобритания - Лондон 2389 1
|Монголия 351 1
|Казахстан - Республика 5574 1
|Узбекистан - Республика 1748 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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