Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

Компания «КБ ТехноСкор» запустила на Standoff Bug Bounty программу по поиску уязвимостей

Программа багбаунти позволит проверить защищенность интеллектуальной платформы «ИРИС» («Интернет риск скоринг») — решения для анализа поведения пользователей в цифровых каналах. Платформа ежемесячно анализирует данные с 2 млн устройств для выявления мошеннических схем и повышения точности кредитного скоринга. В область исследования входят два ключевых компонента «ИРИС» — личный кабинет и скрипт, собирающий данные о пользовательских сессиях. Максимальное вознаграждение за обнаружение уязвимостей составляет 125 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Финансовая отрасль входит в топ-5 самых атакуемых киберпреступниками индустрий. По данным Positive Technologies, за период 2024 — первый квартал 2025 гг. на нее пришлось 5% успешных кибератак во всем мире и 7% — в России. Чаще всего злоумышленники стремились похитить данные (67% успешных кибератак), нарушить работу сервисов (26%) или напрямую получить финансовую выгоду от жертв. В этих условиях компании стремятся обеспечить не только защиту изнутри (с помощью внутренней команды ИБ), но и взаимодействуют с внешним исследовательским сообществом, в том числе через запуск программ багбаунти.

«Мы создаем технологически сложные продукты, которые отвечают за безопасность финансовых операций, и считаем, что настоящая устойчивость систем проявляется только при открытом взаимодействии с профессиональным сообществом. Запуск собственной программы на Standoff Bug Bounty — наш осознанный шаг к прозрачности и качеству. Мы хотим, чтобы к «ИРИС», как к системе, влияющей на решения о допуске клиентов и созданной для борьбы с мошенничеством, было такое же доверие, как и к банковским системам высшего уровня. Ожидаем от программы не только подтверждения надежности — мы также можем обнаружить потенциальные точки роста, которые нельзя увидеть в лабораторных условиях. Для нас это не просто тест на прочность, а вклад в развитие всей экосистемы цифровой безопасности», — сказал Сергей Вельц, технический директор и основатель «КБ ТехноСкор».

Кирилл Булгаков, «Нота», «Т1»: Речь идет не просто о создании продуктов, а о становлении полноценного вендора
Технологии идей

«КБ ТехноСкор» с 2015 г. разрабатывает решения в области финансовой безопасности, антифрода и скоринговых систем. Среди клиентов компании — банки, платежные системы, маркетплейсы и игроки электронной коммерции в России. Все продукты, включая «ИРИС», включены в реестр отечественного ПО.

В рамках приватной программы специалистам по ИБ предлагается исследовать на наличие уязвимых мест два компонента платформы «ИРИС». В скоуп программы входят личный кабинет и скрипт сбора сессионных данных. Размер вознаграждений рассчитывается в зависимости от уровня опасности обнаруженной уязвимости. Максимальная выплата составляет 125 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России

Бесплатная безопасность. Операторов заставят раздавать абонентам даром технологии защиты от мошенников

«Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64

Кликнул – и нет данных. Создан суперсовременный накопитель для ПК и ноутбуков с функцией экстренного физического самоуничтожения

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них

Белых хакеров ждет тюрьма? Закон об их легализации в России отклонен. Опрос

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные
Показать еще