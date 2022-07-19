Merlion стала официальным дистрибьютором графического редактора «Автограф»

Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с группой предприятий «Имсат». Соглашение дает компании право реализации на территории России одного из ключевых продуктов разработчика – графического редактора «Автограф».

Группа предприятий «Имсат» (основана в 1991 г.) - российский разработчик программного обеспечения, нормативных документов, аппаратно-программных комплексов в различных отраслях промышленности и транспорта городского, железнодорожного, метрополитена и т.п. В настоящее время компании принадлежит более 40 зарегистрированных технических решений, внедрено и обслуживается более 4,5 тыс. программных и аппаратных комплексов. С продуктами разработчика автоматизировали свою деятельность за счет внедрения более 4,5 тыс. рабочих мест: РЖД, проектные и другие организации на территории Российской Федерации, Республики Узбекистан, и Республики Монголия, Республики Казахстан.

«Автограф» – полноценный высокопроизводительный российский графический редактор, решающий задачи инженерной и деловой векторной графики. Продукт развивается более 15 лет, представляет собой графическое ядро САПР, на его базе строится система технического документооборота. Позволяет создавать схемы и чертежи с учетом требований государственных и отраслевых стандартов.

Является аналогом зарубежных векторных графических редакторов, редакторов диаграмм и блок-схем. Редактор вместе с совместимостью с российскими операционными системами обеспечивает бесшовный переход с импортного на отечественное ПО. При подключении средств автоматизации «Автограф» способен глубже интегрироваться в бизнес-архитектуру предприятия и оптимизировать процессы.

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Среди особенностей «Автографа»: кроссплатформенность. Доступны готовые версии на Windows, Astra Linux, «Альт» и других ОС; интерфейс и функциональность, соответствующие требованиям российских пользователей крупнейших, в том числе государственных, корпораций; техническая поддержка и доработка решения под нужды заказчика от разработчика САПР; ограничения в применении редактора отсутствуют; пользователь может самостоятельно разработать библиотеку под свои нужды с использованием встроенных средств редактора.

Графический редактор «Автограф» доступен партнерам Merlion. Дистрибьютор планирует знакомить их с продуктом, демонстрировать преимущества, оказывать всестороннюю поддержку при подготовке к тендерным и конкурсным процедурам.