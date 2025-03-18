Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196159
ИКТ 15119
Организации 11639
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3573
Системы 26879
Персоны 85583
География 3090
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

Новые облачные технологии МойОфис Схема

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.03.2025 Облачный «Мой офис» сменил имя, стиль и обзавелся суверенным аналогом Miro 1
04.03.2025 «ГрафТех» разработала собственный vsdx-конвертер 1
21.01.2025 В России создан «убийца» Microsoft Visio 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Новые облачные технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Новые облачные технологии (НОТ) 483 2
ГрафТех - Графические Технологии 16 2
Microsoft Corporation 25657 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2925 1
Red Hat 1369 1
Apache Software Foundation - ASF 227 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6308 3
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 156 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7548 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1763 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3537 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 486 1
Офисные приложения - Табличный редактор - Tabular editor 125 1
Графический редактор - Graphic Editor 116 1
Лазерная указка - Laser pointer 49 1
UML - Unified Modeling Language - унифицированный язык моделирования 67 1
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска - Онлайн-доски 266 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2213 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5051 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1655 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 2031 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 765 1
W3C - SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 163 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27924 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22318 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34114 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10508 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1792 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12989 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4321 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27035 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 478 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7445 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9904 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8530 1
Microsoft Visio - MS Visio 191 3
Linux OS 11371 2
Новые облачные технологии - МойОфис 947 2
Microsoft Windows 16754 2
Lua - язык программирования 75 1
Linux - Debian GNU 562 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 149 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица - МояТаблица 46 1
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 31 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 269 1
Новые облачные технологии - МойОфис Доска - МояДоска 7 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 114 1
Red Hat WildFly - Keycloak 66 1
ИМСАТ ГК - Автограф 7 1
Новые облачные технологии - МойОфис Презентация 15 1
The Open Group - ArchiMate - Architecture-Animate 8 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 107 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2464 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 997 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 154 1
Microsoft Teams - MS Teams 660 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1526 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 358 1
Microsoft Office 4111 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 623 1
ГрафТех - Автограф 2 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 1
Новые облачные технологии - МойОфис Файлы 1 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 851 1
Microsoft Office 365 1033 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 325 1
Василенко Петр 14 1
Дмитриев Алексей 74 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1132 1
Образование в России 2732 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5496 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3917 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1450 1
Ведомости 1422 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449922, в очереди разбора - 728096.
Создано именных указателей - 196159.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще