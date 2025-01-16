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BISA Business Information Security Association Ассоциация по вопросам защиты информации

BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации


16.01.2025 Сорванные сделки и аудит ИБ: бизнес оценил ущерб от утечек информации 1
25.12.2024 Baseus представил новые полноразмерные наушники Bowie 30 Max 1
12.11.2024 ГК InfoWatch: каждая четвертая российская компания не считает утечки данных серьезной проблемой 1
16.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи эксклюзивных продуктов Baseus 1
20.06.2022 Амир Даутов, InfoWatch: Корпоративный периметр из-за удаленки превратился в «решето» с уязвимостями 1
06.10.2021 Умные решения - умная страна: вызовы и перемены 1
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
21.11.2019 Зачем нужна информационная безопасность, если вас все равно взломают 2
24.10.2019 На CNews FORUM солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
05.04.2017 Наталья Касперская: традиционный «инцидентный» подход к обеспечению ИБ фактически устарел 1
16.02.2017 Второй сезон образовательного проекта в области ИБ «Кибербаталии» пройдет весной 2017 года 3
25.08.2016 Определены финалисты проекта «Кибербаталии» 1
14.12.2015 На Skolkovo Cyberday 2015 обсудят основные тенденции и проблемы в области информационной безопасности 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

BISA и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1014 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Cisco Systems 5114 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 3
Schneider Electric 575 3
МегаФон 8804 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 2
Accenture plc 682 2
Intel Corporation 12197 2
Huawei 3933 2
Dell Technologies - Dell Computer 2135 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Commvault 172 2
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 26 2
R-Vision - Р-Вижн 153 2
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 2
Ланит Интеграция 190 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
8213 1
Rimini Street 58 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
SolidSoft - СолидСофт 20 1
Microsoft Corporation 24624 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
F-Secure 211 1
Эшелон НПО 129 1
Cisco Systems - Sourcefire 30 1
Центр2М - Center2М 66 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Cybertonica - Кибертоника 5 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 21 1
Kribrum - Крибрум 31 1
Baseus 18 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
OKS Group 51 2
ТРИЭР 5 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 2
РБК Бизнес-Конференции - РБК Events 8 2
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 35 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
DLP-Эксперт 14 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 8
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 4
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 2
Микрофон - Microphone 2501 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 651 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
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Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 30 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 1
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Лукацкий Алексей 119 2
Седов Олег 6 2
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Вертоградов Владимир 27 2
Смирнов Михаил 67 2
Хайретдинов Рустэм 82 2
Бондаренко Александр 39 2
Сварник Павел 19 2
Афанасьев Денис 71 2
Золотухин Сергей 5 2
Воронова Мария 11 2
Комаров Владимир 4 1
Минасян Карине 13 1
Суровец Дмитрий 76 1
Трофимова Людмила 50 1
Прохорова Алла 65 1
Чаркин Евгений 296 1
Лысенко Эдуард 308 1
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Абакумов Евгений 205 1
Урьяс Вадим 98 1
Сотин Денис 205 1
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Егоров Владимир 82 1
Плешков Алексей 67 1
Нестеров Алексей 143 1
Соловьев Алексей 88 1
Мискевич Евгений 49 1
Рубин Адар 47 1
Осипов Александр 87 1
Комаров Валерий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
Европа Восточная 3075 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 155 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Беларусь - Минск 631 1
Украина - Киев 1125 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Украина - Черниговская область - Чернигов 36 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Чаплыгин 7 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
Аудит - аудиторский услуги 2657 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
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Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 289 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 348 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 22 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 15 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 80 2
CNews AWARDS - награда 519 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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