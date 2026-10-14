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Седов Олег

СОБЫТИЯ


14.10.2026 Из России уходит последняя зарубежная компания, занятая информационной безопасностью 1
27.10.2021 Global Information Security Days: Проблемы с биометрией и другие опасности цифровизации 1
29.09.2021 Форум 7 октября: "Global Information Security Days 2021" 1
02.08.2017 Глобальную безопасность платежей обсудили на конференции Payment Security 2017 1
16.02.2017 Второй сезон образовательного проекта в области ИБ «Кибербаталии» пройдет весной 2017 года 1
14.12.2015 На Skolkovo Cyberday 2015 обсудят основные тенденции и проблемы в области информационной безопасности 1
28.08.2013 В Москве пройдет конференция по информационной безопасности C^2: Cyber Challenge 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Седов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5734 4
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 977 2
InfoWatch - Инфовотч 1203 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1263 2
Softline - Софтлайн 3814 2
R-Vision - Р-Вижн 282 2
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 37 2
Cisco Systems - Sourcefire 32 1
Mitnick Security Consulting 9 1
Ростелеком 11062 1
Cisco Systems 5383 1
Microsoft Corporation 25886 1
Крок - Croc 1971 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9581 1
Telegram Group 3017 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 408 1
F-Secure 216 1
ИКС - Цитадель ГК 113 1
Эшелон НПО 155 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 283 1
Газинформсервис - ГИС 522 1
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 35 1
Cybertonica - Кибертоника 5 1
Deiteriy - Дейтерий 75 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9096 1
ГПБ - Газпромбанк 1296 1
НСПК - Национальная система платежных карт 963 1
Visa International 1998 1
АльфаСтрахование СГ 405 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
Coca-Cola Company 261 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13934 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3469 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5786 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5852 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 381 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1533 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36018 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26473 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24810 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6711 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10073 2
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2925 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18400 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3248 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10351 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5291 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13839 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5917 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3603 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13652 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13829 2
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Крок - CROC Cyber Conference 1 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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