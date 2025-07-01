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Индексная книга (каталог) CNews*
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Акимов Евгений


УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 Portal DA открывает доступ к активам Белоруссии для российских покупателей 1
21.11.2024 Киберполигон «Солар» подготовил более 250 киберзащитников Беларуси для работы в SOC 1
02.09.2024 Новая версия Solar CyberMir 6.0 создает условия для роста навыков в киберзащите на 30-40% 1
12.08.2024 На Portal DA Сбербанка теперь можно приобрести активы Росимущества 1
29.03.2024 ГК «Солар»: 88% участников прошедших киберучений подтверждают их явную пользу 1
16.01.2024 Киберучения ГК «Солар» для РОИВов выявили точки развития специалистов 1
03.10.2023 ГК «Солар»: 75% российских компаний планируют проводить киберучения для повышения квалификации своих специалистов 1
19.03.2019 «Центр технологий банкротства» и «Банкротный клуб» дговорились об информационном сотрудничестве 1
14.12.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» пройдет 14 марта 2019 года 1
03.12.2018 Гонишь в дверь, а они в окно! 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 2
21.04.2017 В «Северстали» назначен директор по информационным технологиям 1
14.04.2017 «Норникель» переманил ИТ-директора у «Северстали» 1
16.02.2017 Второй сезон образовательного проекта в области ИБ «Кибербаталии» пройдет весной 2017 года 1
16.10.2015 «Инфосистемы Джет» развернули систему управления событиями ИБ для «Северстали» 1
27.08.2015 «Инфосистемы Джет» внедрили систему контроля и мониторинга инцидентов ИБ для Qiwi 1
04.08.2015 Объем рынка ИБ в России по итогам 2014 г. достиг 59 млрд руб. 1
04.08.2015 Рынок защиты информации в РФ серьезно трансформируется, но его динамика замедляется 1
21.05.2015 Оборот «Инфосистемы Джет» в области ИБ составил 2,2 млрд руб. 1
09.07.2013 «Инфосистемы Джет» помогли «Малине» отразить мощную DDoS-атаку 1
25.04.2013 «Инфосистемы Джет» выпустили решение Jet inView Security для проведения разноуровневой ИБ-аналитики 1
19.04.2013 Оборот «Инфосистемы Джет» по направлению ИБ в 2012 г. вырос на 26% 1
22.01.2013 «Инфосистемы Джет» подтвердили соответствие «УкрСиббанка» требованиям PCI DSS 2.0 1
27.11.2012 «Банк Хоум Кредит» сертифицирован «Инфосистемами Джет» по стандарту PCI DSS 1
29.05.2012 «Инфосистемы Джет» создали для ВГТРК систему контроля уязвимостей на базе продукта MaxPatrol 1
29.03.2012 «Инфосистемы Джет» помогли УБРиР сертифицировать платежные системы по стандарту PCI DSS 1
21.02.2012 «Инфосистемы Джет» помогли «СКБ-банку» модернизировать систему ИБ 1
23.12.2011 Мобильность должна быть безопасной 1
10.11.2011 «Инфосистемы Джет» провели аудит процессингового центра «МультиКарта» по стандарту PCI DSS 2.0 1
22.08.2011 Главные потребители ИБ-услуг в России – крупный бизнес и госструктуры 1
01.07.2011 «Инфосистемы Джет» внедрили систему мониторинга и управления событиями ИБ для «Тройки Диалог» 1
16.02.2011 «Инфосистемы Джет» модернизировали систему ИБ банка «Зенит» в соответствии с требованиями PCI DSS 1
16.04.2010 «Инфосистемы Джет» подвели итоги работы по направлению ИБ за 2009 г. 1
17.03.2009 Эксперты спорят: бороться с инсайдерами аморально? 1
14.01.2009 «Мосэнергосбыт» защитился от утечек данных с помощью Zlock 1
08.12.2008 Круглый стол CNews: Как противостоять инсайдерам 1
14.08.2008 «УРСА Банк» провел оценку рисков ИБ в соответствии с Basel II 1
09.04.2008 Хакеры сосредоточены на легальных сайтах 1
28.02.2008 Symantec и «Инфосистемы Джет» завершили проект для «Евросети» 1

Публикаций - 39, упоминаний - 40

Акимов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 24
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1026 7
SAP SE 5347 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 682 2
SAP CIS - САП СНГ 855 2
Oracle Corporation 6766 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5068 2
Softline - Софтлайн 3025 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 2
IBM - International Business Machines Corp 9481 2
Информзащита 798 2
Trend Micro 619 2
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 119 2
Ростелеком 10002 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13376 1
Meta Platforms - Facebook 4478 1
Telegram Group 2269 1
Schneider Electric 582 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 212 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
Программный продукт ГК 63 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 564 1
Quest Software 41 1
Код Безопасности 655 1
InfoWatch - Инфовотч 1050 1
Acronis - Акронис 451 1
SolidSoft - СолидСофт 22 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8958 1
Samsung Electronics 10396 1
Inforus - Инфорус консорциум 12 1
Apple Inc 12310 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 1
Крок - Croc 1787 1
HTC Corporation 1501 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 648 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1325 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7739 5
Visa International 1955 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 5
МКБ - Московский кредитный банк 584 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1706 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 272 3
Северсталь ПАО - Severstal 510 3
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 59 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 343 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 489 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 2
Северсталь Менеджмент 30 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 2
Ак Барс Банк 274 2
РЖД - Российские железные дороги 1947 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 935 1
Ингосстрах СПАО 439 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Лента - Сеть розничной торговли 2165 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1083 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 46 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 108 1
Coca-Cola Company 256 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 1
Право.ру 14 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 219 1
ЦТБ - Центр технологий банкротства 1 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 172 1
Евросеть 1412 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 1
Газпром ПАО 1375 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 524 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 145 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5008 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5605 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12173 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3151 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
Петербургский метрополитен ГУП 141 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1000 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 124 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 19 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 84 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5086 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 1
Банкротный Клуб 1 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29447 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68982 30
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2436 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7095 11
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 914 9
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4142 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6489 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53690 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30776 6
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  689 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22026 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11586 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32247 5
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 282 5
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 170 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4950 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5584 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21146 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5068 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13100 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8963 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7572 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25011 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11837 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25038 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3761 4
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1197 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8164 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2176 4
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 848 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16348 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3283 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13048 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15465 3
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 284 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11673 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3868 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5427 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26191 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14078 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4767 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 166 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 245 4
Microsoft Windows 15989 3
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 281 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1684 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 384 2
IBM InfoSphere ETL 40 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 206 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 82 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 139 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 91 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar CyberMir - SolarQuest 6 2
Сбер - Сбер А - Портал DA - Portal DA 7 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1142 1
Google Gmail 961 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1405 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 172 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 1
Bankro.tech - Единая система по ведению процедур банкротства 4 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 41 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Apple iOS 8008 1
Apple macOS 2130 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1640 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1000 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 547 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 52 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec DLP - Symantec Data Loss Prevention 21 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Security Response 19 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 95 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 81 1
ВымпелКом - Билайн Мобильный VPN 7 1
Cisco ACS - Cisco Access Control Server 6 1
Лоялти Партнерс Восток - Малина - программа лояльности 5 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5053 1
Демидов Сергей 127 3
Палей Лев 55 3
Музипов Фарит 4 3
Скородумов Анатолий 65 2
Касимов Вячеслав 34 2
Лысенко Юрий 33 2
Яшкин Вячеслав 6 2
Куличенко Алексей 4 2
Огородников Дмитрий 27 2
Ференец Вадим 29 2
Кондрашин Михаил 22 2
Ляпунов Игорь 127 2
Беленко Павел 2 2
Мухин Александр 3 2
Крохин Валентин 32 2
Аксаков Анатолий 155 1
Натрусов Артем 295 1
Чаркин Евгений 299 1
Ягнятинский Евгений 32 1
Чамара Денис 59 1
Клепиков Алексей 118 1
Сотин Денис 216 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Аитов Тимур 197 1
Кучугин Илья 42 1
Лигачев Глеб 89 1
Беляев Владислав 89 1
Потапкин Михаил 26 1
Нагаев Олег 30 1
Меньшов Кирилл 126 1
Шмаков Роман 17 1
Размахаев Сергей 42 1
Фридман Илья 42 1
Ворошилов Павел 9 1
Ушацкий Андрей 105 1
Попов Андрей 112 1
Бокучава Тариэл 21 1
Воронин Петр 37 1
Кузьмич Всеволод 31 1
Суворов Антон 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 150346 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44457 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52704 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17978 6
Европа Восточная 3110 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3244 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 716 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2837 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2334 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 964 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1187 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 492 1
Палестина - Сектор Газа 20 1
Украина 7686 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4021 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 376 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3067 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17579 1
США - Коннектикут 170 1
Иран - Исламская Республика Иран 1100 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Чаплыгин 7 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1147 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1347 1
Ближний Восток 2991 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1262 1
Европа 24426 1
Африка - Африканский регион 3525 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 235 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 929 1
Америка Южная 860 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1004 1
Беларусь - Белоруссия 5866 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49580 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53028 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14284 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4790 5
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8026 4
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2408 3
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5622 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19414 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 856 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6055 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1282 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2624 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30494 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3029 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2836 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2537 2
Аудит - аудиторский услуги 2846 2
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Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 975 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4102 2
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1981 2
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях - Соглашение об облачном сотрудничестве США с другими странами 6 1
Made in China - Сделано в Китае 48 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2915 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4548 1
Blacklist - Чёрный список 646 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8014 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2183 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3253 1
TAdviser - Центр выбора технологий 409 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11324 1
WikiLeaks 120 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 315 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8231 4
Gartner - Гартнер 3576 2
Forrester Research 824 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 121 2
IDC - International Data Corporation 4922 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 445 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 899 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 80 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1150 2
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Docflow 147 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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