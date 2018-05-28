Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC

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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|28.05.2018
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Oracle анонсирует приложения с ИИ для «умного производства»
производительность. Новые адаптивные интеллектуальные приложения для производственных предприятий (Oracle Adaptive Intelligent Applications for Manufacturing) используют машинное обучение и ИИ
|28.02.2018
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Oracle расширяет возможности управления финансами благодаря приложениям с ИИ
тнерских платформ передовые достижения науки о данных и алгоритмы машинного обучения, новые решения Oracle Adaptive Intelligent Applications для систем планирования ресурсов предприятия (Enterp
|06.10.2017
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Oracle представила облачный интеллектуальный комплекс обеспечения безопасности и управления
ью облачного сервиса Oracle CASB Cloud Service. При этом учитывается контекст идентификации сервиса Oracle Identity Cloud Service и используется весь спектр данных телеметрии операций и логов O
|08.06.2017
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Oracle включает искусственный интеллект в облачные сервисы безопасности
нформации. Этот анонс касается внедрения новых возможностей адаптивного доступа (Adaptive Access) в Oracle Identity Cloud Service для управления динамическим доступом к приложениям, усовершенст
|01.11.2016
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«Связь-Банк» защитил сервисы ДБО от мошенничества с помощью Oracle Adaptive Access Manager
й в каналах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) физических лиц, созданную на базе решения Oracle Adaptive Access Manager (ОААМ). Теперь банк может обнаруживать подозрительные операции
|16.04.2014
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Oracle Identity Management 11g R2 позволяет безопасно развертывать корпоративные, облачные и мобильные среды
мам, а также процессы периодической проверки менеджерами пользовательских привилегий. Кроме того, в Oracle Access Management реализованы дополнительные возможности и средства повышения производ
|09.10.2013
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Oracle представила полное решение для управления идентификационными данными
тификационными данными Oracle Identity and Access Management. В обновленном продукте оптимизировано Oracle Identity Governance — единое решение для управления доступом, объединяющее возможности
|13.05.2013
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«ОТП Банк» внедрил систему управления учетными данными и бизнес-ролями на базе технологий Oracle
ению единой централизованной системы управления учетными данными и бизнес-ролями на базе технологий Oracle Identity Manager и Identity Analytics. Система позволила более чем в 2 раза сократить
|08.11.2012
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«Киевстар» автоматизировал управление правами доступа на базе Oracle Identity Manager
«Киевстар» и компания «Инфосистемы Джет» объявили о завершении проекта по созданию системы управления и контроля прав доступа на базе продукта Oracle Identity Manager. Полученный «Киевстар» инструмент для структурирования и упорядочивания процессов управления учетными записями позволил на порядок сократить время ожидания получения пра
|16.10.2012
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Oracle предлагает упрощенный интегрированный подход к управлению правами доступа для бизнес-приложений
Корпорация Oracle анонсировала Oracle Identity Governance Suite, ключевой компонент Oracle Identity Management 11g Release 2
|01.08.2012
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Oracle анонсировала новый релиз платформы Oracle Identity Management 11g
ационными требованиями. Портфолио решений Identity Management разделено на три основные категории — Oracle Identity Governance, Oracle Access Management и Oracle Directory Services. Так, админи
|25.04.2012
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РДТЕХ обеспечивает безопасность доступа к приложениям в банке ВТБ
м этапе работ экспертами РДТЕХ была создана система управления привилегиями пользователей на основе Oracle Identity Manager. В ходе второго этапа проекта были выполнены работы по развёртыванию
|26.03.2012
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«ОТП Банк» создал систему управления учетными данными на базе Oracle Identity Manager
Компания «Инфосистемы Джет» объявила о завершении первого этапа проекта по внедрению системы централизованного управления учетными данными на базе технологии Oracle Identity Manager в «ОТП Банке». Новая система позволила повысить эффективность процессов управления и контроля доступа пользователей в ключевых информационных системах банка. Внедрение о
|16.03.2012
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РДТЕХ получил специализацию Oracle Identity Administration and Analytics
свои компетенции в области продаж, внедрения, разработки и поддержки технологий, входящих в решения Oracle Identity Management. Специалисты РДТЕХ успешно прошли экзаменационные испытания Oracle
|16.11.2011
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Oracle обновляет Oracle Identity Analytics
слений) и без ущерба для быстродействия или целостности данных. Как отмечается, тесная интеграция с Oracle Identity Manager 11g делает Oracle Identity Analytics единственным в отрасли предложен
|22.02.2011
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Oracle Identity and Access Management Suite 11g сертифицирован ФСТЭК России
Г объявило о расширении спектра сертифицированных решений по управлению безопасностью и представило Oracle Identity and Access Management Suite 11g – комплекс нового поколения по управлению иде
|24.11.2010
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«Комстар» внедрил решение Oracle для управления доступом сотрудников
сса IDM (Identity Management) как по продуктам SUN Identity Manager (ныне Oracle Waveset), так и по Oracle Identity Manager, а также направлениям Oracle ESSO, Oracle Identity Analytics. Продукт
|10.08.2010
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Oracle Identity Management 11g обеспечивает сервис-ориентированный подход к управлению ИБ
e, служба предварительно записанных голосовых сообщений), электронной почты и мгновенных сообщений; Oracle Identity Analytics 11g — модуль Enterprise Compliance and Governance на базе средств б
|08.10.2009
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Вышел Oracle Enterprise Single Sign-On Anywhere: защищённый доступ к корпоративным ресурсам
продукта - Oracle Enterprise Single Sign-On (ESSO) Anywhere. Являясь ключевым компонентом семейства Oracle Identity Management, продукт Oracle ESSO Anywhere расширяет комплекс Oracle Enterprise
|09.07.2009
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Oracle выпустил первые продукты класса Oracle Identity Management 11g
х мирового анонса Oracle Fusion Middleware 11g, объявила о начале продаж первых компонент семейства Oracle Identity Management 11g. Среди новых решений — Oracle Platform Security Services, Orac
|10.06.2009
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«Сибур» управляет идентификационными данными с помощью Oracle IAMS
омпания R-Style внедрила интегрированный набор продуктов Oracle Access & Identity Management Suite (Oracle IAMS) в компании «Сибур». Система предназначена для создания единого хранилища учетных
|02.03.2009
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РГУФКСиТ внедрил систему авторизации пользователей на базе Oracle IAMS
зованная система авторизации была реализована на базе системы управления идентификационными данными Oracle Identity Manager (OIM). Произведена интеграция Oracle Identity Manager с АИС «К
|16.07.2008
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R-Style Softlab интегрировала RS-Bank V.6 с Oracle Identity Manager
и банков RS-Bank V.6 и инструмента управления учетными записями пользователей корпоративного уровня Oracle Identity Manager, входящего в комплекс продуктов Oracle Identity Management. Результат
|29.04.2008
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Oracle Identity Management: управление аутентификацией для Linux и Unix
Корпорация Oracle объявила о начале продаж ПО Oracle Authentication Services for Operating Systems — нового компонента решения Oracle Identity Management, входящего в состав семейства Oracle Fusion Middleware. Oracle Authentication Services for Operating Systems позволяет централизовать аутентификацию и администрирован
|29.02.2008
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Новый Oracle Identity Manager: эффективное управление идентификационными данными
Корпорация Oracle сообщила о выпуске новой версии Oracle Identity Manager, которая учитывает растущие потребности организаций в отношении обеспечения соответствия нормативным требованиям и затрат времени на аудит данных. Система предоставляет
|11.12.2007
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«Аэрофлот» создает систему управления идентификационными данными
тов Oracle Identity & Access Management Suite (Oracle IAMS), одним из компонентов которого является Oracle Identity Manager, предназначенный для управления идентификационными данными пользовате
|20.02.2007
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Анонсировано новое решение для Oracle Identity Management
ациями и распределять ресурсы, проводить диагностику и устранение неполадок. Отметим, что семейство Oracle Identity Management может использоваться с широким спектром серверов приложений, СУБД
|13.12.2006
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Oracle приступила к поставкам Oracle Enterprise Single Sign-On Suite
авок продукта Oracle Enterprise Single Sign-On Suite. Новый пакет является частью комплекса решений Oracle Identity Management. Он помогает упростить и оптимизировать систему безопасности, обес
|10.04.2006
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Oracle представила новые продукты в России
обеспечения, представила в России новое семейство продуктов по управлению идентификацией и доступом Oracle Identity and Access Management, составляющую комплекса связующего программного обеспеч
Oracle Identity Governance и организации, системы, технологии, персоны:
|OSI - Open Source Initiative 79 1
|WS-Federation - Web Services Federation 6 1
|Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
|ComputerWorld 144 8
|Открытые системы ИД 176 8
|PCweek 30 8
|Adani Ports 1 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
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