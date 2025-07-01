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Акимов Евгений
УПОМИНАНИЯ
Акимов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Банкротный Клуб 1 1
|BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 1
|Демидов Сергей 127 3
|Палей Лев 55 3
|Музипов Фарит 4 3
|Скородумов Анатолий 65 2
|Касимов Вячеслав 34 2
|Лысенко Юрий 33 2
|Яшкин Вячеслав 6 2
|Куличенко Алексей 4 2
|Огородников Дмитрий 27 2
|Ференец Вадим 29 2
|Кондрашин Михаил 22 2
|Ляпунов Игорь 127 2
|Беленко Павел 2 2
|Мухин Александр 3 2
|Крохин Валентин 32 2
|Аксаков Анатолий 155 1
|Натрусов Артем 295 1
|Чаркин Евгений 299 1
|Ягнятинский Евгений 32 1
|Чамара Денис 59 1
|Клепиков Алексей 118 1
|Сотин Денис 216 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Аитов Тимур 197 1
|Кучугин Илья 42 1
|Лигачев Глеб 89 1
|Беляев Владислав 89 1
|Потапкин Михаил 26 1
|Нагаев Олег 30 1
|Меньшов Кирилл 126 1
|Шмаков Роман 17 1
|Размахаев Сергей 42 1
|Фридман Илья 42 1
|Ворошилов Павел 9 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Попов Андрей 112 1
|Бокучава Тариэл 21 1
|Воронин Петр 37 1
|Кузьмич Всеволод 31 1
|Суворов Антон 22 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8231 4
|Gartner - Гартнер 3576 2
|Forrester Research 824 2
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 121 2
|IDC - International Data Corporation 4922 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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