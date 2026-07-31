Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Израиля Кабинет министров Израиля
СОБЫТИЯ
Публикаций - 34, упоминаний - 40
Правительство Израиля и организации, системы, технологии, персоны:
|Peres Shimon - Шимон Перес 3 2
|Гузман Роман 2 2
|Карасин Игорь 2 2
|Рагимов Эли 2 2
|Чубайс Анатолий 222 2
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
|Долмацкий Яков 4 1
|Шмулевич Марк 90 1
|Коротков Андрей 87 1
|Зубков Виктор 49 1
|Христенко Виктор 44 1
|Шульман Александр 8 1
|Шевченко Яна 1 1
|Netanyahu Benjamin - Нетанияху Биньямин 1 1
|Моисеева Вероника 1 1
|Pinchuck Avner - Пинчук Авнер 2 1
|Sheetrit Meir - Шитрит Меир 1 1
|Демидов Сергей 129 1
|Палей Лев 58 1
|Горбатько Александр 105 1
|Аитов Тимур 197 1
|Меламед Леонид 150 1
|Гузев Иван 14 1
|Устюжанин Дмитрий 50 1
|Коротнев Константин 35 1
|Кандыбович Дмитрий 18 1
|Полищук Дмитрий 14 1
|Борисов Сергей 21 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461696, в очереди разбора - 728007.
Создано именных указателей - 198687.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461696, в очереди разбора - 728007.
Создано именных указателей - 198687.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.