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Воронова Мария
Воронова Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 15 2
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
|Козлов Михаил 175 3
|Чанышев Евгений 3 2
|Плешков Алексей 67 2
|Чаплыгин Роман 22 2
|Бажин Андрей 12 2
|Соболь Галина 8 2
|Золотухин Сергей 5 2
|Наумов Евгений 38 1
|Янкин Андрей 35 1
|Савельев Михаил 43 1
|Кравченко Денис 26 1
|Хрусталев Александр 33 1
|Курило Андрей 38 1
|Костин Андрей 61 1
|Воробьев Артем 26 1
|Марков Антон 13 1
|Новиков Дмитрий 40 1
|Ермаченков Алексей 14 1
|Бабенко Алексей 9 1
|Лукацкий Алексей 121 1
|Баранов Александр 14 1
|Луцкий Алексей 3 1
|Морозов Александр 23 1
|Широков Александр 25 1
|Стуров Дмитрий 33 1
|Курбатов Владимир 35 1
|Арефьев Андрей 53 1
|Солдатов Сергей 19 1
|Святенко Инна 10 1
|Ерин Андрей 22 1
|Седов Олег 6 1
|Маслов Олег 12 1
|Кандыбович Дмитрий 17 1
|Наймарк Владимир 14 1
|Бутенко Валерий 13 1
|Хайретдинов Рустэм 83 1
|Кремер Владимир 10 1
|Потанин Сергей 9 1
|Барсуков Николай 9 1
|Тихонов Сергей 14 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8182 4
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 74 2
|Gartner - Гартнер 3568 1
|IDC - International Data Corporation 4914 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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