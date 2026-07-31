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Правительство Израиля Кабинет министров Израиля

Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля

СОБЫТИЯ


31.07.2026 Израиль лишил Intel госсубсидий на $425 млн. Чипмейкер никак не может начать строительство нового завода 1
01.08.2024 Власти Израиля изъяли документы и компьютеры у создателей шпионской программы Pegasus, чтобы они не попали в США 1
11.06.2024 Intel свернула стройку фабрики чипов в Израиле. Она стоила $25 млрд, а компания остро нуждается в деньгах 1
13.11.2019 Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП по вине своего водителя 1
25.12.2018 Беспилотный автомобиль «Яндекса» выйдет на дороги Тель-Авива 1
05.04.2018 Целевые ИБ-атаки становятся все дешевле 1
29.05.2014 Между президентом России и премьер-министром Израиля может быть организована прямая шифрованная связь 1
12.07.2013 В Израиле появилась база биометрических данных граждан 1
04.12.2012 Марк Шмулевич подписал в Израиле меморандум о снижении тарифов на роуминг и достиг договоренностей о сотрудничестве в сфере ИТ 2
26.04.2010 Израиль разрешил ввоз iPad 1
15.04.2010 Израиль запретил iPad 1
22.03.2010 Россия будет сотрудничать с Израилем в области промышленных НИОКР 2
18.03.2009 С 18 по 21 марта состоится визит делегации РОСНАНО в Израиль 2
06.04.2007 Кардинально решена мусорная проблема 1
06.12.2006 "Технологические теплицы": Израиль пожинает плоды 1
29.05.2006 Открыт сайт по оформлению израильских виз 1
23.01.2004 Новая система безопасности защитит автобусы от шахидов 2
23.01.2004 Новая система безопасности защитит автобусы от шахидов 2
21.05.2003 Израильские ИТ-компании нашли партнеров в России 1
16.05.2003 Россиянам расскажут об израильских телекоммуникационных технологиях 2
22.03.2002 Неделя в Сети: в Багдаде все спокойно 1
23.11.2001 Онлайн-банки: число пользователей растет, число транзакций снижается 1
10.10.2001 Агентство Imageland PR открыло интерактивное подразделение 1
18.09.2001 Кабинет министров Израиля против немедленной продажи контрольного пакета Bezeq 1
16.04.2001 Создана "мышь" для слепых 1
16.04.2001 Создана "мышь" для слепых 1
29.03.2001 В Израиле объявлены тендеры лицензий на мобильную связь 2-го и 3-го поколения 1
11.03.2001 Производство в сфере высоких технологий в Израиле выросло на 72% за пять лет 1
30.01.2001 В Израиле отложили тендер по лицензии на сотовую связь из-за отсутствия претендентов 1
03.11.2000 Ближневосточный конфликт: в бой вступают хакеры 1
03.10.2000 В Израиле объявлен тендер на четвертую лицензию оператора мобильной связи 1
03.05.2000 Intel намерена расширить свой производственный центр в Израиле 1
12.04.2000 Французская антирасистская группа подала в суд на Yahoo! за продажу нацистской символики 1
07.04.2000 Кабинет министров Израиля потребовал от Amazon.com снять с продажи "Протоколы сионских мудрецов" 1

Публикаций - 34, упоминаний - 40

Правительство Израиля и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12804 4
Cellcom Israel - Селком 27 3
Bezeq Israel Telecom - Pelephone 13 3
Yandex - Яндекс 9196 3
Bezeq Israel Telecom - Bezeq Telecommunications - Безек - Безек Бейнлеуми 30 2
Amazon Inc - Amazon.com 3272 2
Apple Inc 13136 2
IBM - International Business Machines Corp 9697 2
Lenovo Motorola 3563 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
AT&T South - BellSouth 234 1
Motorola Inc 1156 1
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 106 1
Yahoo! France 9 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5646 1
SAP SE 5597 1
Meta Platforms - Facebook 4618 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1759 1
Check Point Software Technologies 829 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1098 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 999 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
Yahoo! 3726 1
NSO Group 33 1
Программный Продукт ГК 104 1
AOL Inc - America Online 1883 1
ЦФТ - Золотая Корона 362 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 60 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 33 1
Mirabilis 28 1
Adobe Macromedia 219 1
Бифит - Bifit 91 1
Avrora Robotics - Аврора Роботикс 4 1
НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 3 1
TASE - Tel Aviv Stock Exchange - Тель-Авивская фондовая биржа 5 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 1
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 1
Edelmann Group - Edelman Public Relations Worldwide - Edelman Interactive Solutions 4 1
Apollo Global Management 11 1
Содбизнесбанк - Банк содействия бизнесу и предпринимательству 5 1
Brookfield Asset Management 2 1
eBay Inc 1640 1
НСПК - Национальная система платежных карт 945 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1894 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3884 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 455 2
Bank of Israel - Центральный банк Государства Израиль 6 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5964 1
Ассоциация промышленников Израиля - Российско-израильский деловой совет - Торгово-Промышленная палата Израиль-Россия 1 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1685 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13771 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5664 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6534 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2063 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3195 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1892 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 27 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
LICRA - International League Against Racism and Anti-Semitism - Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme - Международная Лига Противников Расизма и Антисемитизма 12 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
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СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 1
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Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 298 1
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Паспорт - Паспортные данные 2843 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1721 1
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3097 1
Спорт - Шахматы - Chess 259 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 997 1
Total Telecom 613 3
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2732 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Известия ИД 767 2
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1261 1
The Register - The Register Hardware 1781 1
The Guardian - Британская газета 406 1
AP - Associated Press 2007 1
Haaretz 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8614 5
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
B2B International 50 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 272 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2190 1
NAIAS Mobility Challenge 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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