BISA Business Information Security Association Ассоциация по вопросам защиты информации
BISA и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|DLP-Эксперт 14 1
|Касперская Наталья 291 3
|Демидов Сергей 127 2
|Борисов Илья 27 2
|Рахметов Руслан 56 2
|Степченков Максим 65 2
|Глинский Андрей 2 2
|Рысин Сергей 4 2
|Савинский Илья 5 2
|Горчаков Денис 48 2
|Лукацкий Алексей 119 2
|Седов Олег 6 2
|Макарова Марина 5 2
|Вертоградов Владимир 27 2
|Смирнов Михаил 67 2
|Хайретдинов Рустэм 82 2
|Бондаренко Александр 39 2
|Сварник Павел 19 2
|Афанасьев Денис 71 2
|Золотухин Сергей 5 2
|Воронова Мария 11 2
|Комаров Владимир 4 1
|Минасян Карине 13 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Трофимова Людмила 50 1
|Прохорова Алла 65 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Дьяченко Валерий 95 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Сотин Денис 205 1
|Слышкин Василий 129 1
|Егоров Владимир 82 1
|Плешков Алексей 67 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Соловьев Алексей 88 1
|Мискевич Евгений 49 1
|Рубин Адар 47 1
|Осипов Александр 87 1
|Комаров Валерий 5 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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