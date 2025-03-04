«ГрафТех» разработала собственный vsdx-конвертер

Российский ИТ-вендор «ГрафТех» выпустил «Автограф Стандарт 3.0.0» — новую версию редактора технических и бизнес-схем «Автограф». Она оснащена новым графическим ядром и собственным конвертером схем, позволяющим без потери качества загружать и редактировать проприетарные форматы MS Visio (vsdх). Релиз прошел закрытое бета-тестирование на 1 тыс. пользователей в крупных компаниях ТЭК. На базе «Автограф Стандарт» планируется запуск продуктовой линейки профессионального специализированного ПО для визуализации информации.

Закрытое бета-тестирование «Автограф Стандарт» длилось 5 месяцев — с октября 2024 г. Помимо конвертера, позволяющего проводить бесшовный перенос данных из Microsoft Visio, новая версия содержит улучшенные инструменты для инженеров, работающих со сложными схемами, а также функциональный блок для бизнес-пользователей — импорт и создание bpmn-схем, набор библиотек, автоматическую проверку логики построения схемы. Также в «Автограф Стандарт» появилась возможность создавать диаграммы разного типа на основе таблиц.

Кроме того, изменились способы поставки — теперь «Автограф Стандарт» можно приобрести не только у «ГрафТех» и его партнеров, но и в составе пакета приложений «МойОфис Схема».

«Новая версия «Автограф» открывает перед нами много возможностей. Появление собственного конвертера — технологический прорыв, которого ждали сразу несколько наших крупных клиентов и партнеров. Мы большую часть 2024 г. работали над тем, чтобы добиться необходимого результата — и по скорости, и по бесшовности импорта. Теперь мы начинаем создавать семейство решений на базе «Автографа» — разработка ведется собственными силами, но мы рассматриваем и коллаборации с другими вендорами. Наша команда аккумулировала по-настоящему большую экспертизу в области графредакторов, и у нее куда более широкое применение, чем выпуск одного продукта», — сказал генеральный директор «ГрафТех», разработчик редактора «Автограф» Петр Василенко.

По данным компании, всего в 2024 г. клиенты закупили в совокупности более 28 тыс. лицензий «Автограф» и «Автограф Стандарт Бета» — это в три раз больше, чем в 2023 г.