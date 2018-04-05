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Устюжанин Дмитрий


05.04.2018 Целевые ИБ-атаки становятся все дешевле 1
15.03.2018 Докладчики конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
12.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
02.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
20.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
06.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
26.01.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
27.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
14.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
29.11.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
13.02.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
19.01.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
12.12.2014 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
21.11.2014 Борьба с киберпреступностью набирает обороты 2
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности 1
13.05.2014 Конференция CNews «ИБ бизнеса и госструктур: актуальные решения» 1
03.12.2013 Информационная безопасность: усиление защиты 1
28.08.2013 В Москве пройдет конференция по информационной безопасности C^2: Cyber Challenge 1
10.06.2013 Современный мир как DDoS-атака: как защитить свои данные? 1
17.02.2012 На конференции CNews «Защита персональных данных» выступит замглавы Роскомнадзора 1
03.02.2012 Конференция CNews: «Защита персональных данных: модернизация 152-ФЗ» 1
16.01.2012 Конференция CNews «Защита персональных данных: модернизация 152-ФЗ» 1
02.12.2011 Производитель BlackBerry открыл вакансию эксперта-лоббиста в России 1
25.11.2011 CNews FORUM 2011: банки, розницу, безопасность - в "облака" 1
13.09.2011 Абоненты «Билайна» под защитой «Лаборатории Касперского» 1
02.09.2011 CNews FORUM расскажет о новых трендах ИТ в торговле 1
03.08.2011 CNews FORUM 2011 расскажет, как получить миллионы от Сколково и когда Москва станет ИТ-столицей 1
06.06.2011 Оборотная сторона популярности ИБ: проблемы множатся 1
31.05.2011 Bell Integrator внедрил систему сетевого анализа и контроля интернет-трафика в «ВымпелКоме» 1
18.05.2011 «Лаборатория Касперского» будет информировать «Билайн» о мобильных номерах мошенников 1
18.05.2011 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
07.04.2010 Microsoft Security Essentials: как защитить компьютер от вирусов бесплатно? 1
18.03.2010 Закон о персональных данных: рынок не готов? 1
17.02.2010 Круглый стол CNews: «Защита персональных данных» 1

Публикаций - 43, упоминаний - 46

Устюжанин Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 23
VK - Mail.ru Group 2487 10
Microsoft Corporation 11168 9
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
SAP CIS - САП СНГ 757 4
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 88 3
АйТи 753 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 208 2
SAP SE 3220 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
Atom Security - ранее AtomPark Software (Атом Безопасность) 12 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Программный продукт ГК 92 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Открытие ФК 538 12
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 9
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 7
Мегаполис ТК 90 7
Нэклис-Банк 15 6
Газпром нефть 382 6
Интерпрогрессбанк 20 6
Экономикс-Банк 7 4
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Эстет 9 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 2
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 6
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 10
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
EPP - Endpoint Protection Platforms - платформы защиты оконечных узлов 14 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 1
Atom Security - StaffCop 14 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Linux OS 4276 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 36 1
Четвернин Алексей 651 11
Горбатько Александр 90 10
Стуров Дмитрий 25 9
Соколов Алексей 121 9
Козлов Александр 54 9
Бокова Людмила 80 9
Свириденко Алексей 18 8
Демидов Сергей 50 7
Палей Лев 31 7
Данилов Сергей 13 6
Лютиков Виталий 17 6
Лебедь Сергей 12 6
Юфаркин Александр 10 6
Хлысталова Юлия 9 6
Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 6
Кулинич Владимир 8 6
Громов Александр 12 6
Ковалев Денис 10 6
Гадарь Дмитрий 11 6
Соколов Олег 51 6
Приезжева Антонина 18 6
Дюбанов Анатолий 86 6
Остапенко Григорий 26 6
Кузнецов Станислав 64 6
Контемиров Юрий 27 6
Сычев Артем 48 6
Окулесский Василий 22 4
Петрова Елена 18 4
Козырь Сергей 30 4
Быстров Константин 19 4
Скородумов Анатолий 63 4
Строкович Антон 45 4
Ермаченков Алексей 14 2
Яшин Леонид 20 2
Кириллов Александр 21 2
Борисов Сергей 17 2
Кандыбович Дмитрий 8 2
Аитов Тимур 47 2
Шевченко Евгений 55 1
Глебов Олег 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 9
Россия - Республика Мордовия 390 9
Россия - Челябинская область 661 6
Восточная Европа 1691 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Швейцария - Давос 35 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Израиль 725 1
Европа 3788 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Европа Западная 618 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 6
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
B2B International 48 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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