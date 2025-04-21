Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173232
ИКТ 13479
Организации 10552
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3426
Системы 25387
Персоны 74336
География 2807
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2616
Мероприятия 847

Воронова Мария



21.04.2025 Нижегородцы читают «Атлант расправил плечи» и слушают подкасты Disgusting Men 1
30.11.2018 Спасибо регуляторам: рост на рынке ИБ сохранится 1
16.02.2017 Второй сезон образовательного проекта в области ИБ «Кибербаталии» пройдет весной 2017 года 1
25.08.2016 Определены финалисты проекта «Кибербаталии» 1
07.06.2016 Доля банковских утечек стремительно растет 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
17.04.2015 Инфобезопасность в финсекторе: считайте риски и создавайте защиту 1
10.04.2015 Защищенность ДБО не отвечает современным требованиям 1
23.03.2015 Конференция CNews. Информационная безопасность в финансовом секторе: угрозы и противодействие 1
24.01.2014 Расходы банков на управление технологическими рисками значительно вырастут 1
16.08.2013 Больше половины финансовых компаний теряли данные в этом году 1
07.08.2013 Более половины банков недовольны качеством управления ИБ-рисками 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Воронова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1034 4
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 3
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 58 3
Развитие Бизнеса / Ру 81 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5001 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 2
Информзащита 782 2
Цифра ГК 2457 2
Meta Platforms - Facebook 4457 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 1
Cambridge Analytica 47 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 146 1
Ростелеком 9864 1
Yandex - Яндекс 7613 1
SolidSoft - СолидСофт 20 1
VK - Mail.ru Group 3475 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13054 1
Softline - Софтлайн 2929 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 979 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 1
PayPal 656 1
R-Vision - Р-Вижн 167 1
Ponemon Institute 85 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 335 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 128 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 1
Kribrum - Крибрум 31 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
Пробизнесбанк АКБ 134 7
ГПБ - Газпромбанк 1103 2
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 55 1
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
Альфа-Банк 1789 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 374 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Транснефть 307 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 142 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 252 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 344 1
Ренессанс Страхование 164 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 21 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 133 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 275 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Bayer AG - Байер 85 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 23 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Газпром - Севернефтегазпром 14 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2465 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1216 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
ФосАгро 127 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 32 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3095 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4307 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1921 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6046 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 346 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1375 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 15 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28559 9
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3986 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2006 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2315 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4247 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20273 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12905 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21633 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6907 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5397 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7875 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  676 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11329 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68093 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2995 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2851 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14056 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8590 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12925 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 330 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 655 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 760 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10086 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 677 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 358 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 833 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16033 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7602 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7500 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3132 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5223 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25826 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3343 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10726 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 872 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2260 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 814 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3488 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5874 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5132 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 254 1
Google Android 14192 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 65 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4628 1
Козлов Михаил 175 3
Чанышев Евгений 3 2
Плешков Алексей 67 2
Чаплыгин Роман 22 2
Бажин Андрей 12 2
Соболь Галина 8 2
Золотухин Сергей 5 2
Наумов Евгений 38 1
Янкин Андрей 35 1
Савельев Михаил 43 1
Кравченко Денис 26 1
Хрусталев Александр 33 1
Курило Андрей 38 1
Костин Андрей 61 1
Воробьев Артем 26 1
Марков Антон 13 1
Новиков Дмитрий 40 1
Ермаченков Алексей 14 1
Бабенко Алексей 9 1
Лукацкий Алексей 121 1
Баранов Александр 14 1
Луцкий Алексей 3 1
Морозов Александр 23 1
Широков Александр 25 1
Стуров Дмитрий 33 1
Курбатов Владимир 35 1
Арефьев Андрей 53 1
Солдатов Сергей 19 1
Святенко Инна 10 1
Ерин Андрей 22 1
Седов Олег 6 1
Маслов Олег 12 1
Кандыбович Дмитрий 17 1
Наймарк Владимир 14 1
Бутенко Валерий 13 1
Хайретдинов Рустэм 83 1
Кремер Владимир 10 1
Потанин Сергей 9 1
Барсуков Николай 9 1
Тихонов Сергей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 147572 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43883 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17707 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2292 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3049 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4033 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2795 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3178 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1139 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1590 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1162 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 708 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 160 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1418 1
Беларусь - Минск 643 1
Украина - Киев 1129 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 606 1
Украина - Черниговская область - Чернигов 37 1
Европа Восточная 3109 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52454 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7649 1
Европа 21879 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Чаплыгин 7 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 235 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48857 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14842 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5935 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 928 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 848 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29802 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4939 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6291 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52111 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2477 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 247 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3213 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5873 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 901 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19007 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10049 1
Миграция населения - Миграционные службы 417 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6331 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11141 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2416 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8173 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16602 1
Платёжное поручение - Payment order 226 1
Энергетика - Energy - Energetically 5194 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7957 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 960 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4946 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 861 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3544 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 200 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8182 4
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 74 2
Gartner - Гартнер 3568 1
IDC - International Data Corporation 4914 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2057 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153