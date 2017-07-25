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Oracle WebCenter Suite
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 39, упоминаний - 80
Oracle WebCenter Suite и организации, системы, технологии, персоны:
|Колумбийская федерация муниципалитетов 1 1
|Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 12 1
|WS-Federation - Web Services Federation 6 1
|Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
|Columbia University - Колумбийский университет 157 1
|SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.