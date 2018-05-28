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Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC

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28.05.2018 Oracle анонсирует приложения с ИИ для «умного производства»

производительность. Новые адаптивные интеллектуальные приложения для производственных предприятий (Oracle Adaptive Intelligent Applications for Manufacturing) используют машинное обучение и ИИ
28.02.2018 Oracle расширяет возможности управления финансами благодаря приложениям с ИИ

тнерских платформ передовые достижения науки о данных и алгоритмы машинного обучения, новые решения Oracle Adaptive Intelligent Applications для систем планирования ресурсов предприятия (Enterp
06.10.2017 Oracle представила облачный интеллектуальный комплекс обеспечения безопасности и управления

ью облачного сервиса Oracle CASB Cloud Service. При этом учитывается контекст идентификации сервиса Oracle Identity Cloud Service и используется весь спектр данных телеметрии операций и логов O
08.06.2017 Oracle включает искусственный интеллект в облачные сервисы безопасности

нформации. Этот анонс касается внедрения новых возможностей адаптивного доступа (Adaptive Access) в Oracle Identity Cloud Service для управления динамическим доступом к приложениям, усовершенст
01.11.2016 «Связь-Банк» защитил сервисы ДБО от мошенничества с помощью Oracle Adaptive Access Manager

й в каналах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) физических лиц, созданную на базе решения Oracle Adaptive Access Manager (ОААМ). Теперь банк может обнаруживать подозрительные операции
16.04.2014 Oracle Identity Management 11g R2 позволяет безопасно развертывать корпоративные, облачные и мобильные среды

мам, а также процессы периодической проверки менеджерами пользовательских привилегий. Кроме того, в Oracle Access Management реализованы дополнительные возможности и средства повышения производ
09.10.2013 Oracle представила полное решение для управления идентификационными данными

тификационными данными Oracle Identity and Access Management. В обновленном продукте оптимизировано Oracle Identity Governance — единое решение для управления доступом, объединяющее возможности
13.05.2013 «ОТП Банк» внедрил систему управления учетными данными и бизнес-ролями на базе технологий Oracle

ению единой централизованной системы управления учетными данными и бизнес-ролями на базе технологий Oracle Identity Manager и Identity Analytics. Система позволила более чем в 2 раза сократить

08.11.2012 «Киевстар» автоматизировал управление правами доступа на базе Oracle Identity Manager

«Киевстар» и компания «Инфосистемы Джет» объявили о завершении проекта по созданию системы управления и контроля прав доступа на базе продукта Oracle Identity Manager. Полученный «Киевстар» инструмент для структурирования и упорядочивания процессов управления учетными записями позволил на порядок сократить время ожидания получения пра
16.10.2012 Oracle предлагает упрощенный интегрированный подход к управлению правами доступа для бизнес-приложений

Корпорация Oracle анонсировала Oracle Identity Governance Suite, ключевой компонент Oracle Identity Management 11g Release 2
01.08.2012 Oracle анонсировала новый релиз платформы Oracle Identity Management 11g

ационными требованиями. Портфолио решений Identity Management разделено на три основные категории — Oracle Identity Governance, Oracle Access Management и Oracle Directory Services. Так, админи
25.04.2012 РДТЕХ обеспечивает безопасность доступа к приложениям в банке ВТБ

м этапе работ экспертами РДТЕХ была создана система управления привилегиями пользователей на основе Oracle Identity Manager. В ходе второго этапа проекта были выполнены работы по развёртыванию

26.03.2012 «ОТП Банк» создал систему управления учетными данными на базе Oracle Identity Manager

Компания «Инфосистемы Джет» объявила о завершении первого этапа проекта по внедрению системы централизованного управления учетными данными на базе технологии Oracle Identity Manager в «ОТП Банке». Новая система позволила повысить эффективность процессов управления и контроля доступа пользователей в ключевых информационных системах банка. Внедрение о
16.03.2012 РДТЕХ получил специализацию Oracle Identity Administration and Analytics

свои компетенции в области продаж, внедрения, разработки и поддержки технологий, входящих в решения Oracle Identity Management. Специалисты РДТЕХ успешно прошли экзаменационные испытания Oracle
16.11.2011 Oracle обновляет Oracle Identity Analytics

слений) и без ущерба для быстродействия или целостности данных. Как отмечается, тесная интеграция с Oracle Identity Manager 11g делает Oracle Identity Analytics единственным в отрасли предложен
22.02.2011 Oracle Identity and Access Management Suite 11g сертифицирован ФСТЭК России

Г объявило о расширении спектра сертифицированных решений по управлению безопасностью и представило Oracle Identity and Access Management Suite 11g – комплекс нового поколения по управлению иде
24.11.2010 «Комстар» внедрил решение Oracle для управления доступом сотрудников

сса IDM (Identity Management) как по продуктам SUN Identity Manager (ныне Oracle Waveset), так и по Oracle Identity Manager, а также направлениям Oracle ESSO, Oracle Identity Analytics. Продукт
10.08.2010 Oracle Identity Management 11g обеспечивает сервис-ориентированный подход к управлению ИБ

e, служба предварительно записанных голосовых сообщений), электронной почты и мгновенных сообщений; Oracle Identity Analytics 11g — модуль Enterprise Compliance and Governance на базе средств б
08.10.2009 Вышел Oracle Enterprise Single Sign-On Anywhere: защищённый доступ к корпоративным ресурсам

продукта - Oracle Enterprise Single Sign-On (ESSO) Anywhere. Являясь ключевым компонентом семейства Oracle Identity Management, продукт Oracle ESSO Anywhere расширяет комплекс Oracle Enterprise
09.07.2009 Oracle выпустил первые продукты класса Oracle Identity Management 11g

х мирового анонса Oracle Fusion Middleware 11g, объявила о начале продаж первых компонент семейства Oracle Identity Management 11g. Среди новых решений — Oracle Platform Security Services, Orac
10.06.2009 «Сибур» управляет идентификационными данными с помощью Oracle IAMS

омпания R-Style внедрила интегрированный набор продуктов Oracle Access & Identity Management Suite (Oracle IAMS) в компании «Сибур». Система предназначена для создания единого хранилища учетных
02.03.2009 РГУФКСиТ внедрил систему авторизации пользователей на базе Oracle IAMS

зованная система авторизации была реализована на базе системы управления идентификационными данными Oracle Identity Manager (OIM). Произведена интеграция Oracle Identity Manager с АИС «К
16.07.2008 R-Style Softlab интегрировала RS-Bank V.6 с Oracle Identity Manager

и банков RS-Bank V.6 и инструмента управления учетными записями пользователей корпоративного уровня Oracle Identity Manager, входящего в комплекс продуктов Oracle Identity Management. Результат
29.04.2008 Oracle Identity Management: управление аутентификацией для Linux и Unix

Корпорация Oracle объявила о начале продаж ПО Oracle Authentication Services for Operating Systems — нового компонента решения Oracle Identity Management, входящего в состав семейства Oracle Fusion Middleware. Oracle Authentication Services for Operating Systems позволяет централизовать аутентификацию и администрирован
29.02.2008 Новый Oracle Identity Manager: эффективное управление идентификационными данными

Корпорация Oracle сообщила о выпуске новой версии Oracle Identity Manager, которая учитывает растущие потребности организаций в отношении обеспечения соответствия нормативным требованиям и затрат времени на аудит данных. Система предоставляет

11.12.2007 «Аэрофлот» создает систему управления идентификационными данными

тов Oracle Identity & Access Management Suite (Oracle IAMS), одним из компонентов которого является Oracle Identity Manager, предназначенный для управления идентификационными данными пользовате
20.02.2007 Анонсировано новое решение для Oracle Identity Management

ациями и распределять ресурсы, проводить диагностику и устранение неполадок. Отметим, что семейство Oracle Identity Management может использоваться с широким спектром серверов приложений, СУБД

13.12.2006 Oracle приступила к поставкам Oracle Enterprise Single Sign-On Suite

авок продукта Oracle Enterprise Single Sign-On Suite. Новый пакет является частью комплекса решений Oracle Identity Management. Он помогает упростить и оптимизировать систему безопасности, обес
10.04.2006 Oracle представила новые продукты в России

обеспечения, представила в России новое семейство продуктов по управлению идентификацией и доступом Oracle Identity and Access Management, составляющую комплекса связующего программного обеспеч

Публикаций - 102, упоминаний - 223

Oracle Identity Governance и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7044 92
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 264 19
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 541 11
Oracle EMEA 20 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1398 7
ФОРС - Центр разработки 699 7
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 7
Oracle Siebel Systems 519 5
Intel Corporation 12754 5
IBM - International Business Machines Corp 9667 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Открытые технологии 729 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 4
Oracle Europe 4 4
Крок - Croc 1953 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 644 4
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15470 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 931 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1446 3
Oracle - BEA Systems 162 2
Oracle - Portal Software 57 2
МегаФон 10551 2
SAP SE 5568 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
HP EDS - Electronic Data Systems 239 2
Fujitsu 2098 2
AT&T Inc 1723 2
Salesforce 487 2
Oracle A&C 1 1
Google LLC 12574 1
Nvidia Corp 3923 1
Capgemini Consulting 131 1
Huawei Switch & Enterprise Gateway 3 1
Tuxedo Computers 16 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Tata Consultancy Services 66 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3124 6
ВТБ - Почта Банк 512 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1102 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8701 2
Альфа-Банк 1963 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 2
Bank of America - Банк Америки 269 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 161 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 219 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 166 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 476 1
AgroScout 1 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
BNSF Railway 6 1
Связной ГК 1396 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 901 1
Microsoft - LinkedIn 693 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Северсталь ПАО - Severstal 615 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 581 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 612 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 186 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 387 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
Фаберлик - Faberlic 108 1
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5514 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3597 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5571 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3269 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Колумбийская федерация муниципалитетов 1 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 11 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3044 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3177 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 970 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 492 1
OSI - Open Source Initiative 79 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5767 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2443 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6094 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7289 4
Аудит - аудиторский услуги 3362 4
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1264 4
Металлы - Платина - Platinum 497 4
Мастер-класс - workshop - воркшоп 113 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3532 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3416 3
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1377 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12138 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2954 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 979 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1304 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4772 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8697 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17956 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1087 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2011 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 991 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6981 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11321 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1561 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3643 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2692 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21311 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5412 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1087 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2626 1
ComputerWorld 144 8
Открытые системы ИД 176 8
PCweek 30 8
Adani Ports 1 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Gartner - Гартнер 3647 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Gartner Impacts of Artificial Intelligence on Financial Management Applications 1 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 1
Gartner Magic Quadrant Identity Governance and Administration - Gartner Identity & Access Management 3 1
IDC - International Data Corporation 4966 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3907 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
Oracle OpenWorld 65 10
Oracle TechForum 25 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Создано именных указателей - 196227.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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