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Кандыбович Дмитрий

СОБЫТИЯ


15.08.2024 «СКБ Контур» увеличила долю в Staffcop до 95% ​ 2
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
03.04.2023 Российский производитель замещает зарубежную DLP-систему в российского банка 1
02.03.2023 Как происходит импортозамещение на рынке ИБ 1
13.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
06.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
27.04.2022 Cross Technologies объявила о стратегическом партнерстве c компанией «Атом безопасность» 1
18.11.2021 Системообразующая ИТ-компания России выходит на рынок ИБ, составив конкуренцию Infowatch и «Ростелеком-Солар» 1
18.11.2021 «СКБ Контур» приобрел крупную долю в разработчике программ для защиты корпоративных данных 1
17.07.2018 «Атом Безопасность» представил новую версию StaffCop Enterprise для Linux-систем 1
05.04.2018 Целевые ИБ-атаки становятся все дешевле 1
15.03.2018 Докладчики конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
11.10.2017 «Атом Безопасность» представила новую версию StaffCop Enterprise 1
26.04.2017 Новая версия DLP-системы StaffCop Enterprise представлена с поддержкой агента под GNU/Linux и Windows 1
16.02.2017 Второй сезон образовательного проекта в области ИБ «Кибербаталии» пройдет весной 2017 года 1
01.06.2016 Вышла новая версия системы StaffCop Enterprise для контроля компьютеров сотрудников 1
17.02.2015 «Атом Безопасность» предлагает новое защитное решение для бизнеса — StaffCop Enterprise 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Кандыбович Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 59 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5548 7
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 304 4
Fraudex - Фродекс 17 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1316 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 902 2
InfoWatch - Инфовотч 1157 2
Ред Софт - Red Soft 1192 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2925 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 171 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 699 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 137 2
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 135 1
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 32 1
One Identity 11 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 76 1
Открытые технологии 729 1
Такснет - Taxnet 9 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 488 1
ITG - ITglobal.com - Serverspace 70 1
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 34 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 572 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 176 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 1
MIND Software - Майнд Софт 60 1
СибАкадемСофт НП - Некоммерческое партнерство содействия развитию информационных технологий 10 1
Sangfor Technologies 11 1
DECK AUTH 1 1
Scalaxi Group - Скалакси Групп 2 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 1
Broadcom - VMware 2587 1
Yandex - Яндекс 9048 1
Microsoft Corporation 25657 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1722 1
Intel Corporation 12752 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 205 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1291 1
Softline - Софтлайн 3627 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 831 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1749 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1873 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 316 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 271 3
Первый Инвестиционный Банк 4 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3116 3
ГПБ - Газпромбанк 1254 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 3
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 2
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 2
МКБ - Московский кредитный банк 647 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1488 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1046 2
Северсталь ПАО - Severstal 614 2
Абсолют Банк 246 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 2
Bayer AG - Байер 85 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Силовые машины 164 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 1
Эстет 14 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 93 1
ЦентроКредит АКБ 20 1
Шереметьево Хэндлинг 49 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8688 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 426 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 547 1
Нэклис-Банк 16 1
НСПК - Национальная система платежных карт 935 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 1
Газпром нефть 701 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 609 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 65 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13554 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5484 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5566 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 2
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 33 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3043 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2299 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1177 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 492 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8060 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34114 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24014 6
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1887 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17867 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9090 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12673 5
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 967 4
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 475 4
Микрофон - Microphone 2779 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27924 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  849 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13593 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2419 3
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1586 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12633 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3762 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12017 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 877 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10082 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1374 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8530 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11635 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12989 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6290 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4249 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3619 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12011 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2307 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6400 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4121 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7762 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1036 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3035 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17763 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6402 2
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 115 16
Linux OS 11371 5
Microsoft Windows 16754 3
VK WorkSpace Почта - VK WorkMail - Почта+ 32 2
VK Teams 82 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 997 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6155 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1330 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 194 2
Microsoft Authenticator 5 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 365 1
HPE Superdome - серия серверов 77 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 290 1
СКБ Контур - Контур.Призма 23 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 139 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1706 1
PRO32 - Getscreen 11 1
Secret Technologies - Secret Cloud Enterprise, SCE - Secret Cloud DRM 27 1
Axiom JDK СЗИ 161 1
Red Hat WildFly - Keycloak 66 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 245 1
Sangfor NGAF - Sangfor Next-Generation Application Firewall 2 1
MIND Software - MIND Migration - MIND Migrate 21 1
MIND Software - MIND Guard 16 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 13 1
ITG - ITglobal.com - vStack SDN - vStack SDS - vStack SDC 2 1
ITG - ITglobal.com - vStack OS 2 1
ITG - ITglobal.com - vStack HV 2 1
БИС - ITQuick - Jumse 52 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 997 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 305 1
Microsoft Windows 10 1928 1
Microsoft Office 4111 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1526 1
Microsoft Azure 1511 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 101 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5584 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1435 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1637 1
Демидов Сергей 129 5
Палей Лев 57 4
Горбатько Александр 105 4
Беляев Дмитрий 32 3
Никонов Андрей 5 3
Сухарев Александр 7 3
Янов Алексей 8 3
Плешков Алексей 68 3
Гадарь Дмитрий 29 3
Гусев Сергей 44 2
Борисов Сергей 21 2
Воробьев Артем 26 2
Шойтов Александр 115 2
Севостьянов Александр 16 2
Киселёв Андрей 13 2
Ерин Андрей 22 2
Подшивалов Павел 3 2
Войлуков Алексей 21 2
Гощицкий Александр 3 2
Ермак Антон 3 2
Корзун Александр 15 2
Луганцев Александр 51 2
Степанов Андрей 37 2
Ложкин Руслан 35 2
Путин Сергей 72 2
Дилбарян Павел 26 2
Нуйкин Андрей 50 2
Мусич Роман 28 2
Курбатов Владимир 35 2
Аитов Тимур 197 2
Касимов Вячеслав 34 2
Устюжанин Дмитрий 50 2
Василенко Александр 95 2
Мельников Максим 38 2
Бенгин Владимир 38 2
Глебов Олег 9 1
Акимов Евгений 39 1
Золотухин Сергей 5 1
Хаустов Иван 20 1
Сивцев Илья 173 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 12
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2018 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 2
Израиль 2835 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 149 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Чаплыгин 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4177 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3399 1
Индия - Bharat 5824 1
Франция - Французская Республика 8119 1
Россия - СФО - Новосибирск 4825 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14740 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1211 1
Россия - УФО - Челябинская область 1478 1
Иран - Исламская Республика Иран 1151 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 936 1
Швейцария - Давос 74 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 649 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1344 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6499 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7276 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11301 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15791 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4771 2
Английский язык 6984 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2547 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2375 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6966 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5591 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2950 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9060 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6426 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1158 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 931 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2626 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2102 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе - Закон о НПС 164 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 166 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6513 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2080 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2998 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 244 1
Утечка мозгов - brain drain 59 1
Список системообразующих предприятий РФ 324 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5073 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3922 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2999 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6124 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1691 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3046 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 859 1
Аудит - аудиторский услуги 3356 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11528 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8510 4
B2B International 50 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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