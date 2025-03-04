Разделы

ПО Софт
|

«ГрафТех» разработала собственный vsdx-конвертер

Российский ИТ-вендор «ГрафТех» выпустил «Автограф Стандарт 3.0.0» — новую версию редактора технических и бизнес-схем «Автограф». Она оснащена новым графическим ядром и собственным конвертером схем, позволяющим без потери качества загружать и редактировать проприетарные форматы MS Visio (vsdх). Релиз прошел закрытое бета-тестирование на 1 тыс. пользователей в крупных компаниях ТЭК. На базе «Автограф Стандарт» планируется запуск продуктовой линейки профессионального специализированного ПО для визуализации информации.

Закрытое бета-тестирование «Автограф Стандарт» длилось 5 месяцев — с октября 2024 г. Помимо конвертера, позволяющего проводить бесшовный перенос данных из Microsoft Visio, новая версия содержит улучшенные инструменты для инженеров, работающих со сложными схемами, а также функциональный блок для бизнес-пользователей — импорт и создание bpmn-схем, набор библиотек, автоматическую проверку логики построения схемы. Также в «Автограф Стандарт» появилась возможность создавать диаграммы разного типа на основе таблиц.

Кроме того, изменились способы поставки — теперь «Автограф Стандарт» можно приобрести не только у «ГрафТех» и его партнеров, но и в составе пакета приложений «МойОфис Схема».

Ольга Свитнева, «Самолет»: Несмотря на негативные условия, застройщики переходят на data-driven management
Цифровизация

«Новая версия «Автограф» открывает перед нами много возможностей. Появление собственного конвертера — технологический прорыв, которого ждали сразу несколько наших крупных клиентов и партнеров. Мы большую часть 2024 г. работали над тем, чтобы добиться необходимого результата — и по скорости, и по бесшовности импорта. Теперь мы начинаем создавать семейство решений на базе «Автографа» — разработка ведется собственными силами, но мы рассматриваем и коллаборации с другими вендорами. Наша команда аккумулировала по-настоящему большую экспертизу в области графредакторов, и у нее куда более широкое применение, чем выпуск одного продукта», — сказал генеральный директор «ГрафТех», разработчик редактора «Автограф» Петр Василенко.

По данным компании, всего в 2024 г. клиенты закупили в совокупности более 28 тыс. лицензий «Автограф» и «Автограф Стандарт Бета» — это в три раз больше, чем в 2023 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валерий Ермаков, «Ростелеком»: Доля российских продуктов в видеоаналитике сегодня может достигать 80%

Общий сбор программистов. Создатель C++ призвал разработчиков защитить язык от нападок фанатов Python, Rust, Java и Go

Валерий Гейко, ABSolite: ИБП с умной логикой распределения мощности помогает оптимизировать расходы

Десятки человекоподобных роботов встали к конвейеру в Китае на сборку электромобилей

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме

Россия мстит за санкции. Microsoft коллективно топят под лавиной исков

Конференции

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 умных телескопов для наблюдения за планетами

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще