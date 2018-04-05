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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Устюжанин Дмитрий
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Публикаций - 43, упоминаний - 46
Устюжанин Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 11
|Горбатько Александр 90 10
|Стуров Дмитрий 25 9
|Соколов Алексей 121 9
|Козлов Александр 54 9
|Бокова Людмила 80 9
|Свириденко Алексей 18 8
|Демидов Сергей 50 7
|Палей Лев 31 7
|Данилов Сергей 13 6
|Лютиков Виталий 17 6
|Лебедь Сергей 12 6
|Юфаркин Александр 10 6
|Хлысталова Юлия 9 6
|Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 6
|Кулинич Владимир 8 6
|Громов Александр 12 6
|Ковалев Денис 10 6
|Гадарь Дмитрий 11 6
|Соколов Олег 51 6
|Приезжева Антонина 18 6
|Дюбанов Анатолий 86 6
|Остапенко Григорий 26 6
|Кузнецов Станислав 64 6
|Контемиров Юрий 27 6
|Сычев Артем 48 6
|Окулесский Василий 22 4
|Петрова Елена 18 4
|Козырь Сергей 30 4
|Быстров Константин 19 4
|Скородумов Анатолий 63 4
|Строкович Антон 45 4
|Ермаченков Алексей 14 2
|Яшин Леонид 20 2
|Кириллов Александр 21 2
|Борисов Сергей 17 2
|Кандыбович Дмитрий 8 2
|Аитов Тимур 47 2
|Шевченко Евгений 55 1
|Глебов Олег 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770067, в очереди разбора - 673749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770067, в очереди разбора - 673749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru