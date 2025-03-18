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Новые облачные технологии МойОфис Схема
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|18.03.2025
|Облачный «Мой офис» сменил имя, стиль и обзавелся суверенным аналогом Miro 1
|04.03.2025
|«ГрафТех» разработала собственный vsdx-конвертер 1
|21.01.2025
|В России создан «убийца» Microsoft Visio 1
Новые облачные технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Новые облачные технологии (НОТ) 483 2
|ГрафТех - Графические Технологии 16 2
|Microsoft Corporation 25657 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2925 1
|Red Hat 1369 1
|Василенко Петр 14 1
|Дмитриев Алексей 74 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163944 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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