Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Oracle WebCenter Suite

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.07.2017 Новые сервисы Oracle PaaS и SaaS доступны в ЦОД клиента в расширенном портфолио Cloud at Customer 2
29.06.2016 В «Спортмастере» внедрена СЭД на базе Oracle BPM Suite 1
04.02.2015 «Почта России» ищет поставщика услуг техподдержки решений Oracle 1
03.02.2015 Develonica создала многофункциональный портал для МРСК Северо-Запада 1
18.09.2014 РДТЕХ создал хранилище электронных образов документов для «Банка Москвы» 1
04.07.2014 Oracle предложила новую версию платформы для управления бизнес-процессами Oracle BPM Suite 1
16.04.2014 Oracle Identity Management 11g R2 позволяет безопасно развертывать корпоративные, облачные и мобильные среды 1
09.09.2013 Обновленный Oracle WebCenter оптимизирует мобильные взаимодействия с клиентами, партнерами и сотрудниками 3
23.01.2013 РДТЕХ создаёт систему «Электронное досье клиента» для ВТБ 1
01.11.2012 Oracle представила в России свои новейшие разработки в рамках Oracle OpenWorld 2012 1
23.07.2012 В «Спортмастере» создан корпоративный портал на основе Oracle WebCenter 2
20.07.2012 Корпоративный портал банка: новые требования 2
15.06.2012 Oracle обновила решение для управления веб-средой Oracle WebCenter Sites 2
30.01.2012 РДТЕХ получил специализацию Oracle WebCenter Portal 3
29.09.2011 Oracle анонсировала высокопроизводительный вычислительный комплекс SPARC SuperCluster T4-4 1
28.09.2011 «Сибур Холдинг» внедрил систему взаимодействия с контрагентами на базе Oracle Fusion Middleware 11g 1
20.07.2011 Oracle анонсирует полнофункциональную платформу взаимодействия с пользователями 8
22.02.2011 ПО для СМБ: внедряем ИТ без лишних затрат 1
01.02.2011 Oracle WebCenter Suite 11g обеспечивает развертывание современных пользовательских сред 6
29.09.2010 Oracle представила 16-ядерный серверный процессор и новые системы семейства SPARC T3 1
07.07.2010 Вышел Oracle Business Intelligence 11g: интегрированный комплекс продуктов для бизнес-анализа 2
02.02.2010 В чем причина "затишья" Oracle на рынке ECM? 1
21.10.2009 Oracle анонсировала новые версии инструментов разработки приложений на базе Java, SOA и Web 2.0 2
25.09.2009 Oracle представила в России новое поколение Oracle Fusion Middleware 11g 5
14.09.2009 Oracle представит Oracle Fusion Middleware 11g в Москве 1
02.09.2009 Российская премьера Oracle Fusion Middleware 11g: 23 сентября в Москве 2
20.08.2009 Google Wave: а будет ли революция? 3
16.07.2009 Oracle WebCenter Suite 11g: платформа для развёртывания корпоративных порталов 6
09.07.2009 Oracle выпустил первые продукты класса Oracle Identity Management 11g 1
07.07.2009 Вышел Oracle WebLogic Suite 11g 1
01.07.2009 Большой релиз: Вышла Oracle Fusion Middleware 11g 1
30.06.2009 Oracle: новые средства управления производительностью приложений в SOA-средах 1
07.11.2008 Oracle интегрировал продукты BEA в Oracle Fusion Middleware 3
15.11.2007 Oracle демонстрирует функциональность Oracle Fusion Middleware 11g 1
29.10.2007 1 ноября пройдет Oracle TechForum 2007 1
17.10.2007 1 ноября пройдет Oracle TechForum 2007 1
12.10.2007 1 ноября пройдет Oracle TechForum 2007 1
22.02.2007 Oracle выпустила пакет Oracle WebCenter Suite 6

Публикаций - 39, упоминаний - 80

Oracle WebCenter Suite и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 37
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 6
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 5
SAP SE 5601 3
X Corp - Twitter 2938 3
Microsoft Corporation 25775 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
TerraLink - ТерраЛинк 292 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
ФОРС - Центр разработки 703 3
Google LLC 12690 3
Oracle EMEA 20 3
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Intel Corporation 12811 2
Softline - Софтлайн 3743 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Крок - Croc 1964 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 2
Dell EMC 5180 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
9594 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
Directum - Директум 1268 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 1
AT&T Inc 1726 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 1
Adobe Systems 1597 1
Terrasoft - Террасофт 206 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
1С-Рарус 982 1
Pentaho 63 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 1
NTT Data - Itelligence AG 49 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
Почта России ПАО 2370 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
United Colors of Benetton 39 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Колумбийская федерация муниципалитетов 1 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 12 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 195 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 8
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 5
Композитные приложения - Составные приложения - Composite applications 30 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 4
Wiki - Вики - режим Википедии 282 4
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 4
Web 2.0 - Веб 2.0 400 4
Композит - композитный материал - композиционный материал 395 4
Mashup - Мэшап - веб-приложение 23 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 21
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 12
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 60 12
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 11
Oracle JDeveloper 44 11
Oracle ECM - Oracle Enterprise Content Management Suite 24 11
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 10
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 7
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 7
Oracle Fusion ERP 68 7
Oracle ADF - Oracle Application Development Framework - Oracle TopLink ADF - Oracle TopLink Application Development Framework 31 7
Oracle Hyperion 259 5
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 5
Microsoft Office 4170 4
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 4
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 4
Oracle Coherence - Oracle Tangosol Coherence Data Grid 20 4
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 4
Microsoft Windows 16882 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
Oracle Exalogic 73 3
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 3
Oracle AS - Oracle Application Server 94 3
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 30 3
Oracle Enterprise Pack for Eclipse - OEPE 11 2
Google Android 15244 2
Abbyy FlexiCapture 178 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
Apple Safari - браузер 896 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 2
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 78 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 2
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 2
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 2
Pawlik Greg - Павлик Грег 4 2
Алексеев Герман 10 2
Стаханов Евгений 21 2
Пустозеров Евгений 3 2
MacMillan Andy - МакМиллан Энди 5 2
Fowler John - Фаулер Джон 22 2
Ильвовский Алексей 2 2
Jasuja Amit - Джасуйа Амит 7 2
Patel Rahul - Пател Рахул 2 1
Кузнецов Сергей 163 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Дмитриев Алексей 85 1
Лившиц Дмитрий 23 1
Назипов Дмитрий 86 1
Левиков Дмитрий 4 1
Курьянов Сергей 162 1
Афанасьев Алексей 25 1
Демидов Михаил 134 1
Лановенко Валерий 46 1
Якимчук Сергей 30 1
Кубликова Ирина 28 1
Эзрохи Андрей 13 1
Семушина Вера 5 1
Yelamanchili Balaji - Еламанчили Баладжи 5 1
Хорольский Сергей 1 1
Дибров Кирилл 5 1
Литвак Алексей 1 1
Ефимов Леонид 2 1
Kurian Thomas - Курьян Томас 1 1
Абаева Юлия 1 1
Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 1
O'Reilly Tim - О’Райли Тим - Орейли Тим 8 1
Chiaradia Aldo - Киарадиа Альдо 1 1
Косенков Борис 1 1
Толкачева Светлана 1 1
Rodwick Paul - Родвик Пол 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Казахстан - Республика 6048 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Украина 7928 2
Европа 24964 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 33 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 2
Металлы - Платина - Platinum 500 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Экономический эффект 1342 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 192 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 1
Цифровое право - Цифровые права 141 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Экзамены 517 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 1
Аудит - аудиторский услуги 1265 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Gartner - Гартнер 3658 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Forrester Research 834 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Forrester Consulting 26 1
Gartner Magic Quadrant CRM Lead Management - Gartner Magic Quadrant CRM Customer Engagement - Gartner CRM Vendor Guide 3 1
Gartner Magic Quadrant Social Software in the Workplace 1 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
Oracle TechForum 25 3
Oracle OpenWorld 65 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще