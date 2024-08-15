Индексная книга (каталог) CNews*
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Кандыбович Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 18, упоминаний - 19
Кандыбович Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Демидов Сергей 129 5
|Палей Лев 57 4
|Горбатько Александр 105 4
|Беляев Дмитрий 32 3
|Никонов Андрей 5 3
|Сухарев Александр 7 3
|Янов Алексей 8 3
|Плешков Алексей 68 3
|Гадарь Дмитрий 29 3
|Гусев Сергей 44 2
|Борисов Сергей 21 2
|Воробьев Артем 26 2
|Шойтов Александр 115 2
|Севостьянов Александр 16 2
|Киселёв Андрей 13 2
|Ерин Андрей 22 2
|Подшивалов Павел 3 2
|Войлуков Алексей 21 2
|Гощицкий Александр 3 2
|Ермак Антон 3 2
|Корзун Александр 15 2
|Луганцев Александр 51 2
|Степанов Андрей 37 2
|Ложкин Руслан 35 2
|Путин Сергей 72 2
|Дилбарян Павел 26 2
|Нуйкин Андрей 50 2
|Мусич Роман 28 2
|Курбатов Владимир 35 2
|Аитов Тимур 197 2
|Касимов Вячеслав 34 2
|Устюжанин Дмитрий 50 2
|Василенко Александр 95 2
|Мельников Максим 38 2
|Бенгин Владимир 38 2
|Глебов Олег 9 1
|Акимов Евгений 39 1
|Золотухин Сергей 5 1
|Хаустов Иван 20 1
|Сивцев Илья 173 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11528 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449922, в очереди разбора - 728096.
Создано именных указателей - 196159.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449922, в очереди разбора - 728096.
Создано именных указателей - 196159.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.