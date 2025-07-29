Получите все материалы CNews по ключевому слову
Вельц Сергей
УПОМИНАНИЯ
|29.07.2025
|Компания «КБ ТехноСкор» запустила на Standoff Bug Bounty программу по поиску уязвимостей 1
|14.12.2015
|На Skolkovo Cyberday 2015 обсудят основные тенденции и проблемы в области информационной безопасности 1
Вельц Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7795 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1462 1
|BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 1
|Сачков Илья 125 1
|Касперский Евгений 326 1
|Касперская Наталья 299 1
|Кулешов Александр 26 1
|Абраменко Олег 1 1
|Дорофеев Александр 12 1
|Богачев Игорь 180 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
|Cоколов Алексей 1 1
|Седов Олег 6 1
|Пушков Антон 5 1
|Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 35 1
|Лукацкий Алексей 126 1
|Лютиков Виталий 23 1
|Сычев Артем 73 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374383, в очереди разбора - 748136.
Создано именных указателей - 179237.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.