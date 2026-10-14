Индексная книга (каталог) CNews*
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Седов Олег
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Седов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Лукацкий Алексей 143 3
|Ильин Кирилл 6 2
|Хасин Евгений 22 2
|Николаев Данила 3 2
|Власова Екатерина 2 2
|Садовенко Илья 65 2
|Михалев Евгений 98 2
|Плешков Алексей 68 2
|Бондаренко Александр 40 2
|Духвалов Андрей 27 2
|Хайретдинов Рустэм 95 2
|Аветисян Арутюн 42 2
|Ершов Сергей 15 1
|Головлев Павел 12 1
|Бешков Андрей 6 1
|Петухов Андрей 9 1
|Пушков Антон 5 1
|Вельц Сергей 2 1
|Абраменко Олег 1 1
|Андреева Кристина 1 1
|King Jeremy - Кинг Джереми 2 1
|Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 41 1
|Музипов Фарит 4 1
|Roesch Martin - Роеш Мартин 3 1
|Касперская Наталья 321 1
|Сычев Артем 79 1
|Касперский Евгений 338 1
|Богачев Игорь 183 1
|Сачков Илья 126 1
|Арефьев Андрей 75 1
|Солдатов Алексей 104 1
|Устюжанин Дмитрий 50 1
|Лютиков Виталий 25 1
|Комлев Владимир 35 1
|Кулешов Александр 29 1
|Кирьянова Александра 175 1
|Дорофеев Александр 14 1
|Кандыбович Дмитрий 18 1
|Петухов Дмитрий 2 1
|Акимов Евгений 39 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8683 1
|Gartner - Гартнер 3676 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 65 1
|РАН - Российская академия наук 2146 2
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 2
|РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 33 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.