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Вельц Сергей


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Компания «КБ ТехноСкор» запустила на Standoff Bug Bounty программу по поиску уязвимостей 1
14.12.2015 На Skolkovo Cyberday 2015 обсудят основные тенденции и проблемы в области информационной безопасности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Вельц Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Эшелон НПО 132 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Cybertonica - Кибертоника 5 1
Cisco Systems - Sourcefire 30 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5094 1
Microsoft Corporation 24971 1
InfoWatch - Инфовотч 1053 1
Cisco Systems 5174 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 650 1
R-Vision - Р-Вижн 180 1
F-Secure 211 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7795 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3173 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4562 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1462 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 2
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 198 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9027 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 367 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5496 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5960 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29825 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1349 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 1
Сачков Илья 125 1
Касперский Евгений 326 1
Касперская Наталья 299 1
Кулешов Александр 26 1
Абраменко Олег 1 1
Дорофеев Александр 12 1
Богачев Игорь 180 1
Бондаренко Александр 39 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Cоколов Алексей 1 1
Седов Олег 6 1
Пушков Антон 5 1
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 35 1
Лукацкий Алексей 126 1
Лютиков Виталий 23 1
Сычев Артем 73 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 633 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 559 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 927 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49846 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5315 1
Аудит - аудиторский услуги 2889 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16914 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 16 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374383, в очереди разбора - 748136.
Создано именных указателей - 179237.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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