Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform

Авиакомпания «Победа» объединяет свои информсистемы на платформе Red Hat ационного взаимодействия своих информсистем (ИС). В качестве шины заказчиком была выбрана платформа JBoss Fuse американской компании Red Hat, известной своими разработками ПО на основе ОС Linux

«Синимекс» осуществил миграцию ИС НПФ «Благосостояние» на новую интеграционную платформу абот в рамках проекта по модернизации интеграционной платформы НПФ «Благосостояние» на базе Red Hat JBoss Fuse. Как рассказали CNews в компании, в начале 2016 г. перед Фондом возникла задача по

Red Hat выпустила новую версию платформы аналитической обработки данных в реальном времени JBoss Data Grid Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявила о выпуске Red Hat JBoss Data Grid 7, новейшей версии своей технологии обработки данных в оперативной памяти, ко

Red Hat покупает разработчика решений для управления API-интерфейсами 3scale ии окончательного соглашения о покупке компании 3scale — разработчика технологий управления API-интерфейсами, которые пополнят портфель облачных решений Red Hat, включающий в себя такие продукты, как Red Hat JBoss Middleware, Red Hat OpenShift и Red Hat Mobile Application Platform. Об этом CNews сообщили в Red Hat. Управление API-интерфейсами приобретает стратегическое значение для предприя

Red Hat выпустила платформу для построения приложений в гибридных облачных средах JBoss EAP ed Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, анонсировала выпуск сервера приложений Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7 (JBoss EAP), отвечающего спецификации Java EE

«АльфаСтрахование» внедряет ИТ-решения на базе открытого исходного кода ание» раскрыли детали проекта по осуществлению перевода интеграционных модулей на платформу Red Hat JBoss Fuse, обеспечивающую интеграцию различных сервисов, устройств, данных и приложений, вкл

Финпромбанк перешел на ИТ-решения с открытым исходным кодом одного кода, и Финпромбанк раскрыли детали проекта по разработке интеграционного решения на Red Hat JBoss Fuse, промышленной интеграционной платформе с открытым кодом, для построения единого ин

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» перешла на «Логику СЭД» на базе JBoss Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») внедрила свое решение «Логика СЭД» на базе СПО JBoss в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Как сообщили CNews в «Логике биз

Росреестр в Татарстане перенес СЭД с платформы IBM Lotus на JBoss н электронный документооборот с платформы IBM Notes/Domino (ранее Lotus) перенесен на платформу СПО JBoss. Проект выполнен казанской компанией «Интерфейс», партнером «Логики бизнеса». В ноябре

Infor10 ION и Infor LN сертифицированы для платформ Red Hat ью сотрудничества является обеспечение совместимости ERP-решений Infor с Red Hat Enterprise Linux и JBoss Enterprise Middleware, чтобы предложить клиентам гибкие, высокопроизводительные решения

Портальные системы "застряли" в России? к на рынке, распределив 13 компаний, главными из которых являются Microsoft, IBM, Open Text, RedHat JBoss и Oracle, по квадранту. По их мнению, несмотря на такое небольшое количество игроков, р

JBoss Certified ISV Program набирает обороты оставщиков программного обеспечения (ISV), сертифицированных для разработки приложений на платформе JBoss Enterprise Middleware, в последнее время значительно увеличилось. С момента запуска сер

Анонсирован релиз сервера приложений JBoss 5.0 Компания Red Hat анонсировала финальный релиз JBoss Application Server 5.0, первоначально ожидавшийся к выходу еще в 2007 г. Новая версия с

Red Hat открыла инструмент управления для платформы JBoss Корпорация Red Hat анонсировала открытую версию JBoss Operations Network - проект Jopr. Jopr представляет собой решение по управлению элементами платформы JBoss, в первую очередь сервером приложений, обеспечивая администрирование, мон

Анонсирован JBoss Seam 2.0.2.GA Сообщество разработчиков JBoss анонсировало Seam 2.0.2.GA — новый релиз набора библиотек для создания приложений Web 2

Red Hat сертифицирует JBoss по стандарту Common Criteria Red Hat намерена сертифицировать платформу JBoss Enterprise Application Platform на соответствие уровню EAL2+ Common Criteria. Наличие с

JBoss представила обновление сервера приложений Java Компания JBoss, принадлежащая разработчику Linux - Red Hat, представила Jboss Application Serve

Red Hat усилит поддержку JBoss Red Hat намерена усилить поддержку сервера приложений JBoss в дистрибутивах Linux, для чего будет нанимать не менее ста инженеров в каждом квартале. В настоящее время компании не хватает кадров для обеспечения «по-настоящему глобального сервиса» д

Red Hat покупает JBoss Red Hat, производитель ПО с открытым исходным кодом на базе Linux, достиг соглашения о покупке софтверной компании JBoss. Сумма сделки — $350 млн в акциях и денежном выражении. Акции и деньги составят 40% и 60% от суммы сделки соответственно. Кроме того, Red Hat выплатит бонусы в размере $70 млн в зави

Oracle приценивается к JBoss Слухи о том, что Oracle присматривается к JBoss - Open Source разработчику одноименного сервера приложений довольно устойчиво циркулируют среди сообщества разработчиков. Основатель JBoss Марк Флери (Marc Fleury) отказался коммен

В JBoss jBPM найдены уязвимости В JBoss jBPM найдены уязвимости, которые позволяют удаленному пользователю получить потенциальн

Между группами Apache и JBoss усилились разногласия Разработчики двух самых известных групп по разработке ПО с открытым кодом обвиняют друг друга в нарушении авторских прав. Разногласия касаются исходных кодов серверов приложений Geronimo (Apache) и JBoss (JBoss). Трения начались с того, что в прошлом году группа Jboss направила официальное письмо в Apache Software Foundation утверждая что проект Geronimo включил в свой проду

JBoss: первый совместимый с J2EE 1.4 сервер приложений c открытым кодом Компания JBoss выпустила Application Server 4.0 корпоративного уровня - первый сервер приложений с отк

Novell интегрирует сервер Jboss в новые продукты Компании Novell и JBoss объявили о новом соглашении, согласно которому Novell включит сервер приложений с откры