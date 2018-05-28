Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC

Oracle анонсирует приложения с ИИ для «умного производства» производительность. Новые адаптивные интеллектуальные приложения для производственных предприятий (Oracle Adaptive Intelligent Applications for Manufacturing) используют машинное обучение и ИИ

Oracle расширяет возможности управления финансами благодаря приложениям с ИИ тнерских платформ передовые достижения науки о данных и алгоритмы машинного обучения, новые решения Oracle Adaptive Intelligent Applications для систем планирования ресурсов предприятия (Enterp

Oracle представила облачный интеллектуальный комплекс обеспечения безопасности и управления ью облачного сервиса Oracle CASB Cloud Service. При этом учитывается контекст идентификации сервиса Oracle Identity Cloud Service и используется весь спектр данных телеметрии операций и логов O

Oracle включает искусственный интеллект в облачные сервисы безопасности нформации. Этот анонс касается внедрения новых возможностей адаптивного доступа (Adaptive Access) в Oracle Identity Cloud Service для управления динамическим доступом к приложениям, усовершенст

«Связь-Банк» защитил сервисы ДБО от мошенничества с помощью Oracle Adaptive Access Manager й в каналах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) физических лиц, созданную на базе решения Oracle Adaptive Access Manager (ОААМ). Теперь банк может обнаруживать подозрительные операции

Oracle Identity Management 11g R2 позволяет безопасно развертывать корпоративные, облачные и мобильные среды мам, а также процессы периодической проверки менеджерами пользовательских привилегий. Кроме того, в Oracle Access Management реализованы дополнительные возможности и средства повышения производ

Oracle представила полное решение для управления идентификационными данными тификационными данными Oracle Identity and Access Management. В обновленном продукте оптимизировано Oracle Identity Governance — единое решение для управления доступом, объединяющее возможности

«ОТП Банк» внедрил систему управления учетными данными и бизнес-ролями на базе технологий Oracle ению единой централизованной системы управления учетными данными и бизнес-ролями на базе технологий Oracle Identity Manager и Identity Analytics. Система позволила более чем в 2 раза сократить

«Киевстар» автоматизировал управление правами доступа на базе Oracle Identity Manager «Киевстар» и компания «Инфосистемы Джет» объявили о завершении проекта по созданию системы управления и контроля прав доступа на базе продукта Oracle Identity Manager. Полученный «Киевстар» инструмент для структурирования и упорядочивания процессов управления учетными записями позволил на порядок сократить время ожидания получения пра

Oracle предлагает упрощенный интегрированный подход к управлению правами доступа для бизнес-приложений Корпорация Oracle анонсировала Oracle Identity Governance Suite, ключевой компонент Oracle Identity Management 11g Release 2

Oracle анонсировала новый релиз платформы Oracle Identity Management 11g ационными требованиями. Портфолио решений Identity Management разделено на три основные категории — Oracle Identity Governance, Oracle Access Management и Oracle Directory Services. Так, админи

РДТЕХ обеспечивает безопасность доступа к приложениям в банке ВТБ м этапе работ экспертами РДТЕХ была создана система управления привилегиями пользователей на основе Oracle Identity Manager. В ходе второго этапа проекта были выполнены работы по развёртыванию

«ОТП Банк» создал систему управления учетными данными на базе Oracle Identity Manager Компания «Инфосистемы Джет» объявила о завершении первого этапа проекта по внедрению системы централизованного управления учетными данными на базе технологии Oracle Identity Manager в «ОТП Банке». Новая система позволила повысить эффективность процессов управления и контроля доступа пользователей в ключевых информационных системах банка. Внедрение о

РДТЕХ получил специализацию Oracle Identity Administration and Analytics свои компетенции в области продаж, внедрения, разработки и поддержки технологий, входящих в решения Oracle Identity Management. Специалисты РДТЕХ успешно прошли экзаменационные испытания Oracle

Oracle обновляет Oracle Identity Analytics слений) и без ущерба для быстродействия или целостности данных. Как отмечается, тесная интеграция с Oracle Identity Manager 11g делает Oracle Identity Analytics единственным в отрасли предложен

Oracle Identity and Access Management Suite 11g сертифицирован ФСТЭК России Г объявило о расширении спектра сертифицированных решений по управлению безопасностью и представило Oracle Identity and Access Management Suite 11g – комплекс нового поколения по управлению иде

«Комстар» внедрил решение Oracle для управления доступом сотрудников сса IDM (Identity Management) как по продуктам SUN Identity Manager (ныне Oracle Waveset), так и по Oracle Identity Manager, а также направлениям Oracle ESSO, Oracle Identity Analytics. Продукт

Oracle Identity Management 11g обеспечивает сервис-ориентированный подход к управлению ИБ e, служба предварительно записанных голосовых сообщений), электронной почты и мгновенных сообщений; Oracle Identity Analytics 11g — модуль Enterprise Compliance and Governance на базе средств б

Вышел Oracle Enterprise Single Sign-On Anywhere: защищённый доступ к корпоративным ресурсам продукта - Oracle Enterprise Single Sign-On (ESSO) Anywhere. Являясь ключевым компонентом семейства Oracle Identity Management, продукт Oracle ESSO Anywhere расширяет комплекс Oracle Enterprise

Oracle выпустил первые продукты класса Oracle Identity Management 11g х мирового анонса Oracle Fusion Middleware 11g, объявила о начале продаж первых компонент семейства Oracle Identity Management 11g. Среди новых решений — Oracle Platform Security Services, Orac

«Сибур» управляет идентификационными данными с помощью Oracle IAMS омпания R-Style внедрила интегрированный набор продуктов Oracle Access & Identity Management Suite (Oracle IAMS) в компании «Сибур». Система предназначена для создания единого хранилища учетных

РГУФКСиТ внедрил систему авторизации пользователей на базе Oracle IAMS зованная система авторизации была реализована на базе системы управления идентификационными данными Oracle Identity Manager (OIM). Произведена интеграция Oracle Identity Manager с АИС «К

R-Style Softlab интегрировала RS-Bank V.6 с Oracle Identity Manager и банков RS-Bank V.6 и инструмента управления учетными записями пользователей корпоративного уровня Oracle Identity Manager, входящего в комплекс продуктов Oracle Identity Management. Результат

Oracle Identity Management: управление аутентификацией для Linux и Unix Корпорация Oracle объявила о начале продаж ПО Oracle Authentication Services for Operating Systems — нового компонента решения Oracle Identity Management, входящего в состав семейства Oracle Fusion Middleware. Oracle Authentication Services for Operating Systems позволяет централизовать аутентификацию и администрирован

Новый Oracle Identity Manager: эффективное управление идентификационными данными Корпорация Oracle сообщила о выпуске новой версии Oracle Identity Manager, которая учитывает растущие потребности организаций в отношении обеспечения соответствия нормативным требованиям и затрат времени на аудит данных. Система предоставляет

«Аэрофлот» создает систему управления идентификационными данными тов Oracle Identity & Access Management Suite (Oracle IAMS), одним из компонентов которого является Oracle Identity Manager, предназначенный для управления идентификационными данными пользовате

Анонсировано новое решение для Oracle Identity Management ациями и распределять ресурсы, проводить диагностику и устранение неполадок. Отметим, что семейство Oracle Identity Management может использоваться с широким спектром серверов приложений, СУБД

Oracle приступила к поставкам Oracle Enterprise Single Sign-On Suite авок продукта Oracle Enterprise Single Sign-On Suite. Новый пакет является частью комплекса решений Oracle Identity Management. Он помогает упростить и оптимизировать систему безопасности, обес