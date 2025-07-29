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КБ ТехноСкор
«КБ ТехноСкор» с 2015 года разрабатывает решения в области финансовой безопасности, антифрода и скоринговых систем. Среди клиентов компании — крупнейшие банки, платежные системы, маркетплейсы и игроки электронной коммерции в России. Все продукты, включая «ИРИС», включены в реестр отечественного ПО.
УПОМИНАНИЯ
|29.07.2025
|Компания «КБ ТехноСкор» запустила на Standoff Bug Bounty программу по поиску уязвимостей 1
КБ ТехноСкор и организации, системы, технологии, персоны:
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