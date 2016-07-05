Middleware AIM Application Infrastructure and Middleware Связующее-промежуточное программное обеспечение
- Middleware-продукты – программное обеспечение, которое выступает связующим звеном между различными приложениями, системами и компонентами, обеспечивая их эффективное взаимодействие, упрощая интеграцию, управление данными, безопасность и транзакции, что позволяет разработчикам сосредоточиться на бизнес-логике, а не на низкоуровневых деталях.
- MWaaS - Middleware as a Service - связующее ПО как сервис
|05.07.2016
Red Hat покупает разработчика решений для управления API-интерфейсами 3scale
ого соглашения о покупке компании 3scale — разработчика технологий управления API-интерфейсами, которые пополнят портфель облачных решений Red Hat, включающий в себя такие продукты, как Red Hat JBoss Middleware, Red Hat OpenShift и Red Hat Mobile Application Platform. Об этом CNews сообщили в Red Hat. Управление API-интерфейсами приобретает стратегическое значение для предприятий, стремящих
|24.04.2013
Интернет-банк «Альфа-Клик» переведен на платформу Oracle Fusion Middleware
«Альфа-Банк» перевел интернет-банк «Альфа-Клик» на новую технологическую платформу, построенную на передовых связующих технологиях Oracle Fusion Middleware. Благодаря инновационным возможностям повышена скорость работы интернет-банка, который теперь обновляется без остановки системы, в разы сократилось время на внедрение новых банковски
|26.12.2012
Infor10 ION и Infor LN сертифицированы для платформ Red Hat
ачале сотрудничества с Red Hat, мировым разработчиком решений с открытым кодом. Целью сотрудничества является обеспечение совместимости ERP-решений Infor с Red Hat Enterprise Linux и JBoss Enterprise Middleware, чтобы предложить клиентам гибкие, высокопроизводительные решения на базе отраслевых стандартов, сообщили CNews в компании. Теперь Infor10 ION и Infor LN сертифицированы для операцио
|28.08.2012
Oracle обновила средства разработки Enterprise Pack for Eclipse
ет новые инструменты проектирования для Oracle Application Development Framework (Oracle ADF) — основанной на стандартах стратегической среды разработки для Oracle Fusion Applications и Oracle Fusion Middleware, а также усовершенствования для разработки защищенных веб-сервисов. По информации Oracle, впервые в этой версии реализована поддержка Eclipse Juno (3.8 и 4.2) и предлагаются новые фу
|25.05.2010
JBoss Certified ISV Program набирает обороты
По данным Red Hat, число независимых поставщиков программного обеспечения (ISV), сертифицированных для разработки приложений на платформе JBoss Enterprise Middleware, в последнее время значительно увеличилось. С момента запуска сертификационной программы JBoss Certified ISV Program в конце 2008, по данным Red Hat, число сертифицированных ISV прил
|25.09.2009
Oracle представила в России новое поколение Oracle Fusion Middleware 11g
Корпорация Oracle представила в России новое поколение семейства Oracle Fusion Middleware 11g, объединяющее передовые программные продукты связующего слоя. По данным Oracle, на разработку платформы ушло 7350 человеко-лет, автоматическое тестирование платформы длилось 13 м
|09.07.2009
Oracle выпустил первые продукты класса Oracle Identity Management 11g
Корпорация Oracle, в рамках мирового анонса Oracle Fusion Middleware 11g, объявила о начале продаж первых компонент семейства Oracle Identity Management 11g. Среди новых решений — Oracle Platform Security Services, Oracle Internet Directory 11g, Oracl
|07.07.2009
Вышел Oracle WebLogic Suite 11g
Корпорация Oracle анонсировала выпуск комплекса Oracle WebLogic Suite 11g, входящего в состав семейства связующего программного обеспечения нового поколения Oracle Fusion Middleware 11g и включающего высокопроизводительный сервер приложений Oracle WebLogic Server, а также Oracle Coherence, Oracle JRockit, Oracle JDeveloper и Oracle Enterprise Manager. В целом, O
|01.07.2009
Большой релиз: Вышла Oracle Fusion Middleware 11g
Корпорация Oracle сегодня (1 июля) официально представила Oracle Fusion Middleware 11g . Это единая платформа ПО промежуточного слоя (иначе говоря, программ-посредников), позволяющих интегрировать разнородные приложения на базе открытых стандартов Java и связывать
|27.03.2009
Oracle Enterprise Manager 10g Release 5 расширяет поддержку Oracle Fusion Middleware
Корпорация Oracle предлагает новые модернизированные пакеты средств управления для семейства Oracle Fusion Middleware в составе решения Oracle Enterprise Manager 10g Release 5 (10gR5). Компаниям, использующим Oracle WebLogic Server, теперь предоставляется единое решение для управления приложениями,
|07.11.2008
Oracle интегрировал продукты BEA в Oracle Fusion Middleware
тво Oracle в СНГ объявило об успешной интеграции Oracle и BEA в России и СНГ и представило стратегию развития связующего программного обеспечения, основанную на синергии продуктов BEA и Oracle Fusion Middleware и защите инвестиций клиентов обеих компаний. Отметим, что программное обеспечение связующего слоя входит в тройку основополагающих бизнесов Oracle. В исследования и разработку новых
|18.09.2008
Анонсирован выпуск Oracle WebLogic Server 10g R3
Корпорация Oracle, реализуя свою стратегию развития семейства Oracle Fusion Middleware и планы по интеграции продуктов BEA, выпустила сервер приложений Oracle WebLogic Server 10g R3. Oracle WebLogic Server 10g R3 является одним из первых продуктов, в которых объединены
|15.11.2007
Oracle демонстрирует функциональность Oracle Fusion Middleware 11g
Корпорация Oracle сегодня представила планируемую функциональность своей платформы приложений следующего поколения - Oracle Fusion Middleware 11g. В ней средства сервис-ориентированной архитектуры (SOA), Grid-технологии и новая функциональность Enterprise 2.0 объединены в единую модульную защищенную платформу для построени
|27.10.2006
Oracle начала поставки Oracle SOA Suite 10g Release 3
ок Oracle SOA Suite 10g Release 3 и представила информацию о средствах управления и методологических принципах этого программного пакета. Oracle SOA Suite 10g Release 3, входящее состав Oracle Fusion Middleware (семейство основанных на стандартах связующих программных продуктов, позволяющее внедрять SOA и управлять ими в гетерогенных вычислительных средах), позволяет облегчить ключевые аспе
|21.09.2006
Россия: Oracle пересмотрел партнерскую политику
ованных в выбранной области. Согласно новой программе, в 2007 финансовом году партнеры корпорации могут получить статус Центра компетенции Oracle по шести технологическим направлениям: «Oracle Fusion Middleware: Integration», «Oracle Fusion Middleware: Information Security», «Oracle Fusion Middleware: Business Intelligence and Data Warehousing», «Oracle Fusion Middleware
|20.09.2006
Ларри Эллисон: Middleware и БД для Oracle Fusion Applications у нас уже есть
Весь мир сейчас двигается в направлении web-сервисов, и упускать момент нельзя. Однако вовсе не только Fusion Applications ставится во главу угла в Oracle. Например, очень большое внимание уделяется middleware. И это очевидно хотя бы потому, что Fusion Applications базируется на Fusion Middleware. Кроме того, Fusion – это еще и принципиально новые методы защиты данных. Для реализаци
|15.09.2006
Ларри Эллисон: Middleware и БД для Oracle Fusion Applications у нас уже есть
Весь мир сейчас двигается в направлении web-сервисов, и упускать момент нельзя. Однако вовсе не только Fusion Applications ставится во главу угла в Oracle. Например, очень большое внимание уделяется middleware. И это очевидно хотя бы потому, что Fusion Applications базируется на Fusion Middleware. Кроме того, Fusion – это еще и принципиально новые методы защиты данных. Для реализаци
|17.01.2006
eToken будет работать на Linux и MAC OS
езопасности, компания Aladdin обеспечила возможность поддержки модельным рядом eToken операционных систем Linux и МАС OS X. Благодаря выпуску программного обеспечения промежуточного слоя eToken Linux Middleware и eToken Middleware для MAC OS, все электронные ключи и смарт-карты eToken, включая продукты eToken PRO 64K и eToken NG-OTP cо встроенным генератором одноразовых паролей, могу
|14.12.2005
ПО PeopleSoft совместили с Fusion Middleware 10g R2
Oracle сообщила об успешной сертификации продуктов приобретенной ею PeopleSoft на совместимость с Fusion Middleware 10g Release 2 — набором промежуточных программ для создания сервис-ориентированных архитектур. Fusion Middleware пользуются более 27000 клиентов, по данным на октябрь 200
|31.08.2005
Владимир Алексеев назначен руководителем направления Oracle Fusion Middleware
Сегодня представительство «Oracle СНГ» объявило о назначении Владимира Алексеева руководителем направления связующего программного обеспечения (Oracle Fusion Middleware). Рынок связующего ПО в России был объявлен ключевым приоритетом 2006 финансового года Oracle в СНГ. В круг задач руководителя направления связующего ПО входит взаимодействие с ведущ
|29.07.2005
IDC: рынок middleware вырос на 6,4%
Корпорация IBM по-прежнему занимает первое место на рынке промежуточного программного обеспечения (middleware), однако конкуренты продолжают наступать, говорится в последнем обзоре рынка аналитической компании IDC. IBM поставляет более трети всего промежуточного ПО, а точнее, 37%. На втором
