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ИМСАТ ГК Автограф

ИМСАТ ГК - Автограф

«Автограф» – универсальный редактор деловой и технической графики от ООО «ИМСАТ», российского производителя программного обеспечения. «Автограф» – российский аналог Microsoft Visio. Редактор позволяет создавать диаграммы, схемы, планы и чертежи, строить автоматизации, подключать систему технического документооборота, интегрироваться в бизнес-архитектуру предприятия и  оптимизировать процессы.


04.03.2025 «ГрафТех» разработала собственный vsdx-конвертер 1
12.10.2022 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с графическим редактором «Автограф» 2
26.08.2022 «Сиссофт» поможет российским компаниям заменить Microsoft Visio графическим редактором «Автограф» 1
19.07.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором графического редактора «Автограф» 1
26.01.2005 В такси оставляют тысячи телефонов и ноутбуков 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

ИМСАТ ГК и организации, системы, технологии, персоны:

ИМСАТ ГК 8 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1938 2
ГрафТех 7 1
Merlion - Мерлион 814 1
Microsoft Corporation 24690 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 97 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
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